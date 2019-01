Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7123413c-8cd9-4445-88e5-3f2efc5da3f8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Prehisztorikus szarvas szokatlanul jó állapotban fennmaradt fosszíliájára bukkantak Argentínában.","shortLead":"Prehisztorikus szarvas szokatlanul jó állapotban fennmaradt fosszíliájára bukkantak Argentínában.","id":"20190110_prehisztorikus_szarvas_pleisztocen_fosszilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7123413c-8cd9-4445-88e5-3f2efc5da3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3666ac41-58ce-4287-83e3-b500d1a40df0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_prehisztorikus_szarvas_pleisztocen_fosszilia","timestamp":"2019. január. 10. 17:03","title":"Szokatlanul jó állapotban kerültek elő egy legalább 12 ezer éve élt szarvas maradványai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1787275-8992-49be-96bd-f4370bf55e38","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd főpolgármester-jelöltje megválasztása esetén köztérré alakíttatná a Városháza parkolóját.","shortLead":"A Párbeszéd főpolgármester-jelöltje megválasztása esetén köztérré alakíttatná a Városháza parkolóját.","id":"20190110_karacsony_gergely_varoshaza_parkolo_fopolgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1787275-8992-49be-96bd-f4370bf55e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f733e339-4a4b-4358-97c7-be8f00793d4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_karacsony_gergely_varoshaza_parkolo_fopolgarmester","timestamp":"2019. január. 10. 12:19","title":"Elmondta Karácsony, mit csinálna a Városházával főpolgármesterként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c58cb15-f5e1-4b5c-a29e-5092b82f5c90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A víztisztaságért küzdő civil szervezet kapta Share jótékony sör adományát.","shortLead":"A víztisztaságért küzdő civil szervezet kapta Share jótékony sör adományát.","id":"20190110_Saros_sorrel_a_tiszta_vizert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c58cb15-f5e1-4b5c-a29e-5092b82f5c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cae506-8da0-4927-a6e3-b60be410916b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Saros_sorrel_a_tiszta_vizert","timestamp":"2019. január. 10. 16:31","title":"Sáros sörrel a tiszta vízért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a60c78-7fc4-4456-9264-ebb20bafdb43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":" A következő szezontól a német bajnoki címvédő Bayern München labdarúgócsapatánál folytatja pályafutását Benjamin Pavard, a VfB Stuttgart világbajnok francia védője.","shortLead":" A következő szezontól a német bajnoki címvédő Bayern München labdarúgócsapatánál folytatja pályafutását Benjamin...","id":"20190109_bayern_munchen_benjamin_pavard_vedo_vfb_stuttgart_atigazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3a60c78-7fc4-4456-9264-ebb20bafdb43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1380b01-2014-4da4-9e2c-53b08fab20fa","keywords":null,"link":"/sport/20190109_bayern_munchen_benjamin_pavard_vedo_vfb_stuttgart_atigazolas","timestamp":"2019. január. 09. 12:56","title":"Megveszi a Bayern a vb legszebb gólját lövő franciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75a95343-5f8a-4c5c-bdba-6f131c6a476f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A KASZ a törvény aláírása után kezdett egyeztetéseket a vállalatokkal, mint mondja, „a konfliktus elkerülése érdekében”.","shortLead":"A KASZ a törvény aláírása után kezdett egyeztetéseket a vállalatokkal, mint mondja, „a konfliktus elkerülése érdekében”.","id":"20190109_Mar_negy_ceggel_targyal_az_egyik_szakszervezet_hogy_ne_vezessek_be_a_tuloratorvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75a95343-5f8a-4c5c-bdba-6f131c6a476f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b076ed-aee5-4c51-8a49-0a146c71e498","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Mar_negy_ceggel_targyal_az_egyik_szakszervezet_hogy_ne_vezessek_be_a_tuloratorvenyt","timestamp":"2019. január. 09. 11:34","title":"Már négy céggel tárgyal az egyik szakszervezet, hogy ne vezessék be a túlóratörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19fad27-ff84-4fd6-afaf-ca5f36f4adaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban lecserélte, de most megint megbízta Szikinger Istvánt.","shortLead":"Korábban lecserélte, de most megint megbízta Szikinger Istvánt.","id":"20190110_Otodik_ugyvedjevel_mar_egyuttmukodik_a_Terez_koruti_robbantassal_vadolt_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a19fad27-ff84-4fd6-afaf-ca5f36f4adaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82239eb-c504-4ea7-82a8-f7e307b5b357","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Otodik_ugyvedjevel_mar_egyuttmukodik_a_Terez_koruti_robbantassal_vadolt_ferfi","timestamp":"2019. január. 10. 17:25","title":"Ötödik ügyvédjével már együttműködik a Teréz körúti robbantással vádolt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A térségben folyamatos a havazás. ","shortLead":"A térségben folyamatos a havazás. ","id":"20190109_Lavinakra_figyelmeztetnek_Salzburg_kornyeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f5d2ba-83ec-4723-afe7-6e22784f1d0e","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_Lavinakra_figyelmeztetnek_Salzburg_kornyeken","timestamp":"2019. január. 09. 10:23","title":"Lavinákra figyelmeztetnek Salzburg környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde3bcb1-c292-4730-a8a9-95ca22f1fa38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindennapi módon tesztelték a Xiaomi függetlenné vált márkájának első telefonját, pontosabban annak tartósságát.","shortLead":"Nem mindennapi módon tesztelték a Xiaomi függetlenné vált márkájának első telefonját, pontosabban annak tartósságát.","id":"20190109_xiaomi_redmi7_unortodox_tartossagi_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bde3bcb1-c292-4730-a8a9-95ca22f1fa38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908cf661-8e94-4070-a29c-8a9ace2a3b91","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_xiaomi_redmi7_unortodox_tartossagi_teszt","timestamp":"2019. január. 09. 19:03","title":"Ilyen telefontartóssági tesztet még biztos nem látott – odacsapott a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]