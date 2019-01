Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8dea136-2ab4-4a35-ba15-c52d3fab2f58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig három éve jött ki a mostani 7-es generációja, de máris itt a frissített változat.","shortLead":"Alig három éve jött ki a mostani 7-es generációja, de máris itt a frissített változat.","id":"20190116_bmw_7_facelift","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8dea136-2ab4-4a35-ba15-c52d3fab2f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1f512f-5aef-45c8-88d9-cd17abe50769","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_bmw_7_facelift","timestamp":"2019. január. 16. 12:32","title":"Az összes nagy BMW arcot vált, a 7-es sorozatnak is eljött az ideje ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37428a47-420a-49fe-aee9-b90f329e224a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy forgatókönyv és a gyerekei orvosi papírjai voltak az autóban. ","shortLead":"Egy forgatókönyv és a gyerekei orvosi papírjai voltak az autóban. ","id":"20190116_Hugh_Grant_auto_kocsi_Twitter_forgatokonyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37428a47-420a-49fe-aee9-b90f329e224a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6bd78d6-686e-4242-8903-c02f13919919","keywords":null,"link":"/elet/20190116_Hugh_Grant_auto_kocsi_Twitter_forgatokonyv","timestamp":"2019. január. 16. 14:19","title":"A Twitteren kért segítséget Hugh Grant, miután feltörték a kocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd7d52cb-562f-44bc-ae59-cbc8727fe0f0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Félnek-e a Nagy-Britanniában élő magyarok most a Brexittől és a brit politikai válságtól? Elgondolkodtak-e a költözésen, és ha igen, hova? Angliai magyarokat kérdeztünk.","shortLead":"Félnek-e a Nagy-Britanniában élő magyarok most a Brexittől és a brit politikai válságtól? Elgondolkodtak-e...","id":"20190117_brexit_magyarok_nagybritannia_kivandorlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd7d52cb-562f-44bc-ae59-cbc8727fe0f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e563b06-b649-4595-8728-8cee47b9aa44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_brexit_magyarok_nagybritannia_kivandorlas","timestamp":"2019. január. 17. 06:30","title":"\"Négyszer annyit keresek, mint otthon, abból lehet bukni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118146e8-c900-40a5-903e-66df9513ed4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól néz ki, két időzónát is kezel, ráadásul a beszerelt napelem miatt sose merül le. A Ressence új okosórája tömegek kedvence lehetne – ha 95 százalékos leértékelést hirdetnének meg rá.","shortLead":"Jól néz ki, két időzónát is kezel, ráadásul a beszerelt napelem miatt sose merül le. A Ressence új okosórája tömegek...","id":"20190116_ressence_type2_karora_ecrown_napelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=118146e8-c900-40a5-903e-66df9513ed4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8cac44-8f68-4cbf-965b-b43a37c79040","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_ressence_type2_karora_ecrown_napelem","timestamp":"2019. január. 16. 09:03","title":"Imádni fogja ezt a karórát – amíg meg nem tudja, mennyibe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ae4b4f-ee16-493c-8511-f25c751faf41","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az apuka azt mondta, \"még látok egy kis reményt\".","shortLead":"Az apuka azt mondta, \"még látok egy kis reményt\".","id":"20190116_Meg_napokig_kutathatnak_a_kutba_zuhant_spanyol_kisfiu_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ae4b4f-ee16-493c-8511-f25c751faf41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7db912d-0911-43ec-9957-c8d52c2a4f5f","keywords":null,"link":"/elet/20190116_Meg_napokig_kutathatnak_a_kutba_zuhant_spanyol_kisfiu_utan","timestamp":"2019. január. 16. 14:09","title":"Még napokig kutathatnak a kútba zuhant spanyol kisfiú után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök ellenőrizni akarták, de nem állt meg, helyette a gázra taposott.","shortLead":"A rendőrök ellenőrizni akarták, de nem állt meg, helyette a gázra taposott.","id":"20190116_A_forgalommal_szemben_menekulve_probalta_lerazni_a_rendoroket_egy_nemet_audis_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce813eb-7096-497d-8ffb-8f200897769c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_A_forgalommal_szemben_menekulve_probalta_lerazni_a_rendoroket_egy_nemet_audis_Budapesten","timestamp":"2019. január. 16. 10:40","title":"A forgalommal szemben menekülve próbálta lerázni a rendőröket egy német audis Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GVH a törvényben meghatározott lehető legmagasabb bírságot szabta ki a társaságokra.","shortLead":"A GVH a törvényben meghatározott lehető legmagasabb bírságot szabta ki a társaságokra.","id":"20190116_Mozgaskorlatozottakat_atvero_cegekre_csapott_le_a_GVH","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04110727-dde7-4005-b78e-4342aec1c5be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Mozgaskorlatozottakat_atvero_cegekre_csapott_le_a_GVH","timestamp":"2019. január. 16. 11:02","title":"Mozgáskorlátozottakat átverő cégekre csapott le a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28266358-6c6c-471c-bcb4-4ac98b8ffe6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Így sem lesz azért teljesen korrekt a sorozat, de ezt a témát nem feszegetik a továbbiakban. ","shortLead":"Így sem lesz azért teljesen korrekt a sorozat, de ezt a témát nem feszegetik a továbbiakban. ","id":"20190116_Family_Guy_meleg_homoszexualis_vicc_sorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28266358-6c6c-471c-bcb4-4ac98b8ffe6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65d107e-c6b6-4c81-a851-b583b497f4f3","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_Family_Guy_meleg_homoszexualis_vicc_sorozat","timestamp":"2019. január. 16. 10:45","title":"Kivezetik a melegvicceket a Family Guy-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]