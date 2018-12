Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c038944-faf0-454a-8d18-1db405a956e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyész jelentése szerint 500-nál is több olyan eset volt, amelyeket elégtelenül vizsgáltak ki, vagy egyáltalán nem is indult semmilyen belső vizsgálat sem.","shortLead":"Az ügyész jelentése szerint 500-nál is több olyan eset volt, amelyeket elégtelenül vizsgáltak ki, vagy egyáltalán nem...","id":"20181220_Egyhazi_pedofilbotrany_Illinois_allamban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c038944-faf0-454a-8d18-1db405a956e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae74ece-1db0-4a8e-9b60-6b69f778d42b","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Egyhazi_pedofilbotrany_Illinois_allamban","timestamp":"2018. december. 20. 08:26","title":"Egyházi pedofilbotrány Illinois államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b01278f-e30a-4b05-9873-e07632697a1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utólagos normakontrollt kezdeményez az ellenzéki képviselőkkel. ","shortLead":"Utólagos normakontrollt kezdeményez az ellenzéki képviselőkkel. ","id":"20181221_Az_Alkotmanybirosaghoz_fordul_Bosz_Anett_a_tuloratorveny_es_a_kozigazgatasi_birosagok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b01278f-e30a-4b05-9873-e07632697a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea87ce1-1455-43a8-86c0-8c861b8b2157","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Az_Alkotmanybirosaghoz_fordul_Bosz_Anett_a_tuloratorveny_es_a_kozigazgatasi_birosagok_miatt","timestamp":"2018. december. 21. 18:39","title":"Az Alkotmánybírósághoz fordul Bősz Anett a túlóratörvény és a közigazgatási bíróságok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8868c360-17bf-44af-9476-f57a88d9b689","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Ismét leállítottak a forgalmat a londoni Gatwick repülőtéren, miután újabb drón tűnt fel a légikikötő környékén. ","shortLead":"Ismét leállítottak a forgalmat a londoni Gatwick repülőtéren, miután újabb drón tűnt fel a légikikötő környékén. ","id":"20181221_gatwick_repuloter_dron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8868c360-17bf-44af-9476-f57a88d9b689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f3a2b8-0d48-47c5-8fe4-50bf066559eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_gatwick_repuloter_dron","timestamp":"2018. december. 21. 18:45","title":"Megint drónt láttak, megint leállították a forgalmat a Gatwick repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"212aa591-0fe2-45fc-8777-1faf02513af9","c_author":"ELTE ÁJK","category":"brandchannel","description":"A büntetőeljárási reform alapja a hatékonyság megteremtése volt, ezért az új kódexnél leginkább az eljárás gyorsítása és egyszerűsítése lebegett a jogalkotó szeme előtt. Ez azt jelenti, hogy azokban az ügyekben, ahol a felek között konszenzus van, a tárgyalást elkerülő technikák alkalmazására is sor kerülhet.","shortLead":"A büntetőeljárási reform alapja a hatékonyság megteremtése volt, ezért az új kódexnél leginkább az eljárás gyorsítása...","id":"elteajk_20181218_Vadalku_magyar_modra__Egyezsegkotes_a_buntetoeljarasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=212aa591-0fe2-45fc-8777-1faf02513af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa507b2e-d25c-4922-b43d-9f273da89ff9","keywords":null,"link":"/brandchannel/elteajk_20181218_Vadalku_magyar_modra__Egyezsegkotes_a_buntetoeljarasban","timestamp":"2018. december. 19. 19:27","title":"Vádalku magyar módra? – Egyezségkötés a büntetőeljárásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"ELTE Állam- és Jogtudományi Kar","c_partnerlogo":"05cd6e4f-53ed-4d15-8570-be783ae74000","c_partnertag":"elteajk"},{"available":true,"c_guid":"8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A bíróságon megbukott az Origo karaktergyilkossággal próbálkozó anyaga, amit szokásuk szerint a lakájmédia egy másik lapjától vettek át, hogy a kampányhajrában lejárassák az akkor még előzetesben lévő, de a választásokon induló Czeglédy-t. Az egyelőre nem jogerős, elsőfokú ítéletben a törvényszék helyreigazításra kötelezte a portált, vagyis le kell hozniuk, miben hazudtak. Mindössze egy állításukat tudták alátámasztani úgy, hogy tanúként Zuschlag Jánost vetették be.","shortLead":"A bíróságon megbukott az Origo karaktergyilkossággal próbálkozó anyaga, amit szokásuk szerint a lakájmédia egy másik...","id":"20181219_Pert_nyert_Czegledy_Csaba_a_lejaratasara_hajto_Origo_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d46ba7-ecee-4abe-bdd1-b5dabd75d563","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Pert_nyert_Czegledy_Csaba_a_lejaratasara_hajto_Origo_ellen","timestamp":"2018. december. 20. 09:38","title":"Czeglédy Csaba behúzott egyet a lejáratására hajtó Origónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0a6198-f01e-4e6b-8408-267498c8a0d4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20181220_Online_vasarlas_gigantikus_novekedessel_szamol_az_Alibaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b0a6198-f01e-4e6b-8408-267498c8a0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce86e94d-344f-470e-b331-0a83d12067ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Online_vasarlas_gigantikus_novekedessel_szamol_az_Alibaba","timestamp":"2018. december. 20. 12:24","title":"Online vásárlás: gigantikus növekedéssel számol az Alibaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8adc5699-cf09-44cf-8630-77aaef34748d","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Igazán alkalmi ajándék egy dobozka színarannyal borított bonbon. A luxuskategóriájú édességet egy baszk cukrász készíti.

","shortLead":"Igazán alkalmi ajándék egy dobozka színarannyal borított bonbon. A luxuskategóriájú édességet egy baszk cukrász...","id":"20181221_Aranyba_foglalt_csoki__brutalis_elmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8adc5699-cf09-44cf-8630-77aaef34748d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca99b731-4974-49b3-867e-5390c17bf115","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Aranyba_foglalt_csoki__brutalis_elmeny","timestamp":"2018. december. 21. 16:56","title":"Aranyba foglalt csoki – brutális élmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyészség szerint a 2008-as ingatlanválság során elszenvedett privát veszteségeit a Nissan-ra tolta. Ghosnnak esélye sem maradt arra, hogy óvadék ellenében szabadlábra kerüljön. ","shortLead":"Az ügyészség szerint a 2008-as ingatlanválság során elszenvedett privát veszteségeit a Nissan-ra tolta. Ghosnnak esélye...","id":"20181221_Majdnem_kiengedtek_vegul_uj_vadakkal_ujra_letartoztattak_Ghosnt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c80dde4-0bb6-4887-b49b-e66d34859b2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Majdnem_kiengedtek_vegul_uj_vadakkal_ujra_letartoztattak_Ghosnt","timestamp":"2018. december. 21. 10:43","title":"Majdnem kiengedték, végül új vádakkal megint letartóztatták Carlos Ghosnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]