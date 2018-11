Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fb9d09b-d889-45c0-86f9-50bb17bb4cfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem várják meg a decemberi EU-csúcsot.","shortLead":"Nem várják meg a decemberi EU-csúcsot.","id":"20181115_Megvan_a_datum_amikor_alairhatjak_a_Brexitmegallapodast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fb9d09b-d889-45c0-86f9-50bb17bb4cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bfcbd8f-810a-4347-8cc3-fb6188dfa32b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Megvan_a_datum_amikor_alairhatjak_a_Brexitmegallapodast","timestamp":"2018. november. 15. 09:52","title":"Megvan a dátum, amikor aláírhatják a Brexit-megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33cb50a3-5941-40ed-aa01-a931fa1cdcf2","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az új törvény érintené a csődeljárásokat, a cégeljárást, a törlési és a végelszámolási eljárásokat is. ","shortLead":"Az új törvény érintené a csődeljárásokat, a cégeljárást, a törlési és a végelszámolási eljárásokat is. ","id":"20181113_Uj_fizeteskeptelensegi_torvenyt_akar_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33cb50a3-5941-40ed-aa01-a931fa1cdcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64a451f-3539-46a6-9da0-d2e353141e84","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Uj_fizeteskeptelensegi_torvenyt_akar_a_kormany","timestamp":"2018. november. 13. 17:12","title":"Új fizetésképtelenségi törvényt akar a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c962a1-9267-459c-855c-058407456493","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A K&H Banknak nem ez az első ilyen jellegű munkája.","shortLead":"A K&H Banknak nem ez az első ilyen jellegű munkája.","id":"20181114_Egy_bank_ujitja_fel_a_kozvilagitast_Szombathelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93c962a1-9267-459c-855c-058407456493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f64768d-5a49-4840-ba80-0578608c8a97","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Egy_bank_ujitja_fel_a_kozvilagitast_Szombathelyen","timestamp":"2018. november. 14. 14:11","title":"Egy bank újítja fel a közvilágítást Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"617355b4-a647-4c0f-b710-025bce7a0831","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A közpénzből fenntartott gimnáziumnak kell végül bírságot fizetnie, amiért a biológia-szakkörben állatokat – köztük egy még élő kiscsibét – boncoltak tizenéves diákok, derül ki a hvg.hu birtokába került kormányhivatali határozatból. A rendőrség korábban megszüntette a nyomozást, a hatóság viszont elfogadhatatlannak tartja, hogy egy állami oktatási intézményben állatokat öljenek le „elfogadható ok nélkül”. A szakkört vezető tanár is megszólalt, szerinte egy húsevő társadalomban mindez „üres és visszataszító” képmutatás.","shortLead":"A közpénzből fenntartott gimnáziumnak kell végül bírságot fizetnie, amiért a biológia-szakkörben állatokat – köztük...","id":"20181114_Az_allatok_leoleseben_a_diakok_is_segedkezhettek__buntettek_az_iskolai_boncolasert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=617355b4-a647-4c0f-b710-025bce7a0831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34e3c0b-27db-4ab0-9101-fe29305519fd","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Az_allatok_leoleseben_a_diakok_is_segedkezhettek__buntettek_az_iskolai_boncolasert","timestamp":"2018. november. 14. 06:30","title":"„A leölésben a diákok is segédkezhettek” – büntettek az iskolai állatboncolásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6aaf0d2-b113-41be-aee0-44de2cecb884","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma Magyarországon 17 ezer felnőttre jut egy állami intézményben dolgozó pszichiáter, a gyerekek esetében viszont még ennél is riasztóbb a helyzet.","shortLead":"Ma Magyarországon 17 ezer felnőttre jut egy állami intézményben dolgozó pszichiáter, a gyerekek esetében viszont még...","id":"20181113_Ot_megyeben_egyaltalan_nincs_gyermekpszichiater_az_allami_intezmenyekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6aaf0d2-b113-41be-aee0-44de2cecb884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9603dfc-2b5e-4076-b055-a974f18ef10f","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Ot_megyeben_egyaltalan_nincs_gyermekpszichiater_az_allami_intezmenyekben","timestamp":"2018. november. 13. 10:20","title":"Öt megyében egyáltalán nincs gyermekpszichiáter az állami intézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141cf970-2370-44a8-a00c-4390adc35d1d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Édesanyja épp szoptatta az alig 12 napos kisfiút, amikor az állat bemászott a házukba, és elragadta a gyereket.","shortLead":"Édesanyja épp szoptatta az alig 12 napos kisfiút, amikor az állat bemászott a házukba, és elragadta a gyereket.","id":"20181115_Majom_rabolt_el_es_olt_meg_egy_csecsemot_Indiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=141cf970-2370-44a8-a00c-4390adc35d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e38201-106d-42bb-bdf1-71923a3b0b31","keywords":null,"link":"/vilag/20181115_Majom_rabolt_el_es_olt_meg_egy_csecsemot_Indiaban","timestamp":"2018. november. 15. 08:48","title":"Majom rabolt el és ölt meg egy csecsemőt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f295af3c-f47f-4f72-8c9d-4e08435ea2d1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha kihal egy faj, kihalhat az is, amelyik a másikkal táplálkozott. 5-6 fokos globális hőmérséklet-emelkedés esetén már az élet jelentős része eltűnhet a bolygóról egy friss tanulmány szerint.","shortLead":"Ha kihal egy faj, kihalhat az is, amelyik a másikkal táplálkozott. 5-6 fokos globális hőmérséklet-emelkedés esetén már...","id":"20181114_Tomeges_kihalasi_hullam_johet_meg_56_fokos_globalis_homersekletemelkedes_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f295af3c-f47f-4f72-8c9d-4e08435ea2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f9a1fe-c53e-4545-8113-196665b125ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_Tomeges_kihalasi_hullam_johet_meg_56_fokos_globalis_homersekletemelkedes_utan","timestamp":"2018. november. 14. 22:02","title":"Tömeges kihalási hullám jöhet még 5-6 fokos globális hőmérséklet-emelkedés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40512a4-23db-4fcd-874a-84203852d766","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egyetlen előfizetéshez több SIM-kártya is köthető a Magyar Telekomnál, ami praktikusan azt jelenti, hogy egy hívás több helyen is kicsönghet, és azzal fogadhatjuk, amivel éppen kényelmes. A MultiSIM megoldással Magyarországon elsőként piacra lépő szolgáltató ügyfelei így akár két telefonban, akár telefonjuk mellett más okoseszközeikben is használhatják havi előfizetésük hangos és netes kvótáit.","shortLead":"Egyetlen előfizetéshez több SIM-kártya is köthető a Magyar Telekomnál, ami praktikusan azt jelenti, hogy egy hívás több...","id":"20181113_magyar_telekom_multisim_egy_elofizetes_tobb_sim_kartya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b40512a4-23db-4fcd-874a-84203852d766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434ddbde-1b50-43db-96b2-6524e6e6378c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_magyar_telekom_multisim_egy_elofizetes_tobb_sim_kartya","timestamp":"2018. november. 13. 12:33","title":"Újít a Telekom: ezentúl több telefonon is kicsönghet, ha keresik, de a netet is megoszthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]