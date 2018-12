Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Azt állítják, a döntésnek nincs köze az országot sújtó politikai bojkotthoz, csupán a gáz kitermelésére szeretnének összpontosítani.","shortLead":"Azt állítják, a döntésnek nincs köze az országot sújtó politikai bojkotthoz, csupán a gáz kitermelésére szeretnének...","id":"20181203_Katar_kilep_az_OPECbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb621c3e-b852-429f-8f3b-18303501c995","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_Katar_kilep_az_OPECbol","timestamp":"2018. december. 03. 09:26","title":"Katar kilép az OPEC-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b6cdaf-a371-4304-8a26-474575809244","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy többséggel fogadta el az Európai Parlament közlekedési és turisztikai szakbizottsága a közösségi vízumkódex reformjáról szóló jelentést. A szakbizottsági véleményt, melyet Ujhelyi István szocialista EP-képviselő jegyez, a Fidesz is megszavazta.","shortLead":"Nagy többséggel fogadta el az Európai Parlament közlekedési és turisztikai szakbizottsága a közösségi vízumkódex...","id":"20181204_Konnyitett_vizum_az_Europaba_igyekvoknek_a_Fidesz_is_megszavazta_Ujhelyi_jelenteset_az_EPben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53b6cdaf-a371-4304-8a26-474575809244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9ae768-b787-46a5-b264-e13385329716","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Konnyitett_vizum_az_Europaba_igyekvoknek_a_Fidesz_is_megszavazta_Ujhelyi_jelenteset_az_EPben","timestamp":"2018. december. 04. 12:50","title":"Könnyített vízum az Európába igyekvőknek: a Fidesz is megszavazta Ujhelyi jelentését az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A környezetvédő szervezet szél- és napenergiával pótolná az erőműveket.","shortLead":"A környezetvédő szervezet szél- és napenergiával pótolná az erőműveket.","id":"20181203_Szeneromuveket_es_lignitbanyakat_venne_a_Greenpeace_hogy_aztan_felszamolja_azokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73f293c-8363-48f7-b267-04576506c89f","keywords":null,"link":"/kkv/20181203_Szeneromuveket_es_lignitbanyakat_venne_a_Greenpeace_hogy_aztan_felszamolja_azokat","timestamp":"2018. december. 03. 12:28","title":"Szénerőműveket és lignitbányákat venne a Greenpeace, hogy aztán felszámolja azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36db49f8-c068-4541-a6a8-94b9f8f07b0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi vonalvezetésű crossover harmadik generációjának elektromos változata egy 64 kWh kapacitású akkumulátort kapott.","shortLead":"Az egyedi vonalvezetésű crossover harmadik generációjának elektromos változata egy 64 kWh kapacitású akkumulátort...","id":"20181204_480_kilometer_egy_toltessel_itt_az_uj_kia_soul_villanyauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36db49f8-c068-4541-a6a8-94b9f8f07b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb44b7a-f194-4228-a13b-d85e61669bd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181204_480_kilometer_egy_toltessel_itt_az_uj_kia_soul_villanyauto","timestamp":"2018. december. 04. 08:21","title":"480 kilométer egy töltéssel: itt az új Kia Soul villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4825f109-6775-4111-a652-b29910afe31f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamupártokról szóló hvg.hu-cikksorozat és a Mészáros Lőrinc sportmárkájáról szóló cikk szerzői nyerték el a HVG-újságíróknak létrehozott Juhász Gábor-emlékdíjat.","shortLead":"A kamupártokról szóló hvg.hu-cikksorozat és a Mészáros Lőrinc sportmárkájáról szóló cikk szerzői nyerték el...","id":"20181203_juhasz_gabor_emlekdij_2018_hvg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4825f109-6775-4111-a652-b29910afe31f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3832a5c6-4fb5-499b-9f72-6d3f1765c57b","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_juhasz_gabor_emlekdij_2018_hvg","timestamp":"2018. december. 03. 17:35","title":"Először osztották ki a Juhász Gábor-emlékdíjat a HVG újságíróinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b785defb-9ba2-497e-9f50-90488f8f5856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly még csak a nyolcadik helyet szerezte meg a legjobban kereső YouTube-sztárok listáján, idén viszont már ő az első. Mindössze hétéves, és egyvalamit tud, de azt nagyon: játszani.","shortLead":"Tavaly még csak a nyolcadik helyet szerezte meg a legjobban kereső YouTube-sztárok listáján, idén viszont már ő...","id":"20181204_ryan_toys_review_a_legtobb_bevetelt_hozo_youtube_csatorna_a_forbes_listan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b785defb-9ba2-497e-9f50-90488f8f5856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba212491-226f-48bd-8c8c-dd446d11608b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_ryan_toys_review_a_legtobb_bevetelt_hozo_youtube_csatorna_a_forbes_listan","timestamp":"2018. december. 04. 08:03","title":"Hétéves, imád játszani, és most ő keresi a legtöbb pénzt a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megakadályozza a háborúkat, és jólétet is hoz.","shortLead":"Megakadályozza a háborúkat, és jólétet is hoz.","id":"20181204_Meglepetes_Trump_liberalis_vilagrendet_epit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc8247ca-32d9-4af5-ae38-73d1aac19620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842abe92-78a9-401e-8a04-f418aeb7113a","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Meglepetes_Trump_liberalis_vilagrendet_epit","timestamp":"2018. december. 04. 13:18","title":"Meglepetés: Trump liberális világrendet épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia elnök arra kérte Édouard Philippe miniszterelnököt, fogadja valamennyi parlamenti párt vezetőjét és a tüntetők képviselőit. Közösen keresnek kiutat abból a válságból, amely az üzemanyagadó emelése ellen tiltakozó sárgamellényesek megmozdulásait kísérő, egyre erőszakosabb zavargások nyomán alakult ki.","shortLead":"A francia elnök arra kérte Édouard Philippe miniszterelnököt, fogadja valamennyi parlamenti párt vezetőjét és...","id":"20181203_sargamellenyesek_parizs_tuntetes_zavargasok_emmanuel_macron_francia_elnok_edouard_philippe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668027ac-4dfa-44a3-b97e-300e4a0acd19","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_sargamellenyesek_parizs_tuntetes_zavargasok_emmanuel_macron_francia_elnok_edouard_philippe","timestamp":"2018. december. 03. 05:41","title":"Macronék a sárgamellényesekkel egyeztetnének a benzinárról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]