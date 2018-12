Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmérést közölt az Idea Intézet, a Jobbik is veszített támogatóiból.","shortLead":"Felmérést közölt az Idea Intézet, a Jobbik is veszített támogatóiból.","id":"20181217_Csokkent_a_Fidesz_tamogatottsaga_erosodik_a_Momentum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df72effd-3f09-4c56-b4e8-65f5d9e2be4e","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Csokkent_a_Fidesz_tamogatottsaga_erosodik_a_Momentum","timestamp":"2018. december. 17. 11:06","title":"Csökkent a Fidesz támogatottsága, erősödik a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc62032-c2e8-488b-bbcf-8aa752fa5f90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénzt kértek a földvásárlásra jogosultaktól azért, hogy ne licitáljanak rá a kikiáltási árra, felhajtva ezzel a föld árát. Kalocsán, Berettyóújfaluban, Ráckevén és Zalaegerszegen akartak így beavatkozni a 2015-16-ban kiírt földárveréseken. Bár a gazdák nem fizettek a csalóknak, most vádat emeltek ellenük.","shortLead":"Pénzt kértek a földvásárlásra jogosultaktól azért, hogy ne licitáljanak rá a kikiáltási árra, felhajtva ezzel a föld...","id":"20181218_Csaltak_a_foldarvereseken_vadat_emeltek_ellenuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dc62032-c2e8-488b-bbcf-8aa752fa5f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15fe7d1e-2dd1-452f-82f9-5fb3f71716fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Csaltak_a_foldarvereseken_vadat_emeltek_ellenuk","timestamp":"2018. december. 18. 09:58","title":"Csaltak a földárveréseken, vádat emeltek ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405ef1ea-4668-45d7-aecc-9e210292ce12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Finnországban lezárult az az országos szintű kísérlet, amelyen a feltétel nélküli alapjövedelmet „tesztelték”. 2016 vége óta egészen idén decemberig 2000 munkanélküli részesült havi 560 eurós feltétel nélküli adómentes juttatásban. Olyan személyekről van szó, akiknél a segély folyósítása már a lejárathoz közeledett.","shortLead":"Finnországban lezárult az az országos szintű kísérlet, amelyen a feltétel nélküli alapjövedelmet „tesztelték”. 2016...","id":"20181217_Elbukott_a_nagy_kiserlet_nem_jott_be_Finnorszagban_a_feltetel_nelkuli_alapjovedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=405ef1ea-4668-45d7-aecc-9e210292ce12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8646175-62c7-4fc0-97b1-a0ec21cfe6b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Elbukott_a_nagy_kiserlet_nem_jott_be_Finnorszagban_a_feltetel_nelkuli_alapjovedelem","timestamp":"2018. december. 17. 10:32","title":"Elbukott a nagy kísérlet, nem jött be Finnországban a feltétel nélküli alapjövedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kásler Miklós kiírta a pályázatot a menesztett Prőhle Gergely helyére.\r

\r

","shortLead":"Kásler Miklós kiírta a pályázatot a menesztett Prőhle Gergely helyére.\r

\r

","id":"20181217_Mar_lehet_palyazni_a_PIM_elere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d04b7ec-fe25-4ceb-a0db-226e69f1b2eb","keywords":null,"link":"/kultura/20181217_Mar_lehet_palyazni_a_PIM_elere","timestamp":"2018. december. 17. 09:22","title":"Ki lesz a menesztett Prőhle utódja? Már lehet pályázni a PIM élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f35337-f4ef-40b7-9a11-8fdfe93340a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autósok és a gyalogosok ezúttal egy igen ritka közlekedési helyzetet alakítottak ki, illetve oldottak meg egyedi módon.","shortLead":"Az autósok és a gyalogosok ezúttal egy igen ritka közlekedési helyzetet alakítottak ki, illetve oldottak meg egyedi...","id":"20181218_a_nap_fotoja_zebran_vontatokotel_felett_emeltek_at_egy_babakocsit_szombathelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77f35337-f4ef-40b7-9a11-8fdfe93340a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b19cf0-89ec-4ee0-848e-e42657b0c76b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181218_a_nap_fotoja_zebran_vontatokotel_felett_emeltek_at_egy_babakocsit_szombathelyen","timestamp":"2018. december. 18. 06:41","title":"A nap fotója: zebrán, vontatókötél felett emeltek át egy babakocsit Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74de931f-9fb0-4b44-b426-acf90f82dd56","c_author":"Seres László","category":"velemeny","description":"Ha nem is a megfelelő okból, de legalább valami elkezdődött, a NER-nek újra van ellenzéke. Mondjuk jó lenne, ha nem szerveznének illiberális demokráciát, balról. Vélemény.","shortLead":"Ha nem is a megfelelő okból, de legalább valami elkezdődött, a NER-nek újra van ellenzéke. Mondjuk jó lenne, ha nem...","id":"20181217_Seres_Occupy_MTVA_avagy_Kossuth_ter_visszater","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74de931f-9fb0-4b44-b426-acf90f82dd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461fa1fd-514f-4039-8d73-8a46706ee8de","keywords":null,"link":"/velemeny/20181217_Seres_Occupy_MTVA_avagy_Kossuth_ter_visszater","timestamp":"2018. december. 17. 11:50","title":"Seres: Occupy MTVA, avagy Kossuth tér visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar domainnév-rendzser üzemeltető Internetszolgáltatók Tanácsa visszadobta a Simicska-mondásra utaló regisztrációs kérelmet. A szofisztikáltabb o1g.hu-t viszont elfogadták, de az oldal még nem él.","shortLead":"A magyar domainnév-rendzser üzemeltető Internetszolgáltatók Tanácsa visszadobta a Simicska-mondásra utaló regisztrációs...","id":"20181218_orban_viktor_orban_egy_geci_pont_hu_domain_regisztracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6b2dee-b4bf-4c2a-8b33-87eb925a706f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_orban_viktor_orban_egy_geci_pont_hu_domain_regisztracio","timestamp":"2018. december. 18. 09:33","title":"Nem lehet bejegyeztetni azt a weboldalcímet, hogy orbanegygeci.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nyugat.hu szerint a szombathelyi Vas Népéhez már felvettek egy biztonsági őrt, miután a momentumosok be akarták nekik olvasni az 5 pontot.","shortLead":"A Nyugat.hu szerint a szombathelyi Vas Népéhez már felvettek egy biztonsági őrt, miután a momentumosok be akarták nekik...","id":"20181218_Biztonsagiakat_rendelhettek_az_osszes_Meszaros_Lorinclaphoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df82433-1c97-486c-a5da-378182c3f1db","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Biztonsagiakat_rendelhettek_az_osszes_Meszaros_Lorinclaphoz","timestamp":"2018. december. 18. 15:24","title":"Biztonságiakat rendelhettek a vidéki Mediaworks-kiadványok épületeihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]