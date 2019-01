Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f48f86be-4f12-4780-8cec-128d10c6231f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre égetőbb kérdés a generációváltás a mezőgazdaságban, új öröklési szabályokat vezetne be a miniszter.","shortLead":"Egyre égetőbb kérdés a generációváltás a mezőgazdaságban, új öröklési szabályokat vezetne be a miniszter.","id":"20190122_Specialis_szabalyok_szerint_engedne_a_miniszter_a_fold_orokleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f48f86be-4f12-4780-8cec-128d10c6231f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e819903b-1b45-4a32-af12-05dce02a81c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Specialis_szabalyok_szerint_engedne_a_miniszter_a_fold_orokleset","timestamp":"2019. január. 22. 06:40","title":"Speciális szabályok szerint engedné a miniszter a föld öröklését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6a979c-e727-466b-8171-ad17491da2d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akadnak olyan autók, melyeket már egy lakókocsi is alaposan leterhel. És van olyan pickup, aminek tucatnál több ilyen vontatmány sem jelent különösebb gondot.","shortLead":"Akadnak olyan autók, melyeket már egy lakókocsi is alaposan leterhel. És van olyan pickup, aminek tucatnál több ilyen...","id":"20190123_egyszeru_elozesre_szamitott_az_audis_vegul_15_lakokocsit_kellett_egyszerre_letudnia__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe6a979c-e727-466b-8171-ad17491da2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be9f6b7-705f-4f4c-8214-533148bd55b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190123_egyszeru_elozesre_szamitott_az_audis_vegul_15_lakokocsit_kellett_egyszerre_letudnia__video","timestamp":"2019. január. 23. 14:21","title":"Egyszerű előzésre számított az audis, végül 15 lakókocsit kellett egyszerre letudnia – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ee751a-fa8f-43da-9ee8-6fe1a3ac0f87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elöl is, hátul is van kijelző a Vivo decemberben bemutatkozott telefonján. A gyártó úgy döntött, elkészíti készülékének olcsóbb változatát is.","shortLead":"Elöl is, hátul is van kijelző a Vivo decemberben bemutatkozott telefonján. A gyártó úgy döntött, elkészíti készülékének...","id":"20190123_vivo_nex_dual_display_edition_olcsobb_valtozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14ee751a-fa8f-43da-9ee8-6fe1a3ac0f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf412dc-386a-43ab-8488-25a37148f7db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_vivo_nex_dual_display_edition_olcsobb_valtozat","timestamp":"2019. január. 23. 15:03","title":"Jó hír: érkezik a kétkijelzős mobil olcsóbb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f818e9ca-5f10-433f-a4da-d64223dac3ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kivitelező eleve drágábban vállalta el a munkát, most már 11 milliárdnál járunk.","shortLead":"A kivitelező eleve drágábban vállalta el a munkát, most már 11 milliárdnál járunk.","id":"20190122_Tovabb_dragult_a_Millenaris_parkositasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f818e9ca-5f10-433f-a4da-d64223dac3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc52ad3-b8d9-41d7-863a-7cb88a03dbdf","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Tovabb_dragult_a_Millenaris_parkositasa","timestamp":"2019. január. 22. 10:55","title":"Drágult a Millenáris parkosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kedd délelőtt 12 százalékos mínuszban voltak.","shortLead":"Kedd délelőtt 12 százalékos mínuszban voltak.","id":"20190122_Andy_Vajna_halala_ota_mar_30_szazalekot_zuhantak_tozsdei_cegenek_reszvenyei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72946a9f-5a57-44d6-b0e8-83fd7fb7bf64","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Andy_Vajna_halala_ota_mar_30_szazalekot_zuhantak_tozsdei_cegenek_reszvenyei","timestamp":"2019. január. 22. 12:26","title":"Andy Vajna halála óta már 30 százalékot zuhantak tőzsdei cégének részvényei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nicolás Maduro a szerdán történt ellenzéki eseményekre reagált így. ","shortLead":"Nicolás Maduro a szerdán történt ellenzéki eseményekre reagált így. ","id":"20190123_Puccsot_emleget_a_venezuelai_elnok_Maduro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fcc034-80ea-4c0f-be30-f8f43ac95da5","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Puccsot_emleget_a_venezuelai_elnok_Maduro","timestamp":"2019. január. 23. 22:35","title":"Puccsot emleget a venezuelai elnök, Maduro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghagyja az EP-vita \"választási színjátékát\" a kormány a képviselőknek, a Magyarorszáról szóló ülésen nem ül majd ott senki a kormány részéről. A migrációs együttműködés célja Afrikával az kéne legyen, hogy onnan senki sem jöjjön, az ENSZ-beli migrációs vita tanulsága pedig, hogy a kormánynak van igaza.\r

\r

","shortLead":"Meghagyja az EP-vita \"választási színjátékát\" a kormány a képviselőknek, a Magyarorszáról szóló ülésen nem ül majd ott...","id":"20190122_Szijjarto_meghatral_az_EPvitan_senki_sem_kepviseli_a_kormanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9c273b-95c0-4489-be97-48a3245a1d61","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Szijjarto_meghatral_az_EPvitan_senki_sem_kepviseli_a_kormanyt","timestamp":"2019. január. 22. 15:26","title":"Szijjártó meghátrál: az EP-vitán senki sem képviseli a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbe316c-eb2d-4ee1-8379-3a112b01aca2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Török sajtóhírek szerint Szalai Ádám, a Hoffenheim magyar válogatott játékosa hárommillió eurós gázsit utasított vissza.","shortLead":"Török sajtóhírek szerint Szalai Ádám, a Hoffenheim magyar válogatott játékosa hárommillió eurós gázsit utasított vissza.","id":"20190123_szalai_adam_galatasaray_hoffenheim_atigazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcbe316c-eb2d-4ee1-8379-3a112b01aca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30696f9-8d10-458d-b9cd-cdbdd1c7c467","keywords":null,"link":"/sport/20190123_szalai_adam_galatasaray_hoffenheim_atigazolas","timestamp":"2019. január. 23. 14:16","title":"Milliókat ajánl Szalainak a Galatasaray, de nemet mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]