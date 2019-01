Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerek nemét viszont még a szülei sem tudják – állítólag.","shortLead":"A gyerek nemét viszont még a szülei sem tudják – állítólag.","id":"20190114_Meghan_Markle_elarulta_mikorra_varja_a_babat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c884f803-fed1-4a34-93bd-db1424d54179","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Meghan_Markle_elarulta_mikorra_varja_a_babat","timestamp":"2019. január. 14. 14:22","title":"Meghan Markle elárulta, mikorra várja a babát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353b4e9e-d8ec-4fec-8f91-d248e5a43044","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A komplett iparág egyik legjobb futóművével támad a negyedik generációs X5. És még egy csillogó petrolhead ékszert is találhatunk a belsejében. ","shortLead":"A komplett iparág egyik legjobb futóművével támad a negyedik generációs X5. És még egy csillogó petrolhead ékszert is...","id":"20190113_teszten_a_bmw_x5_m50d_suv_divatterepjaro_dizel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=353b4e9e-d8ec-4fec-8f91-d248e5a43044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d38ca30-488f-4fdc-be78-53d5894b4595","keywords":null,"link":"/cegauto/20190113_teszten_a_bmw_x5_m50d_suv_divatterepjaro_dizel","timestamp":"2019. január. 13. 15:00","title":"Gigantikus hűtőrács és irdatlan dízelmotor: teszten a BMW X5 M50d","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Papp Dániellel szeretnének beszélni és egy társadalmi célú hirdetést leadatni. ","shortLead":"Papp Dániellel szeretnének beszélni és egy társadalmi célú hirdetést leadatni. ","id":"20190114_Hadhazy_es_Szel_ma_is_beprobalkozott_az_MTVAnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84a181b-5a0d-429f-972a-d6d55c70e55d","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Hadhazy_es_Szel_ma_is_beprobalkozott_az_MTVAnal","timestamp":"2019. január. 14. 13:49","title":"Letáborozott az MTVA épületében Szél Bernadett és Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902e4406-b976-4ff1-8271-44267f622c52","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A világ harmadik legnagyobb gazdaságában egyáltalán nem leányálom öregnek és szegénynek lenni. Márpedig a szebbik nem 65 év feletti részének az egynegyede ide tartozik. A férfiaknál ez az arány csak 10%. Nem törődik velük a kutya sem.","shortLead":"A világ harmadik legnagyobb gazdaságában egyáltalán nem leányálom öregnek és szegénynek lenni. Márpedig a szebbik nem...","id":"20190114_Kiderult_miert_vonul_onkent_bortonbe_egyre_tobb_oreg_Japanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=902e4406-b976-4ff1-8271-44267f622c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473bf7ff-1897-442e-861b-92d35817becc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Kiderult_miert_vonul_onkent_bortonbe_egyre_tobb_oreg_Japanban","timestamp":"2019. január. 14. 12:12","title":"Kiderült, miért vonul önként börtönbe egyre több öreg Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286354da-1560-46c0-b5fe-5014ce467557","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre gyorsabb és kiszámíthatatlanabb a mágneses változás.","shortLead":"Egyre gyorsabb és kiszámíthatatlanabb a mágneses változás.","id":"20190113_Elmaszik_az_eszaki_polus_frissiteni_kell_a_navigaciot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=286354da-1560-46c0-b5fe-5014ce467557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb42bb8f-8407-44a0-8c93-3a586aa4784a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_Elmaszik_az_eszaki_polus_frissiteni_kell_a_navigaciot","timestamp":"2019. január. 13. 13:25","title":"Elmászik az északi pólus, frissíteni kell a navigációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A belső műszaki rendszer hibajelzése miatt vasárnap délután kiürítették a soroksári Ikea áruházat. Az üzlet egy órával később újra megnyílt.","shortLead":"A belső műszaki rendszer hibajelzése miatt vasárnap délután kiürítették a soroksári Ikea áruházat. Az üzlet egy órával...","id":"20190113_Kiuritettek_a_soroksari_Ikeat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4265cd07-634c-4231-9461-0db292ae0886","keywords":null,"link":"/kkv/20190113_Kiuritettek_a_soroksari_Ikeat","timestamp":"2019. január. 13. 18:45","title":"Kiürítették délután a soroksári Ikeát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a43841-3e27-4247-8e2f-906c19270706","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 20. legjobb idővel ért célba vasárnap a Szalay Balázs, Bunkoczi László kettős a Peruban zajló Dakar-ralin, de egy GPS-pont kihagyása miatt egyórás büntetést kapott, ezzel végül a 28. helyen zárta a hatodik szakaszt. Összetettben a 25. helyen vannak. ","shortLead":"A 20. legjobb idővel ért célba vasárnap a Szalay Balázs, Bunkoczi László kettős a Peruban zajló Dakar-ralin, de...","id":"20190114_dakar_rali_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_buntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95a43841-3e27-4247-8e2f-906c19270706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af775aa-bdde-4fdb-87ab-eaf43137b09c","keywords":null,"link":"/sport/20190114_dakar_rali_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_buntetes","timestamp":"2019. január. 14. 15:27","title":"Borzalmas napon van túl a magyar Dakar-páros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1c5061-0124-4b11-9e6c-98ae0989c10c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kai-Fu Lee korábban a Microsoftnál és a Google-nél is részt vett a mesterséges intelligenciára alapuló szolgáltatások és funkciók fejlesztésében. Most azt mondja, valóban nagy változás előtt állunk.","shortLead":"Kai-Fu Lee korábban a Microsoftnál és a Google-nél is részt vett a mesterséges intelligenciára alapuló szolgáltatások...","id":"20190114_mesterseges_intelligencia_automatizacio_kai_fu_lee_emberi_munkaero_levaltasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f1c5061-0124-4b11-9e6c-98ae0989c10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719d875f-5563-422c-9225-a62d7e6b1983","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_mesterseges_intelligencia_automatizacio_kai_fu_lee_emberi_munkaero_levaltasa","timestamp":"2019. január. 14. 09:03","title":"10-ből 4 ember elveszti a munkáját 15 éven belül – állítja egy nem kispályás szakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]