[{"available":true,"c_guid":"c2ea3798-71b6-4c34-9bf5-5f94fd744762","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész azzal indult, hogy Horváth trollnak nevezte őt.","shortLead":"Az egész azzal indult, hogy Horváth trollnak nevezte őt.","id":"20190126_Puzser_kiosztotta_Horvath_Csabat_de_Karacsonyt_sem_kimelte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2ea3798-71b6-4c34-9bf5-5f94fd744762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f23316f-5e9b-4234-ba4b-e75e201f7ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20190126_Puzser_kiosztotta_Horvath_Csabat_de_Karacsonyt_sem_kimelte","timestamp":"2019. január. 26. 13:19","title":"Puzsér kiosztotta Horváth Csabát, de Karácsonyt sem kímélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a43760-532e-4b82-8aa7-5e060bad6587","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Élet a halál után, vagyis a több évtizednyi gyártást követően nemrég leállított modellből most készült egy igen különleges változat.","shortLead":"Élet a halál után, vagyis a több évtizednyi gyártást követően nemrég leállított modellből most készült egy igen...","id":"20190125_nagyon_meno_es_nagyon_is_megy_az_530_loeros_land_rover_defender","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94a43760-532e-4b82-8aa7-5e060bad6587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c149b9-e840-4a70-b6b1-cd5efab7baa2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_nagyon_meno_es_nagyon_is_megy_az_530_loeros_land_rover_defender","timestamp":"2019. január. 25. 13:21","title":"Nagyon menő és nagyon is megy az 530 lóerős Land Rover Defender","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4030ace2-ecec-43d2-baf3-da72f3137833","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre nem tudni, hogy került a csontdarab a zokniba. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy került a csontdarab a zokniba. ","id":"20190125_Emberi_csontot_talaltak_a_Primarkban_vett_zokniban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4030ace2-ecec-43d2-baf3-da72f3137833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a84a5c-0c30-483f-92fd-2407ac926e30","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Emberi_csontot_talaltak_a_Primarkban_vett_zokniban","timestamp":"2019. január. 25. 18:55","title":"Emberi csontot találtak a Primarkban vett zokniban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egészségügyi minisztériumhoz tartozó Egészségpolitikai Intézet adatai szerint Szlovákiában jelenleg 3500 orvosra lenne szükség. További 2000 orvos nyugdíjas korban van – foglalta össze a bumm.sk","shortLead":"Az egészségügyi minisztériumhoz tartozó Egészségpolitikai Intézet adatai szerint Szlovákiában jelenleg 3500 orvosra...","id":"20190126_Tobb_ezer_noverre_es_orvosra_lenne_szukseg_Szlovakiaban_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6541e3-f07d-481e-a130-ad66329c7bbf","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Tobb_ezer_noverre_es_orvosra_lenne_szukseg_Szlovakiaban_is","timestamp":"2019. január. 26. 18:48","title":"Több ezer nővérre és orvosra lenne szükség Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5d682c-0a5c-4d89-8764-75419eb7cc8a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Százkilencre nőtt a kelet-mexikói Hidalgo állam Tlahuelilpan nevű városában a múlt héten, egy megcsapolt üzemanyag-vezetéknél bekövetkezett robbanás halálos áldozatainak száma.","shortLead":"Százkilencre nőtt a kelet-mexikói Hidalgo állam Tlahuelilpan nevű városában a múlt héten, egy megcsapolt...","id":"20190125_mexiko_olajvezetek_robbanas_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e5d682c-0a5c-4d89-8764-75419eb7cc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcffa8e-f933-412d-806f-1f4adb2c2d92","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_mexiko_olajvezetek_robbanas_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. január. 25. 18:22","title":"Már 109 halottja van a mexikói olajvezeték-robbanásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5258971-ed51-4a3b-b892-aed10cb0bf81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ausztrálián kívül mindössze tíz helyen születtek eddig vombatok. ","shortLead":"Ausztrálián kívül mindössze tíz helyen születtek eddig vombatok. ","id":"20190126_Ujabb_vombatbebi_szuletett_a_Fovarosi_Allatkertben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5258971-ed51-4a3b-b892-aed10cb0bf81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d575fd4-41b4-4189-924d-9b56f6c988ab","keywords":null,"link":"/elet/20190126_Ujabb_vombatbebi_szuletett_a_Fovarosi_Allatkertben","timestamp":"2019. január. 26. 10:30","title":"Újabb vombatbébi született a Fővárosi Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833c65e0-9d03-46fd-afcf-1bd508552cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség először még nyomozni sem akart.","shortLead":"A rendőrség először még nyomozni sem akart.","id":"20190125_Igazolta_a_hazugsagvizsgalo_a_tyukodi_polgarmester_zaklatasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=833c65e0-9d03-46fd-afcf-1bd508552cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab6a28a-fd6a-470e-ae9e-c8f9b98a1410","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Igazolta_a_hazugsagvizsgalo_a_tyukodi_polgarmester_zaklatasat","timestamp":"2019. január. 25. 13:08","title":"Igazolta a hazugságvizsgáló a tyukodi polgármester zaklatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820e962d-b5e0-44ec-9fc4-a88a93b71feb","c_author":"Gáti Júlia","category":"kkv","description":"A versenyhivatal arra jutott, hogy tisztességtelen módon tukmálták rá a betegekre a gyógyászati segédeszközöket, az egészségbiztosítási pénztárnak is baja van az érintett cégcsoporttal.","shortLead":"A versenyhivatal arra jutott, hogy tisztességtelen módon tukmálták rá a betegekre a gyógyászati segédeszközöket...","id":"201904__megbirsagolt_mulabgyarto__agressziv_nyomulas__pazarlas__rosszban_santikaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=820e962d-b5e0-44ec-9fc4-a88a93b71feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8195496b-8b1a-42b1-a2c9-c8e000471968","keywords":null,"link":"/kkv/201904__megbirsagolt_mulabgyarto__agressziv_nyomulas__pazarlas__rosszban_santikaltak","timestamp":"2019. január. 26. 15:00","title":"Súlyos bírságot kaptak az agresszíven \"jótékonykodó\" műlábgyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]