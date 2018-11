Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4224851f-95b0-491b-be68-ba79bb62f9f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koncz Zsófia korábban azzal vált országosan ismertté, hogy a nevéhez kötődik a „provokátorfigyelő” ötlete.","shortLead":"Koncz Zsófia korábban azzal vált országosan ismertté, hogy a nevéhez kötődik a „provokátorfigyelő” ötlete.","id":"20181126_A_washingtoni_nagykovetsegen_landolt_a_Fidelitas_volt_alelnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4224851f-95b0-491b-be68-ba79bb62f9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355ce445-0806-4e78-a805-cfdcb8815eeb","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_A_washingtoni_nagykovetsegen_landolt_a_Fidelitas_volt_alelnoke","timestamp":"2018. november. 26. 09:04","title":"A washingtoni nagykövetségen landolt a Fidelitas volt alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2b3aee-4531-49e6-a2f6-b30ec3b4e3f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ukrán oldalon demonstrálnak, így az ukrán hatóságok nem tudják beléptetni az utasokat.","shortLead":"Az ukrán oldalon demonstrálnak, így az ukrán hatóságok nem tudják beléptetni az utasokat.","id":"20181126_Tuntetes_miatt_szunetel_a_hatarforgalom_Zahonynal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c2b3aee-4531-49e6-a2f6-b30ec3b4e3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0654b3-33df-4efe-b52f-6f4c71d8ddfc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_Tuntetes_miatt_szunetel_a_hatarforgalom_Zahonynal","timestamp":"2018. november. 26. 10:01","title":"Tüntetés miatt szünetel a határforgalom Záhonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ffd0ed-1b09-4f93-a939-fbc52d5e2a70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen 24 rendbeli jogsértés miatt indult eljárás. ","shortLead":"A férfi ellen 24 rendbeli jogsértés miatt indult eljárás. ","id":"20181126_Noket_szolitott_le_es_elottuk_onkielegitett_a_pecsi_szatir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61ffd0ed-1b09-4f93-a939-fbc52d5e2a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beff9def-dbb3-4482-9dd8-1c67f2722a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Noket_szolitott_le_es_elottuk_onkielegitett_a_pecsi_szatir","timestamp":"2018. november. 26. 14:54","title":"Nőket szólított le és előttük önkielégített a pécsi szatír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9511ddc-8d03-4979-81b6-dbb65a1183a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most jutott el az ügyészség odáig, hogy vádat tudtak emelni a Pásztor Annát zaklató férfi ellen.","shortLead":"Most jutott el az ügyészség odáig, hogy vádat tudtak emelni a Pásztor Annát zaklató férfi ellen.","id":"20181126_Ket_ev_bortont_is_kaphat_Pasztor_Anna_zaklatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9511ddc-8d03-4979-81b6-dbb65a1183a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc903c1c-6107-49f4-9d37-073ba09617a5","keywords":null,"link":"/kultura/20181126_Ket_ev_bortont_is_kaphat_Pasztor_Anna_zaklatoja","timestamp":"2018. november. 26. 12:07","title":"Két év börtönt is kaphat Pásztor Anna zaklatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbd6d5b-d18e-4327-bdae-854a73dbb00b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20181125_Baleset_tortent_a_Varosligetben_serult_is_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd6d5b-d18e-4327-bdae-854a73dbb00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df805b1-5f3b-4ae5-9276-9b885c29e027","keywords":null,"link":"/cegauto/20181125_Baleset_tortent_a_Varosligetben_serult_is_van","timestamp":"2018. november. 25. 20:35","title":"Baleset történt a Városligetben, sérült is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak a RAM-ja, hanem a belső tárhelye is óriási lehet a jövő év elején érkező Samsung-csúcstelefonnak, a Galaxy S10-nek.","shortLead":"Nemcsak a RAM-ja, hanem a belső tárhelye is óriási lehet a jövő év elején érkező Samsung-csúcstelefonnak, a Galaxy...","id":"20181127_samsung_galaxy_s10_csucsvaltozat_12_gb_ram_1tb_tarhely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6269fa5b-9743-4f26-9b26-2c066fcaa0da","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_samsung_galaxy_s10_csucsvaltozat_12_gb_ram_1tb_tarhely","timestamp":"2018. november. 27. 09:03","title":"12 GB RAM, 1 TB tárhely: nem vicc, hamarosan egy ilyen okostelefon érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk eddig is sokszor hangoztatta már, hogy szeretné kolonizálni a Marsot, a jelek szerint viszont ebben aktívan részt is venne.","shortLead":"Elon Musk eddig is sokszor hangoztatta már, hogy szeretné kolonizálni a Marsot, a jelek szerint viszont ebben aktívan...","id":"20181126_elon_musk_space_x_mars_expedicio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2921a8b6-581c-48c2-9bf0-1a1fbc5b5b5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_elon_musk_space_x_mars_expedicio","timestamp":"2018. november. 26. 09:33","title":"Elon Musk: \"70 százalék, hogy a Marsa költözök\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s Varju László megkérdezte a Magyar Nemzeti Bank elnökét, van-e neki vagy hozzátartozóinak lakástakarék-pénztári megtakarítása, ha igen, mikor kötötték ezt a szerződést.","shortLead":"A DK-s Varju László megkérdezte a Magyar Nemzeti Bank elnökét, van-e neki vagy hozzátartozóinak lakástakarék-pénztári...","id":"20181126_Matolcsy_nem_valaszolt_arra_a_kerdesre_vane_lakastakarekja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da5adc6-cb05-4226-b55e-239df1cd2c08","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Matolcsy_nem_valaszolt_arra_a_kerdesre_vane_lakastakarekja","timestamp":"2018. november. 26. 15:12","title":"Matolcsy nem válaszolt arra a kérdésre, van-e lakástakarékja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]