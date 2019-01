Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e38e491a-6c4a-494f-aa3b-5e4c4b13d255","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos beszélni szeretett volna Papp Dániellel, aki azonban azt válaszolta a politikusnak, hogy „kerülje az MTVA munkatársainak megkeresését”.","shortLead":"Hadházy Ákos beszélni szeretett volna Papp Dániellel, aki azonban azt válaszolta a politikusnak, hogy „kerülje az MTVA...","id":"20190114_MTVAvezeto_Az_ellenzeki_kepviselok_megfelemlitettek_fenyegettek_inzultaltak_a_dolgozokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e38e491a-6c4a-494f-aa3b-5e4c4b13d255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d6aa83-948f-4574-9c27-24dc05afda22","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_MTVAvezeto_Az_ellenzeki_kepviselok_megfelemlitettek_fenyegettek_inzultaltak_a_dolgozokat","timestamp":"2019. január. 14. 10:03","title":"MTVA-vezető: Az ellenzéki képviselők megfélemlítették, fenyegették, inzultálták a dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e40c6c-71a8-4660-93d0-c57034aac5a5","c_author":"DeLonghi","category":"brandcontent","description":"Az úgynevezett „okos” technológiák már egy ideje kijöttek a spájzból és elkezdték célba venni a konyhákat is. Az alábbiakban bemutatjuk, mire érdemes figyelni, ha úgy döntünk, mostantól intelligens, profi kávéfőzőre bíznánk a koffeinbevitelünket.","shortLead":"Az úgynevezett „okos” technológiák már egy ideje kijöttek a spájzból és elkezdték célba venni a konyhákat is...","id":"20181212_Funkciok_amiket_lelkiismeretfurdalas_nelkul_elvarhatunk_kavefozonktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3e40c6c-71a8-4660-93d0-c57034aac5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc45680-dabd-4338-88ce-f0d3cdae3d0b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181212_Funkciok_amiket_lelkiismeretfurdalas_nelkul_elvarhatunk_kavefozonktol","timestamp":"2019. január. 14. 13:30","title":"Ha igazán intelligens kávéfőzőt szeretne, ezeket a funkciókat keresse!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felvételeket küldött a Csang'o-4 kínai űrszonda, mely a világon elsőként landolt a Hold \"sötét\" oldalán.","shortLead":"Felvételeket küldött a Csang'o-4 kínai űrszonda, mely a világon elsőként landolt a Hold \"sötét\" oldalán.","id":"20190113_hold_sotet_oldala_csango_4_urszonda_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c1191d-8d3c-4d9b-b86f-005182be8805","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_hold_sotet_oldala_csango_4_urszonda_kina","timestamp":"2019. január. 13. 18:03","title":"Íme a képek a Hold azon oldaláról, amit a Földről sosem látunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"221e69de-397d-4225-8a58-3869c59e5e23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nicolas Maduro venezuelai elnök ismét minimálbér-emelést jelentett be, igaz, az összeg az 1800 forintot sem éri el.","shortLead":"Nicolas Maduro venezuelai elnök ismét minimálbér-emelést jelentett be, igaz, az összeg az 1800 forintot sem éri el.","id":"20190115_Van_egy_orszag_ahol_negyszeresere_emeltek_a_minimalbert_de_igy_sincs_minek_orulni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=221e69de-397d-4225-8a58-3869c59e5e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe89efc2-0346-4c82-8a7c-cad57fa01f17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Van_egy_orszag_ahol_negyszeresere_emeltek_a_minimalbert_de_igy_sincs_minek_orulni","timestamp":"2019. január. 15. 07:57","title":"Van egy ország, ahol négyszeresére emelték a minimálbért, de így sincs minek örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e210223-3b6c-429e-8421-6b56bea93732","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az egyház eddig a szegények megsegítésére fordította a kihalászott pénzt, a polgármester azonban inkább az infrastruktúra fejlesztésére költené.","shortLead":"Az egyház eddig a szegények megsegítésére fordította a kihalászott pénzt, a polgármester azonban inkább...","id":"20190114_Rendesen_osszekapott_a_romai_Trevikutba_dobalt_apropenzen_az_egyhaz_es_a_varosvezetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e210223-3b6c-429e-8421-6b56bea93732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bd55a8-539a-4c74-b628-d54b77778455","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Rendesen_osszekapott_a_romai_Trevikutba_dobalt_apropenzen_az_egyhaz_es_a_varosvezetes","timestamp":"2019. január. 14. 10:11","title":"Rendesen összekapott a római Trevi-kútba dobált aprópénzen az egyház és a városvezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0d868b-a0af-488f-8b74-a143033fbfec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus az M1-en azt mondta, szerinte őrültség egy parkban építkezni. ","shortLead":"A politikus az M1-en azt mondta, szerinte őrültség egy parkban építkezni. ","id":"20190114_Karacsony_fopolgarmesterkent_leallitana_a_Liget_Projektet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c0d868b-a0af-488f-8b74-a143033fbfec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac9fa36-49e5-4a74-a05a-6af6d55ae34c","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Karacsony_fopolgarmesterkent_leallitana_a_Liget_Projektet","timestamp":"2019. január. 14. 08:43","title":"Karácsony főpolgármesterként leállítaná a Liget Projektet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b7ebd8-ed61-4feb-b568-a737df037c57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hófehér dámszarvas igen ritka.","shortLead":"A hófehér dámszarvas igen ritka.","id":"20190113_Csodaszarvast_videoztak_Tapolcanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8b7ebd8-ed61-4feb-b568-a737df037c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88f00eb-49bf-4c9d-90b7-ab753d90c9e4","keywords":null,"link":"/elet/20190113_Csodaszarvast_videoztak_Tapolcanal","timestamp":"2019. január. 13. 11:31","title":"Csodaszarvast videóztak Tapolcánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Miniszterelnökség közölte, hogy a freskókat később restaurálni lehet, de azt nem árulták el, mi szükség volt a letakarásra. ","shortLead":"A Miniszterelnökség közölte, hogy a freskókat később restaurálni lehet, de azt nem árulták el, mi szükség volt...","id":"20190114_Ketszaz_eves_freskokat_takartak_le_a_felujitas_soran_a_Karmelita_kolostorban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cad7d3-d012-4e45-a889-341baf006773","keywords":null,"link":"/kultura/20190114_Ketszaz_eves_freskokat_takartak_le_a_felujitas_soran_a_Karmelita_kolostorban","timestamp":"2019. január. 14. 08:20","title":"Kétszáz éves freskókat takartak le a felújítás során Orbán új munkahelyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]