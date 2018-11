Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök elkapták.","shortLead":"A rendőrök elkapták.","id":"20181118_64_eves_ferfi_rabolt_ki_egy_benzinkutat_Gyorben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e92c240-86ee-4b21-960c-2bf2aab3e994","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_64_eves_ferfi_rabolt_ki_egy_benzinkutat_Gyorben","timestamp":"2018. november. 18. 16:22","title":"64 éves férfi rabolt ki egy benzinkutat Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ae314e-94eb-4a3f-b1c8-1962c6aa5714","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brít Dyson számára az ázsiai piac az aranytojást tojó tyúk, így újabb ötlettel álltak elő, ami növelné a bevételeiket. Egyelőre azonban csak a szabadalom született meg.","shortLead":"A brít Dyson számára az ázsiai piac az aranytojást tojó tyúk, így újabb ötlettel álltak elő, ami növelné...","id":"20181118_dyson_legtisztito_fejhallgato_szmog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8ae314e-94eb-4a3f-b1c8-1962c6aa5714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404288d7-4081-43ab-867a-51b983fe10a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_dyson_legtisztito_fejhallgato_szmog","timestamp":"2018. november. 18. 10:03","title":"Izgalmas újdonságon dolgozik a Dyson: aki ezt felveszi, az tisztább levegőt szívhat, sőt zenét is hallgathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politico mandátumbecslése szerint a 21 magyar EP-helyből 14-et elvihet a Fidesz. Ez plusz két hely az öt évvel ezelőtti eredményhez képest. A Jobbik is erősödne, az LMP – ha minden így marad – nem küldhetne képviselőt.","shortLead":"A Politico mandátumbecslése szerint a 21 magyar EP-helyből 14-et elvihet a Fidesz. Ez plusz két hely az öt évvel...","id":"20181119_EPvalasztas_ketharmada_lehet_a_Fidesznek_az_LMP_nem_jutna_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c385bd66-8c8a-46e2-907a-491f4b31a834","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_EPvalasztas_ketharmada_lehet_a_Fidesznek_az_LMP_nem_jutna_be","timestamp":"2018. november. 19. 09:17","title":"EP-választás: kétharmada lehet a Fidesznek, az LMP nem jutna be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e92a3e7-8375-4927-ae21-0574793c3a28","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"1997 óta nem szólt a nyugdíjfolyósítónak, hogy meghalt az anyja. ","shortLead":"1997 óta nem szólt a nyugdíjfolyósítónak, hogy meghalt az anyja. ","id":"20181119_Husz_even_at_felvette_halott_anyja_nyugdijat_egy_gyori_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e92a3e7-8375-4927-ae21-0574793c3a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d538d9-c208-42ec-aa60-dbd516486ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Husz_even_at_felvette_halott_anyja_nyugdijat_egy_gyori_no","timestamp":"2018. november. 19. 08:44","title":"Húsz éven át felvette halott anyja nyugdíját egy győri nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b2d9a8-e349-407f-ba96-99915013c969","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Évek óta velünk van ez a kis információs címke, de sokan még mindig nincsenek tisztában a jelentésével. ","shortLead":"Évek óta velünk van ez a kis információs címke, de sokan még mindig nincsenek tisztában a jelentésével. ","id":"20181119_ket_betu_es_egy_szam_de_mit_jelent_ez_a_minden_autogumin_ott_levo_kis_energiacimke_fogyasztas_zaj_teligumi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6b2d9a8-e349-407f-ba96-99915013c969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e22ad08-d4dd-4845-bbb1-0b1893e1c761","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_ket_betu_es_egy_szam_de_mit_jelent_ez_a_minden_autogumin_ott_levo_kis_energiacimke_fogyasztas_zaj_teligumi","timestamp":"2018. november. 19. 06:41","title":"Két betű és egy szám, de mit jelent ez a minden gumin ott lévő kis címke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1bf914-1052-4fd8-99fb-d60018dcef72","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"77 milliárd forintot költ rá.","shortLead":"77 milliárd forintot költ rá.","id":"20181119_Oriasi_golfkozpontot_epit_Zalacsanyban_Szeles_Gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e1bf914-1052-4fd8-99fb-d60018dcef72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81293196-c7a9-49ff-b356-ebb1203ea425","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Oriasi_golfkozpontot_epit_Zalacsanyban_Szeles_Gabor","timestamp":"2018. november. 19. 10:33","title":"Óriási golfközpontot épít Zalacsányban Széles Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72ba7ae-07d0-456a-b4b8-9f0f0583bd81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A polgármester sebességmérőket szereltetett fel, miután több lakó is száguldozó autósokra panaszkodott, de erre ő sem számított.","shortLead":"A polgármester sebességmérőket szereltetett fel, miután több lakó is száguldozó autósokra panaszkodott, de erre ő sem...","id":"20181119_Alig_ket_het_alatt_tobb_mint_50_ezer_gyorshajtot_fogtak_egy_apro_olasz_faluban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a72ba7ae-07d0-456a-b4b8-9f0f0583bd81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1da72d-7a11-4280-8838-732c5fa3bf2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181119_Alig_ket_het_alatt_tobb_mint_50_ezer_gyorshajtot_fogtak_egy_apro_olasz_faluban","timestamp":"2018. november. 19. 14:51","title":"Alig két hét alatt több mint 50 ezer gyorshajtót fogtak egy apró olasz faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy japán játékfejlesztő LinkedIn profilján jelent meg egy érdekes kiírás, amely szerint egy PlayStation 5-re készülő, vadonatúj produkción munkálkodik. Az oldal később elérhetetlenné vált.","shortLead":"Egy japán játékfejlesztő LinkedIn profilján jelent meg egy érdekes kiírás, amely szerint egy PlayStation 5-re készülő...","id":"20181118_sony_playstation_5_ps5_square_enix_group_tomohiro_tokoro_luminous_productions_final_fantasy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37c1142-664e-4482-8dc6-7e91243c66a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_sony_playstation_5_ps5_square_enix_group_tomohiro_tokoro_luminous_productions_final_fantasy","timestamp":"2018. november. 18. 17:03","title":"Nocsak: már készül az első játék a PlayStation 5-re?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]