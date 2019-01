Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70c868ab-c797-4b8a-b54f-b55ce8baa697","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtöki sajtótájékoztatón, az Orbán-infón a kormányfő hosszan beszélt Soros Györgyről.","shortLead":"Csütörtöki sajtótájékoztatón, az Orbán-infón a kormányfő hosszan beszélt Soros Györgyről.","id":"20190110_Orban_uzent_Sorosnak_Gyavasag_az_allampolgarsag_moge_bujni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70c868ab-c797-4b8a-b54f-b55ce8baa697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d93c98-92d5-416a-8e36-3b34e299547a","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Orban_uzent_Sorosnak_Gyavasag_az_allampolgarsag_moge_bujni","timestamp":"2019. január. 10. 11:58","title":"Orbán üzent Sorosnak: Gyávaság a származás mögé bújni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5cf48fd-b046-4a05-a902-f6827e274c1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a két terepjáró alapvetően nagyon más kategóriában versenyez, külcsín fronton viszont igen komoly a hasonlóság.","shortLead":"Ez a két terepjáró alapvetően nagyon más kategóriában versenyez, külcsín fronton viszont igen komoly a hasonlóság.","id":"20190110_suzuki_vs_mercedes_terepjarok_kezdo_es_halado_maffiozoknak_jimny_g_osztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5cf48fd-b046-4a05-a902-f6827e274c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1971c522-644b-4c5f-b8b8-3c483be7e67c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_suzuki_vs_mercedes_terepjarok_kezdo_es_halado_maffiozoknak_jimny_g_osztaly","timestamp":"2019. január. 10. 11:21","title":"Suzuki vs. Mercedes: terepjárók kezdő és haladó maffiózóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pályázatában semmi nem utal arra, hogy mi történt, szerinte azért, mert a vizsgálati jegyzőkönyv \"nem a realitásokat tartalmazza\".","shortLead":"Pályázatában semmi nem utal arra, hogy mi történt, szerinte azért, mert a vizsgálati jegyzőkönyv \"nem a realitásokat...","id":"20190109_Naploval_utotte_az_egyik_diakot_Pusztaszabolcs_fideszes_alpolgarmestere_most_iskolaigazgato_szeretne_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6418b6-946b-4672-add0-23fa734028ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Naploval_utotte_az_egyik_diakot_Pusztaszabolcs_fideszes_alpolgarmestere_most_iskolaigazgato_szeretne_lenni","timestamp":"2019. január. 09. 08:27","title":"Naplóval ütötte az egyik diákot Pusztaszabolcs fideszes alpolgármestere, most iskolaigazgató szeretne lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611201db-fac5-47ca-95a8-b02c6228ba7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több nagyobb síparadicsomot is be kellett zárni.","shortLead":"Több nagyobb síparadicsomot is be kellett zárni.","id":"20190110_Tobb_halalos_aldozata_is_van_a_havazasnak_Ausztriaban_a_hadsereget_is_bevetettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=611201db-fac5-47ca-95a8-b02c6228ba7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc38a98-b566-491e-956f-f26c6376c03e","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Tobb_halalos_aldozata_is_van_a_havazasnak_Ausztriaban_a_hadsereget_is_bevetettek","timestamp":"2019. január. 10. 19:35","title":"Több halálos áldozata is van a havazásnak Ausztriában, a hadsereget is bevetették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f23731-ae04-4e52-b86d-c7b6ffb7b577","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meg vannak számlálva a Google Fordító napjai, egy kis japán fejlesztésű eszköz ugyanis sokkal okosabbnak tűnik nála. A Pocketalk ráadásul olyan kicsi, hogy bárhová magunkkal vihetjük. ","shortLead":"Meg vannak számlálva a Google Fordító napjai, egy kis japán fejlesztésű eszköz ugyanis sokkal okosabbnak tűnik nála...","id":"20190109_pocketalk_zsebfordito_forditogep_tolmacsgep_ces_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6f23731-ae04-4e52-b86d-c7b6ffb7b577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8773150f-430e-4063-bcad-795cf7775b24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_pocketalk_zsebfordito_forditogep_tolmacsgep_ces_2019","timestamp":"2019. január. 09. 20:03","title":"Ez a kis kütyü egy profi tolmácsgép, 74 nyelven beszél, és még az élőbeszédet is lefordítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit nemzetközi elfogatóparancs alapján is körözik, múlt szombaton pedig Belgrádban is lelőtt valakit a nyílt utcán. ","shortLead":"A férfit nemzetközi elfogatóparancs alapján is körözik, múlt szombaton pedig Belgrádban is lelőtt valakit a nyílt...","id":"20190110_Szerbiai_bergyilkos_vegezhetett_egy_magyar_vallalkozoval_tavaly_szeptemberben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350b1b5b-abf6-44aa-a1a4-1bec7b29bb26","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Szerbiai_bergyilkos_vegezhetett_egy_magyar_vallalkozoval_tavaly_szeptemberben","timestamp":"2019. január. 10. 21:22","title":"Szerbiai bérgyilkos végezhetett egy magyar vállalkozóval tavaly szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b370be-62f9-4eb1-95fb-b224433110ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi azt mondta, ha feltöltenek pénzt egy mobilszámra, akkor nyernek. ","shortLead":"A férfi azt mondta, ha feltöltenek pénzt egy mobilszámra, akkor nyernek. ","id":"20190109_A_bortonbol_telefonalva_vert_at_egy_part_egy_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8b370be-62f9-4eb1-95fb-b224433110ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e33055-77fb-47e8-ac8c-aafdc06d3325","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_A_bortonbol_telefonalva_vert_at_egy_part_egy_ferfi","timestamp":"2019. január. 09. 09:03","title":"A börtönből telefonálva vert át egy párt egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szemerey érdekeltségei már másnap új számlákat nyitottak.","shortLead":"Szemerey érdekeltségei már másnap új számlákat nyitottak.","id":"20190109_Gyorsan_reagalt_Matolcsy_fia_es_unokatestvere_az_NHB_Bank_korlatozasaira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8aba05-bbd9-4ddb-b607-28b90f0f93ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Gyorsan_reagalt_Matolcsy_fia_es_unokatestvere_az_NHB_Bank_korlatozasaira","timestamp":"2019. január. 09. 07:49","title":"Gyorsan reagált Matolcsy fia és unokatestvére az NHB Bank korlátozásaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]