[{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha ez így megy tovább, akkor nem szociális munkásokra, hanem hullazsákokra lesz szükség, olvastuk néhány nappal a hajléktalantörvény életbelépése után. Ez a Fülke, a hvg.hu heti közéleti podcastja.","shortLead":"Ha ez így megy tovább, akkor nem szociális munkásokra, hanem hullazsákokra lesz szükség, olvastuk néhány nappal...","id":"20181027_Fulke_A_felelemre_epit_a_kormany_ennek_semmi_koze_a_segitseghez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56769879-8390-466a-a644-7839f2db6514","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Fulke_A_felelemre_epit_a_kormany_ennek_semmi_koze_a_segitseghez","timestamp":"2018. október. 27. 17:30","title":"Fülke: A félelemre épít a kormány, ennek semmi köze a segítséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f962812c-990f-4075-875f-7ef507f14dc9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Olaszországban olyan gyermekek is járhatnak óvodába és iskolába, akiknek nincs orvosi igazolásuk arról, hogy megkapták a kötelező oltásokat. Nem csoda, hogy az országban újra támad a kanyaró, amely másutt is szedi áldozatait. Ha egy bizonyos arány alá megy a beoltottak aránya, annak csúnya következményei lehetnek.","shortLead":"Olaszországban olyan gyermekek is járhatnak óvodába és iskolába, akiknek nincs orvosi igazolásuk arról, hogy megkapták...","id":"201843__terjedo_oltasellenesseg__csalo_tudos__trollakciok__kozepkori_szellok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f962812c-990f-4075-875f-7ef507f14dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05b094b-4e8d-4676-b8da-b1e0b267be31","keywords":null,"link":"/vilag/201843__terjedo_oltasellenesseg__csalo_tudos__trollakciok__kozepkori_szellok","timestamp":"2018. október. 28. 12:30","title":"Az orosz trollok is beszálltak az oltásellenes háborúba, Olaszország már elesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az eddigi stabilról Olaszország államadós-besorolásának kilátását pénteken a Standard & Poor's, elsősorban azzal a véleményével indokolva a döntést, hogy az olasz kormány gazdasági és költségvetési politikája megterheli az olasz gazdasági növekedést, és emiatt várhatóan nem folytatódik az olasz államadósság-ráta csökkenése.","shortLead":"Leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az eddigi stabilról Olaszország államadós-besorolásának kilátását...","id":"20181027_A_brusszeli_figyelmeztetes_utan_Olaszorszag_a_hitelminositoknel_is_elindult_a_lejton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31d044a-f165-4ba5-bddd-a72f434a0a2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181027_A_brusszeli_figyelmeztetes_utan_Olaszorszag_a_hitelminositoknel_is_elindult_a_lejton","timestamp":"2018. október. 27. 08:36","title":"A brüsszeli figyelmeztetés után Olaszország a hitelminősítőknél is elindult a lejtőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d54e104-7300-494e-a6bd-a08bd4202490","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ferrarikat és a Lamborghiniket reggelizik ez az izomtól duzzadó, akár 400-zal is száguldani képes svéd hiperautó, melyre 2 évet kellett várnia magyar tulajdonosának. De megérte, nagyon is.","shortLead":"Ferrarikat és a Lamborghiniket reggelizik ez az izomtól duzzadó, akár 400-zal is száguldani képes svéd hiperautó...","id":"20181028_nincs_ennel_durvabb_magyar_auto_beultunk_az_1000_loeros_koenigseggbe_cars_and_coffee","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d54e104-7300-494e-a6bd-a08bd4202490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e8b111-44f3-40c6-aff3-520c3e262443","keywords":null,"link":"/cegauto/20181028_nincs_ennel_durvabb_magyar_auto_beultunk_az_1000_loeros_koenigseggbe_cars_and_coffee","timestamp":"2018. október. 28. 06:41","title":"Nem nagyon van ennél durvább magyar autó: beültünk az 1000+ lóerős hazai Koenigseggbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök kezdeményezte az LMP-s Demeter Márta nemzetbiztonsági felülvizsgálati eljárását az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójánál, közben feljelentés is érkezett a politikus csúsztatásai miatt, a Fidesz-frakció pedig szintén az ügyészséghez fordul - írja szombati számában két kormánylap is, a Magyar Hírlap és a Magyar Idők. ","shortLead":"A házelnök kezdeményezte az LMP-s Demeter Márta nemzetbiztonsági felülvizsgálati eljárását az Alkotmányvédelmi Hivatal...","id":"20181027_Kover_Laszlo_nemzetbiztonsagi_felulvizsgalatot_kezdemenyezett_Demeter_Marta_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a866d15-6d61-4532-b536-1686175ffd13","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Kover_Laszlo_nemzetbiztonsagi_felulvizsgalatot_kezdemenyezett_Demeter_Marta_ellen","timestamp":"2018. október. 27. 10:35","title":"Kövér László nemzetbiztonsági felülvizsgálatot kezdeményezett Demeter Márta ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc6dd63-797e-4225-94c1-2401bb4400d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Beérték az SPD-t. A szélsőjobb 12 százalékon tetőzött. A CDU és az SPD is tíz százalékot zuhant az öt évvel ezelőttihez képest.","shortLead":"Beérték az SPD-t. A szélsőjobb 12 százalékon tetőzött. A CDU és az SPD is tíz százalékot zuhant az öt évvel ezelőttihez...","id":"20181028_Exit_poll_a_Zoldek_orulhetnek_a_legjobban_Hessenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fc6dd63-797e-4225-94c1-2401bb4400d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dbc790-cd6b-43cc-9b1d-de9879f72efe","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Exit_poll_a_Zoldek_orulhetnek_a_legjobban_Hessenben","timestamp":"2018. október. 28. 18:23","title":"A Zöldek örülhetnek a legjobban Hessenben, a CDU 10 százalékot esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b935ca96-0659-4919-ad80-dd46bd4f0657","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Asztana megvédte bajnoki címét.\r

","shortLead":"Az Asztana megvédte bajnoki címét.\r

","id":"20181027_Ketszeres_kazah_bajnok_lett_Kleinheisler_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b935ca96-0659-4919-ad80-dd46bd4f0657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc94d064-2377-4b44-8b0a-a09ed406ba7c","keywords":null,"link":"/sport/20181027_Ketszeres_kazah_bajnok_lett_Kleinheisler_Laszlo","timestamp":"2018. október. 27. 16:26","title":"Kétszeres kazah bajnok lett Kleinheisler László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahogyan azt a felmérések is jósolták, a brazíliai elnökválasztás második fordulóját a szélsőjobboldali Jair Bolsonaro nyerte.","shortLead":"Ahogyan azt a felmérések is jósolták, a brazíliai elnökválasztás második fordulóját a szélsőjobboldali Jair Bolsonaro...","id":"20181028_A_szelsojobboldali_Bolsonaro_nyerte_a_brazil_elnokvalasztast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c34f77-6816-4b18-bccb-ed71870e0cad","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_A_szelsojobboldali_Bolsonaro_nyerte_a_brazil_elnokvalasztast","timestamp":"2018. október. 28. 23:33","title":"A szélsőjobboldali Bolsonaro nyerte a brazil elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]