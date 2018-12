Ismét hatalomra kerülhet a korrupció miatt leváltott Srí Lanka-i kormányfő

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dulakodás alakult ki Párizsban a sárgamellényesek és a francia rendőrség között az előbbiek immáron ötödik hete tartó szombati megmozdulása során, szemtanúk beszámolói szerint azonban a tüntetések az előzőekhez képest nyugodtabb hangulatban zajlottak – jelentették hírügynökségek.","shortLead":"Dulakodás alakult ki Párizsban a sárgamellényesek és a francia rendőrség között az előbbiek immáron ötödik hete tartó...","id":"20181215_megint_tuntetnek_rendorokkel_dulakodnak_a_sargamellenyesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72306447-fd1e-4f56-b25b-df23928e8b9b","keywords":null,"link":"/vilag/20181215_megint_tuntetnek_rendorokkel_dulakodnak_a_sargamellenyesek","timestamp":"2018. december. 15. 14:01","title":"Megint tüntetnek, rendőrökkel dulakodnak a sárgamellényesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e943b00b-e67e-456c-9bff-4d06c5ce99f8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Jól sikerült a több mint egymillió migráns integrálása a német gazdaságba, engem is meglepett, hogy milyen gyorsan ment- nyilatkozta a BDA, a vállalkozók szövetségének vezetője az Augsburger Allgemeine című helyi újságnak. A migránsok, a migráció azonban így is megosztja a német társadalmat.","shortLead":"Jól sikerült a több mint egymillió migráns integrálása a német gazdaságba, engem is meglepett, hogy milyen gyorsan...","id":"20181214_A_nemet_gazdasagban_sikersztori_a_tarsadalmat_azonban_megosztja_a_migracio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e943b00b-e67e-456c-9bff-4d06c5ce99f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f48f60-4428-4441-8075-0d2f909c4a67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_A_nemet_gazdasagban_sikersztori_a_tarsadalmat_azonban_megosztja_a_migracio","timestamp":"2018. december. 14. 14:27","title":"A német gazdaságban sikersztori, a társadalmat azonban megosztja a migráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da940909-42cf-4dd4-a240-ddbe9a2ac374","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az Országgyűlés KDNP-s alelnöke szerint szerdán és csütörtökön agresszív politikai provokátorok vonultak a Kossuth térre, és amit tettek, azzal a keresztény értékeket valló magyar embereket gyalázták.","shortLead":"Az Országgyűlés KDNP-s alelnöke szerint szerdán és csütörtökön agresszív politikai provokátorok vonultak a Kossuth...","id":"20181214_Latorcai_A_tuntetok_nem_tisztelik_a_karacsonyt_es_a_kis_Jezust_sem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da940909-42cf-4dd4-a240-ddbe9a2ac374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6eda64a-4611-4877-868c-d43757cf9d9e","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Latorcai_A_tuntetok_nem_tisztelik_a_karacsonyt_es_a_kis_Jezust_sem","timestamp":"2018. december. 14. 14:01","title":"Latorcai: A tüntetők nem tisztelik a karácsonyt és a kis Jézust sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dárdai Pál csapata, a Hertha 2-1-re kikapott Stuttgartban a német labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának szombati játéknapján.","shortLead":"Dárdai Pál csapata, a Hertha 2-1-re kikapott Stuttgartban a német labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának szombati...","id":"20181215_dardai_pal_hertha_stuttgart_bundesliga_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb3e3ce-8519-4339-a66e-458a24c1c2f8","keywords":null,"link":"/sport/20181215_dardai_pal_hertha_stuttgart_bundesliga_foci","timestamp":"2018. december. 15. 17:51","title":"Gomez duplával mattolta Dárdaiékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e283a11-d02d-4e59-a63d-fc0daae7d0f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181214_Adventi_irodalmi_naptar__december_14","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e283a11-d02d-4e59-a63d-fc0daae7d0f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c0472d-650c-4aa7-9c05-88ab0eca4ca2","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Adventi_irodalmi_naptar__december_14","timestamp":"2018. december. 14. 08:05","title":"Adventi irodalmi naptár - december 14.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaef3a91-aac6-49c4-9aed-38c8092985bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vikingek kora óta drasztikusan megnőtt a házi macskák mérete - pedig sok háziasított állatfajnál épp az ellenkezője történt. A kutatók meglepő okokat találtak.","shortLead":"A vikingek kora óta drasztikusan megnőtt a házi macskák mérete - pedig sok háziasított állatfajnál épp az ellenkezője...","id":"20181215_A_vikingek_is_jol_tartottak_a_macskaikat_de_nem_azert_amire_gondol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaef3a91-aac6-49c4-9aed-38c8092985bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59398889-f6a3-40b5-ad1f-9777c3b2795c","keywords":null,"link":"/elet/20181215_A_vikingek_is_jol_tartottak_a_macskaikat_de_nem_azert_amire_gondol","timestamp":"2018. december. 15. 14:26","title":"A vikingek is jól tartották a macskáikat, de nem azért, amire gondol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80981dfa-cb19-45a8-8c78-624d41c671f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a hamisítatlan amerikai hangulatú terepjáró olyan kiváló állapotban van, hogy vélhetően még maga Schwarzenegger is megirigyelné.","shortLead":"Ez a hamisítatlan amerikai hangulatú terepjáró olyan kiváló állapotban van, hogy vélhetően még maga Schwarzenegger is...","id":"20181215_kemeny_legeny_30_millio_forint_a_legdragabb_elado_hazai_hummer_h1_terepjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80981dfa-cb19-45a8-8c78-624d41c671f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af3baf7-3a55-4337-bd6a-42b8ffc18040","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_kemeny_legeny_30_millio_forint_a_legdragabb_elado_hazai_hummer_h1_terepjaro","timestamp":"2018. december. 15. 06:41","title":"Kemény legény: 30 millió forint a legdrágább eladó hazai Hummer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b660db-11f2-4a14-963e-0630219286bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az olasz fegyveres erők katonái most már nem csak az utcán, de a műemlékeken belül is járőröznek.","shortLead":"Az olasz fegyveres erők katonái most már nem csak az utcán, de a műemlékeken belül is járőröznek.","id":"20181213_Strasbourg_utan_megerositettek_a_romai_Colosseum_es_Forum_Romanum_vedelmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45b660db-11f2-4a14-963e-0630219286bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eedf76c-41d0-47ba-bb77-844e39a2a743","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Strasbourg_utan_megerositettek_a_romai_Colosseum_es_Forum_Romanum_vedelmet","timestamp":"2018. december. 13. 22:05","title":"Strasbourg után: megerősítették a római Colosseum és Forum Romanum védelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]