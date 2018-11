Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mindig precíz tesztjeiről ismert Tom's Guide l az akkumulátorok által biztosított üzemidőben vetette össze az iPhone XR-t az Apple idei másik két mobiljával (is), az eredmény pedig igen meglepő lett.","shortLead":"A mindig precíz tesztjeiről ismert Tom's Guide l az akkumulátorok által biztosított üzemidőben vetette össze az iPhone...","id":"20181118_apple_iphone_xr_akkumulator_uzemido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7173a327-84ec-4723-89a6-fb234aabb278","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_apple_iphone_xr_akkumulator_uzemido","timestamp":"2018. november. 18. 21:03","title":"Olyan jó az idei legolcsóbb iPhone, hogy a másik kettőt lehet, hogy nem is érdemes megvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4109ec2f-d4e2-41f6-b147-8003900f32ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Karbantartásra hivatkozva két napot csúszik az Otthon Melege program újabb pályázati köre. Azok, akik ma délelőtt próbálkoztak volna, arra panaszkodnak: erről nekik senki nem szólt korábban, de még a sikertelen próbálkozások közben sem értesítették őket a csúszásról.","shortLead":"Karbantartásra hivatkozva két napot csúszik az Otthon Melege program újabb pályázati köre. Azok, akik ma délelőtt...","id":"20181119_Kiakadtak_olvasoink_mert_fejre_allt_az_Otthon_Melege_program_Budapesten_es_Pest_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4109ec2f-d4e2-41f6-b147-8003900f32ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba0e147-7672-4606-8c74-c81bee9fe8df","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Kiakadtak_olvasoink_mert_fejre_allt_az_Otthon_Melege_program_Budapesten_es_Pest_megyeben","timestamp":"2018. november. 19. 11:55","title":"Kiakadtak olvasóink, mert fejre állt az Otthon Melege program Budapesten és Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01373035-758b-4347-b7b4-5fa00962b066","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Portugáliában rendezik az első alkalommal kiírt labdarúgó Nemzetek Ligája júniusi négyes döntőjét.","shortLead":"Portugáliában rendezik az első alkalommal kiírt labdarúgó Nemzetek Ligája júniusi négyes döntőjét.","id":"20181118_Nemzetek_Ligaja__Portugaliaban_lesz_a_negyes_donto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01373035-758b-4347-b7b4-5fa00962b066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0404521a-eee8-4d96-b865-7fea7eb58319","keywords":null,"link":"/sport/20181118_Nemzetek_Ligaja__Portugaliaban_lesz_a_negyes_donto","timestamp":"2018. november. 18. 14:54","title":"Nemzetek Ligája - Portugáliában lesz a négyes döntő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a973bf1-e9c2-46a8-9a72-9f3ac273cada","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most, hogy beköszöntött az igazi novemberi idő, nem titkoljuk tovább: a tudomány is végre megállapította azt, amit már régóta tudunk, miszerint a hűvös éghajlat és kevés napfény kombinációja arra ösztönzi az embert, hogy sokkal több alkoholt igyon. ","shortLead":"Most, hogy beköszöntött az igazi novemberi idő, nem titkoljuk tovább: a tudomány is végre megállapította azt, amit már...","id":"20181119_A_pocsek_ido_art_a_majunknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a973bf1-e9c2-46a8-9a72-9f3ac273cada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc61f031-8a9e-40c0-a3e7-8e5454c8b3a4","keywords":null,"link":"/elet/20181119_A_pocsek_ido_art_a_majunknak","timestamp":"2018. november. 19. 10:01","title":"A pocsék idő árt a májunknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2341d7d-2430-4e08-a137-71a0031343ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap reggel a Dunántúl déli és nyugati peremén gyenge hószállingózás kezdődött.","shortLead":"Vasárnap reggel a Dunántúl déli és nyugati peremén gyenge hószállingózás kezdődött.","id":"20181118_Megjelentek_az_elso_hopelyhek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2341d7d-2430-4e08-a137-71a0031343ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4534bfe-363c-4a12-a193-6f9cf5b69f53","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_Megjelentek_az_elso_hopelyhek","timestamp":"2018. november. 18. 12:59","title":"Már van, ahol elkezdett havazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mégsem indul a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnökségi posztjáért a párt január 19-re összehívott rendkívüli kongresszusán Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) parlamenti frakcióvezetője, a CSU alelnöke. \r

","shortLead":"Mégsem indul a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnökségi posztjáért a párt január 19-re összehívott rendkívüli...","id":"20181117_Manfred_Weber_nem_lesz_CSU_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae8fc8a-c884-409d-b99d-d8d69c9bb2fd","keywords":null,"link":"/vilag/20181117_Manfred_Weber_nem_lesz_CSU_elnok","timestamp":"2018. november. 17. 19:01","title":"Manfred Weber nem lesz CSU elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524177ba-398d-4d52-8a78-8e54e3c8b009","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A légszennyezettség miatt.","shortLead":"A légszennyezettség miatt.","id":"20181118_Ujabb_nagyvarosokbol_tiltjak_ki_a_dizel_autokat_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=524177ba-398d-4d52-8a78-8e54e3c8b009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e1f1bf-ebba-4a02-9efa-fe035017fa45","keywords":null,"link":"/kkv/20181118_Ujabb_nagyvarosokbol_tiltjak_ki_a_dizel_autokat_Nemetorszagban","timestamp":"2018. november. 18. 18:54","title":"Újabb nagyvárosokból tiltják ki a dízel autókat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc979de-b708-4261-b17c-ae03aac50ef4","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"Miért fontos a monitor beállítása, felbontása, elhelyezése, magassága? Mit tehetünk szemünk egészségének megőrzéséért? Miért jó az álló munkavégzés, és ha mégis ülni kell, azt hogyan tehetjük a legkíméletesebben? Tippek, trükkök az egészségünket kevésbé rongáló irodai, számítógépes munkavégzéshez.","shortLead":"Miért fontos a monitor beállítása, felbontása, elhelyezése, magassága? Mit tehetünk szemünk egészségének megőrzéséért...","id":"lenovo_20181024_Romlo_szemek_fajos_hatak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bc979de-b708-4261-b17c-ae03aac50ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a8d80f-a0c9-40ba-a722-36a0d7b1f3a2","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20181024_Romlo_szemek_fajos_hatak","timestamp":"2018. november. 19. 13:28","title":"Egész nap a monitor előtt ül? Akkor ezeket tegye meg egészsége érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"}]