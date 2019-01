Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18b68179-c74f-4942-a496-c3c0df4e56da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy közvetítőcégben ér össze a két birodalom.","shortLead":"Egy közvetítőcégben ér össze a két birodalom.","id":"20190117_A_Fundament_ugynokeivel_ujit_Meszaros_Lorinc_egyik_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18b68179-c74f-4942-a496-c3c0df4e56da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c2f285-8e37-4e4e-b4ae-1065aef84c3c","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_A_Fundament_ugynokeivel_ujit_Meszaros_Lorinc_egyik_cege","timestamp":"2019. január. 17. 14:40","title":"A Fundamenta ügynökeivel újít Mészáros Lőrinc egyik cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan köhögtek, de senki nem lett rosszul.","shortLead":"Sokan köhögtek, de senki nem lett rosszul.","id":"20190116_Ismeretlen_gazt_fujtak_be_az_obudai_kormanyablakba_kohogve_menekultek_ki_az_emberek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12bed322-5355-47df-89dd-c0eaf7a73d4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Ismeretlen_gazt_fujtak_be_az_obudai_kormanyablakba_kohogve_menekultek_ki_az_emberek","timestamp":"2019. január. 16. 18:28","title":"Ismeretlen gázt fújtak be egy óbudai kormányablakba, 60 embert kellett kikísérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc199df-427d-4e26-8b23-977f98570623","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei nemrég adta át új központját, több másik ikonikus európai nevezetesség mellett a Szabadság híd másolata is helyt kapott az új komplexumban.","shortLead":"A Huawei nemrég adta át új központját, több másik ikonikus európai nevezetesség mellett a Szabadság híd másolata is...","id":"20190116_A_Huawei_uj_kozpontjaban_feketeben_epult_fel_ujra_a_budapesti_Szabadsag_hid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcc199df-427d-4e26-8b23-977f98570623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9b0d90-fb2e-4567-8e5d-815a3b090530","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_A_Huawei_uj_kozpontjaban_feketeben_epult_fel_ujra_a_budapesti_Szabadsag_hid","timestamp":"2019. január. 16. 14:52","title":"A Huawei új központjában épült fel a budapesti Szabadság híd mása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TASZ szerint a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) mögötti fúzió alkotmányellenes. ","shortLead":"A TASZ szerint a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) mögötti fúzió alkotmányellenes. ","id":"20190116_Pert_inditott_a_TASZ_a_kormanyparti_mediabirodalom_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f52d1c9-03cf-4259-b6e0-baf52b4b7904","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Pert_inditott_a_TASZ_a_kormanyparti_mediabirodalom_ellen","timestamp":"2019. január. 16. 10:53","title":"Bírósághoz fordult a TASZ a kormánypárti médiabirodalom miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74bedc7-85dd-4ec8-b0db-107b4895fafe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zsebkönyvek kiötlői már \"rajta vannak az ügyön\". ","shortLead":"A zsebkönyvek kiötlői már \"rajta vannak az ügyön\". ","id":"20190117_Videkre_is_elviszik_a_POKET_zsebkonyveket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f74bedc7-85dd-4ec8-b0db-107b4895fafe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499a5a26-6a95-4f6b-9d0d-f43469c751df","keywords":null,"link":"/kultura/20190117_Videkre_is_elviszik_a_POKET_zsebkonyveket","timestamp":"2019. január. 17. 20:21","title":"Vidékre is elviszik a POKET zsebkönyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede06941-038e-4a18-a0eb-373f6a12925a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptemberben, nem sokkal a gyilkosság után fogták el őket.","shortLead":"Szeptemberben, nem sokkal a gyilkosság után fogták el őket.","id":"20190117_Letartoztatasban_maradnak_a_badacsonyi_boraszgyilkossag_gyanusitottjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ede06941-038e-4a18-a0eb-373f6a12925a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ac2f89-6c36-4a6a-aed5-8fe736786b40","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Letartoztatasban_maradnak_a_badacsonyi_boraszgyilkossag_gyanusitottjai","timestamp":"2019. január. 17. 10:21","title":"Letartóztatásban maradnak a badacsonyi borászgyilkosság gyanúsítottjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23122e3-824a-45bf-9444-38c25c0a0e1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan jól hangzik, hogy egy életre szóló előfizetést kaphatunk a Microsoft népszerű irodai programcsomagjához csupán háromszáz forintért, de átverésről van szó, amelynek végén akár személyes adataink is veszélybe kerülhetnek – figyelmeztetnek a német G Data kiberbiztonsági vállalat magyarországi szakemberei.","shortLead":"Ugyan jól hangzik, hogy egy életre szóló előfizetést kaphatunk a Microsoft népszerű irodai programcsomagjához csupán...","id":"20190117_gdata_olcso_office_365_ebay_atveres_jelszo_szemelyes_dokumentumok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f23122e3-824a-45bf-9444-38c25c0a0e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59067a5-25db-4da8-8f35-3750e803888b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_gdata_olcso_office_365_ebay_atveres_jelszo_szemelyes_dokumentumok","timestamp":"2019. január. 17. 09:03","title":"Vigyázzon, adatait ellopó átverés a 99%-os akcióban kínált, olcsó Microsoft Office","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b97c3c3-e736-41ef-9166-3798b47c3904","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombatra országosan meghirdetett tiltakozás mellett szerdán Fehérváron is demonstrálnak.","shortLead":"A szombatra országosan meghirdetett tiltakozás mellett szerdán Fehérváron is demonstrálnak.","id":"20190116_Most_Szekesfehervaron_tuntetnek_a_rabszolgatorveny_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b97c3c3-e736-41ef-9166-3798b47c3904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeed1bd-7a14-4cb0-a39d-fdfebc6d5fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Most_Szekesfehervaron_tuntetnek_a_rabszolgatorveny_ellen","timestamp":"2019. január. 16. 18:01","title":"Most Székesfehérváron tüntetnek a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]