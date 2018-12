Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0918734a-57a4-4cfb-8087-057f1cb51967","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két autó és két kisbusz ütközött. ","shortLead":"Két autó és két kisbusz ütközött. ","id":"20181203_Nlgyes_karambol_volt_a_Nyugatinal_nagy_a_dugo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0918734a-57a4-4cfb-8087-057f1cb51967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"accc4144-0235-48f4-ac80-b27cdaa15bf7","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_Nlgyes_karambol_volt_a_Nyugatinal_nagy_a_dugo","timestamp":"2018. december. 03. 18:26","title":"Négyes karambol volt a Nyugatinál, nagy a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"345ddbd6-a165-4679-ad4f-776c4b0751e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Légicsapásban életét vesztette az afgán kormány ellen fegyveres felkelést folytató tálibok egyik magas rangú parancsnoka a dél-afganisztáni Hilmend területén.","shortLead":"Légicsapásban életét vesztette az afgán kormány ellen fegyveres felkelést folytató tálibok egyik magas rangú...","id":"20181202_Legicsapasban_meghalt_az_afganisztani_talibok_egyik_magas_rangu_parancsnoka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=345ddbd6-a165-4679-ad4f-776c4b0751e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb34f5c-d6e6-43dd-a65e-8866979fa4b0","keywords":null,"link":"/vilag/20181202_Legicsapasban_meghalt_az_afganisztani_talibok_egyik_magas_rangu_parancsnoka","timestamp":"2018. december. 02. 17:44","title":"Légicsapásban meghalt az afganisztáni tálibok egyik magas rangú parancsnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6adb1d-4e94-42c5-82d2-ca09e6d7ab83","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kanadában a 37 milliós lakosságból csak nyolcmillióan francia ajkúak. Persze ők is tudnak angolul, de mivel már 400 éve itt vannak, őrzik nyelvi és kulturális gyökereiket.","shortLead":"Kanadában a 37 milliós lakosságból csak nyolcmillióan francia ajkúak. Persze ők is tudnak angolul, de mivel már 400 éve...","id":"20181203_A_kanadai_mini_Trump_megfurta_a_francia_egyetem_tervet_kitort_a_botrany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d6adb1d-4e94-42c5-82d2-ca09e6d7ab83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158861ab-fc7f-4dcd-a8e8-ab73688507b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_A_kanadai_mini_Trump_megfurta_a_francia_egyetem_tervet_kitort_a_botrany","timestamp":"2018. december. 03. 11:27","title":"A kanadai „mini-Trump” megfúrta a francia egyetem tervét, kitört a botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Erre figyelmeztet a South China Morning Post, amikor értékeli Donald Trump és Hszi Csin-ping két és félórás találkozóját Buenos Aires-ben.","shortLead":"Erre figyelmeztet a South China Morning Post, amikor értékeli Donald Trump és Hszi Csin-ping két és félórás...","id":"20181203_Tuzszunet_de_haboru_90_nap_mulva_ujra_kezdodhet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52477364-e8ec-4e82-a575-cf9475e1d18a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_Tuzszunet_de_haboru_90_nap_mulva_ujra_kezdodhet","timestamp":"2018. december. 03. 11:48","title":"Tűzszünet, de a háború 90 nap múlva újra kezdődhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de37a6a2-415b-4905-a811-dd35b221f9ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Onnan Vilniusba menekült egy egyetem.","shortLead":"Onnan Vilniusba menekült egy egyetem.","id":"20181204_CEUprofesszor_nem_naci_csak_feherorosz_tempo_ez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de37a6a2-415b-4905-a811-dd35b221f9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10e64ee-1f24-477e-aa2a-9dc8f54bd074","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_CEUprofesszor_nem_naci_csak_feherorosz_tempo_ez","timestamp":"2018. december. 04. 08:27","title":"CEU-professzor: Nem náci, csak fehérorosz tempó ez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d2e1b2-c582-40ba-9fa4-9d5158a32c4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A CIMON nevű mesterséges intelligencia nemrég került a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetére, a német űrhajós Alexander Gerst pedig rögtön ki is próbálta.","shortLead":"A CIMON nevű mesterséges intelligencia nemrég került a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetére, a német űrhajós...","id":"20181203_repulo_mesterseges_intelligencia_ibm_cimon_nemzetkozi_urallomas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1d2e1b2-c582-40ba-9fa4-9d5158a32c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33dabe0e-d5ef-437d-b495-4e538eaaa612","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_repulo_mesterseges_intelligencia_ibm_cimon_nemzetkozi_urallomas_video","timestamp":"2018. december. 03. 10:33","title":"Videó: Így működik a repülő mesterséges intelligencia, amit felküldtek az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia elnök arra kérte Édouard Philippe miniszterelnököt, fogadja valamennyi parlamenti párt vezetőjét és a tüntetők képviselőit. Közösen keresnek kiutat abból a válságból, amely az üzemanyagadó emelése ellen tiltakozó sárgamellényesek megmozdulásait kísérő, egyre erőszakosabb zavargások nyomán alakult ki.","shortLead":"A francia elnök arra kérte Édouard Philippe miniszterelnököt, fogadja valamennyi parlamenti párt vezetőjét és...","id":"20181203_sargamellenyesek_parizs_tuntetes_zavargasok_emmanuel_macron_francia_elnok_edouard_philippe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668027ac-4dfa-44a3-b97e-300e4a0acd19","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_sargamellenyesek_parizs_tuntetes_zavargasok_emmanuel_macron_francia_elnok_edouard_philippe","timestamp":"2018. december. 03. 05:41","title":"Macronék a sárgamellényesekkel egyeztetnének a benzinárról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec232ffa-8460-4e8c-a7a1-9a27cfc8e2d6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyetlen kastély felújításával sem végeztek még.","shortLead":"Egyetlen kastély felújításával sem végeztek még.","id":"20181203_Csak_docog_az_allami_kastelyfelujitasi_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec232ffa-8460-4e8c-a7a1-9a27cfc8e2d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec55458-cc1a-46ab-9ebc-92026b47cf4d","keywords":null,"link":"/kkv/20181203_Csak_docog_az_allami_kastelyfelujitasi_program","timestamp":"2018. december. 03. 09:53","title":"Csak döcög az állami kastélyfelújítási program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]