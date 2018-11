Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Azonnali kérdésére mondta ezt a miniszterelnök, akit a parlament folyosóján csípett el a portál munkatársa.","shortLead":"Az Azonnali kérdésére mondta ezt a miniszterelnök, akit a parlament folyosóján csípett el a portál munkatársa.","id":"20181126_Orbannak_meg_nem_volt_ideje_talalkozni_Gruevszkivel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0f1a91-d129-4fce-a9c0-9ebe6ce4a7b2","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Orbannak_meg_nem_volt_ideje_talalkozni_Gruevszkivel","timestamp":"2018. november. 26. 18:40","title":"Orbánnak még nem volt ideje találkozni Gruevszkivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az öregségi nyugdíj mellett több más támogatás növelésének terve is a kormány elé került.","shortLead":"Az öregségi nyugdíj mellett több más támogatás növelésének terve is a kormány elé került.","id":"20181126_A_kormany_elott_van_a_terv_igy_valtozhatnak_a_nyugdijak_2019ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9580d392-dc48-4bc0-a766-629ad3f71c2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_A_kormany_elott_van_a_terv_igy_valtozhatnak_a_nyugdijak_2019ben","timestamp":"2018. november. 26. 09:39","title":"A kormány előtt van a terv: így változhatnak a nyugdíjak 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79332dc-0e0e-4d9b-876e-fee03627a61b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik támogatottsága tovább csökkent, az elpártolók többsége a bizonytalanok közé került, kisebb részük a Fideszre szavazna. ","shortLead":"A Jobbik támogatottsága tovább csökkent, az elpártolók többsége a bizonytalanok közé került, kisebb részük a Fideszre...","id":"20181127_Zavech_Ugyanakkora_az_MSZP_es_a_Jobbik_tabora_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e79332dc-0e0e-4d9b-876e-fee03627a61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c3eb24-1591-4632-9c09-becfa362d3a5","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Zavech_Ugyanakkora_az_MSZP_es_a_Jobbik_tabora_is","timestamp":"2018. november. 27. 16:28","title":"Závecz: Ugyanakkora az MSZP és a Jobbik tábora is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eda1b15-f369-4b43-b3d5-18f879736e6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három új márkanevet regisztrált az LG. Sokatmondó szavakról van szó, amelyek a dél-koreai cég terveire is utalhatnak.","shortLead":"Három új márkanevet regisztrált az LG. Sokatmondó szavakról van szó, amelyek a dél-koreai cég terveire is utalhatnak.","id":"20181126_osszehajthato_telefonok_lg_g_flex_foldi_duplex_bendi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7eda1b15-f369-4b43-b3d5-18f879736e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c59207-7e60-4ee4-8df6-799d36ecf922","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_osszehajthato_telefonok_lg_g_flex_foldi_duplex_bendi","timestamp":"2018. november. 26. 15:03","title":"Jöhet még meglepetés: árulkodó márkaneveket regisztrált az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee272f1f-974d-4ce0-bf87-684a6863b375","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha az eredeti teóriát vesszük, akkor fegyveres katonák őrzik a Föld szélét, nehogy átlépjünk rajta. Van azonban még egy ennél is sokkal viccesebb magyarázat.","shortLead":"Ha az eredeti teóriát vesszük, akkor fegyveres katonák őrzik a Föld szélét, nehogy átlépjünk rajta. Van azonban még...","id":"20181126_laposfold_hivok_milyen_alaku_a_fold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee272f1f-974d-4ce0-bf87-684a6863b375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799875ed-4b59-42a9-9ac5-1d5ca0d752d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_laposfold_hivok_milyen_alaku_a_fold","timestamp":"2018. november. 26. 09:03","title":"Ez a lapos Földben hívők válasza arra, miért nem esünk le a Föld széléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e","c_author":"","category":"itthon","description":" Ellenőrző gyakorlatot tartanak katonák és rendőrök, a cél a reagáló képesség tesztelése.","shortLead":" Ellenőrző gyakorlatot tartanak katonák és rendőrök, a cél a reagáló képesség tesztelése.","id":"20181127_Ezert_lat_majd_menetelo_magyar_katonakat_a_deli_hataron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74799018-fc13-4d4f-a6a2-61ab584dd5c2","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Ezert_lat_majd_menetelo_magyar_katonakat_a_deli_hataron","timestamp":"2018. november. 27. 12:51","title":"Ezért lát majd menetelő magyar katonákat a déli határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6279142f-51e8-43d9-93f8-b9148af5fb46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV tehetetlen, a székhelyszolgáltatói ágazat pedig virágzik.","shortLead":"A NAV tehetetlen, a székhelyszolgáltatói ágazat pedig virágzik.","id":"20181127_21_apro_irodaban_tunik_el_tobb_milliard_forintnyi_kozpenz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6279142f-51e8-43d9-93f8-b9148af5fb46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963fa820-5b8f-4c2b-9d3b-4252c602a859","keywords":null,"link":"/kkv/20181127_21_apro_irodaban_tunik_el_tobb_milliard_forintnyi_kozpenz","timestamp":"2018. november. 27. 10:18","title":"21 apró irodában tűnik el több milliárd forintnyi közpénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svéd Lundi Egyetem kutatói szerint fele annyi spermájuk van azoknak a férfiaknak, akiknek apja dohányzott a gyermek fogamzása idején, mint a nemdohányzó apák fiainak. ","shortLead":"A svéd Lundi Egyetem kutatói szerint fele annyi spermájuk van azoknak a férfiaknak, akiknek apja dohányzott a gyermek...","id":"20181127_svedorszag_lundi_egyetem_dohanyzas_spermium_sperma_spermiumszam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca83b53-84c1-4b3a-b535-0ed7fcb289f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_svedorszag_lundi_egyetem_dohanyzas_spermium_sperma_spermiumszam","timestamp":"2018. november. 27. 21:03","title":"Felfedeztek valami nagyon aggasztót a dohányzó apák és fiaiakkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]