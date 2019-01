Az utóbbi napokban rekord mennyiségű hó hullott Ausztriában: az időjárás miatt több nagy síparadicsomot is be kellett zárni, az ország egyes részein pedig a hadsereget is be kellett vetni. De nem csak itt, hanem Németországban és Svájcban is tombol a tél: a svájci Schwägalp település egyik szállodájának éttermébe egy megindult lavina tört be csütörtök délután – írja a Síelők.hu.

Szemtanúk szerint a lavina hirtelen érkezett, egy fiatal pár, akik éppen az egyik ablaknál ültek, először azt hitték, csak a tetőről lezúduló havat látják, néhány másodperccel később viszont a lavina áttörte az ablakot, és bezúdult az étterembe.

Kurz nach 16.30 Uhr ist bei der #Schwägalp im Kanton Appenzell Ausserrhoden eine 300 Meter breite und bis zu 5 Meter hohe Lawine niedergegangen. #lawine pic.twitter.com/oIc6p6nX7U — SRF News (@srfnews) January 10, 2019

Három ember könnyebben megsérült, egy embert pedig sikerült épségben kiásni a hó alól.