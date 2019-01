Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több friss kutatás is arra a következtetésre jutott, hogy sokkal többen, világszerte évi kilencmillióan halnak meg idő előtt a levegőben lévő szállópor miatt. Ez ugyanannyi, mint a dohányzás miatti idő előtti halálozások száma.







","shortLead":"Több friss kutatás is arra a következtetésre jutott, hogy sokkal többen, világszerte évi kilencmillióan halnak meg idő...","id":"20190118_Milliokkal_tobben_halnak_meg_a_legszennyezes_miatt_evente_mint_gondoltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac55f61-5ab7-4dc7-8549-ea708e7f9d0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_Milliokkal_tobben_halnak_meg_a_legszennyezes_miatt_evente_mint_gondoltak","timestamp":"2019. január. 18. 16:41","title":"Milliókkal többen halnak meg a légszennyezés miatt évente, mint gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff02575-ca5d-4e90-be8b-e1f54d1f2cd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo tulajdonában álló Motorola a jövő hónapban mutathatja be a hajlítható kijelzős mobilját, amiért igen magas árat kérnek majd el a vásárlóktól.","shortLead":"A Lenovo tulajdonában álló Motorola a jövő hónapban mutathatja be a hajlítható kijelzős mobilját, amiért igen magas...","id":"20190117_hajlithato_kijelzo_okostelefon_motorola_razr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eff02575-ca5d-4e90-be8b-e1f54d1f2cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b170b9-8462-4fbc-b0e6-21b64743b558","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_hajlithato_kijelzo_okostelefon_motorola_razr","timestamp":"2019. január. 17. 19:03","title":"Hajlítható kijelzővel hozná vissza a Motorola minden idők egyik legkedveltebb telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3ef93d-d888-4e7a-9890-99ca67487a66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez derül ki az Invia.hu kutatásából. A harmadik Törökország lett.","shortLead":"Ez derül ki az Invia.hu kutatásából. A harmadik Törökország lett.","id":"20190118_Gorogorszagban_es_Egyiptomban_nyaral_a_legtobb_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c3ef93d-d888-4e7a-9890-99ca67487a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a57e20-a292-4bbe-a129-ef06a75866d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_Gorogorszagban_es_Egyiptomban_nyaral_a_legtobb_magyar","timestamp":"2019. január. 18. 14:46","title":"Görögországban és Egyiptomban nyaral a legtöbb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36626b52-e25f-4609-9933-38802e2aa19f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Volt idő, amikor a mai ár tizedéért, volt, amikor a századáért megvehette volna az állam Munkácsy Mihály festményét, most mégis Pákh Imre „utolsó ajánlatánál” is többet fizetett ki a képért az Orbán-kormány.","shortLead":"Volt idő, amikor a mai ár tizedéért, volt, amikor a századáért megvehette volna az állam Munkácsy Mihály festményét...","id":"20190117_A_Golgotaval_nem_jott_be_Orbanek_eropolitikaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36626b52-e25f-4609-9933-38802e2aa19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8b5157-36d3-4249-b701-7934373f2e56","keywords":null,"link":"/kultura/20190117_A_Golgotaval_nem_jott_be_Orbanek_eropolitikaja","timestamp":"2019. január. 17. 12:27","title":"A Golgotával nem jött be Orbánék erőpolitikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796221e1-9790-4145-9bc8-ff1a0659dc8f","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Színészinterjúink folytatódnak, csak most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki új kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Thuróczy Szabolcsa vagy Szabó Kimmel Tamása lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és intenzívek – a következő hetekben őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Színészinterjúink folytatódnak, csak most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki új kérdéseinket. Hogy látják...","id":"20190118_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_14_Varadi_Gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=796221e1-9790-4145-9bc8-ff1a0659dc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9c6aa9-cf1a-4178-9ea6-69a04ece0ce3","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_14_Varadi_Gergely","timestamp":"2019. január. 18. 20:00","title":"Váradi Gergely: Vágytam rá, hogy kapjak nagy pofonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47dbe399-b232-4114-8feb-2f9deb5c40c6","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Hajnal Gabriella személyében új miniszteri biztost neveztek ki. Neve onnan lehet ismerős, hogy egyébként az iskolafenntartó Klebelsberg Központ elnöke. ","shortLead":"Hajnal Gabriella személyében új miniszteri biztost neveztek ki. Neve onnan lehet ismerős, hogy egyébként...","id":"20190118_Uj_miniszteri_biztost_neveztek_ki_az_alaptanterv_elkeszitesehez_ismeros_arc_kapta_a_feladatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47dbe399-b232-4114-8feb-2f9deb5c40c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc573333-c87b-4253-8630-08184a34c8a7","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Uj_miniszteri_biztost_neveztek_ki_az_alaptanterv_elkeszitesehez_ismeros_arc_kapta_a_feladatot","timestamp":"2019. január. 18. 08:38","title":"Új miniszteri biztost neveztek ki az alaptanterv bevezetésének előkészítésére, ismerős arc kapta a feladatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fbc69b-4627-4fc6-96bd-2a6c730f81bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnyugtattak mindenkit: a Fidesz előnye stabil.","shortLead":"Megnyugtattak mindenkit: a Fidesz előnye stabil.","id":"20190117_Szmajlival_kuldte_at_a_Szazadveg_a_legujabb_kozvelemenykutatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02fbc69b-4627-4fc6-96bd-2a6c730f81bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f730b4a1-cd94-4f0b-aa03-6240dca9f9f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Szmajlival_kuldte_at_a_Szazadveg_a_legujabb_kozvelemenykutatasat","timestamp":"2019. január. 17. 15:19","title":"Szmájlival küldte át a Századvég a legújabb közvélemény-kutatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15c37b8-5c0f-4ed8-833a-fb01001f0f2e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte ezzel segíteni tud a gyászoló embereknek.","shortLead":"Szerinte ezzel segíteni tud a gyászoló embereknek.","id":"20190118_Emberi_hamvakbol_keszitene_kepeket_a_magyar_festo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d15c37b8-5c0f-4ed8-833a-fb01001f0f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b70b90-affd-4a97-914c-b9f4c8273559","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Emberi_hamvakbol_keszitene_kepeket_a_magyar_festo","timestamp":"2019. január. 18. 10:04","title":"Emberi hamvakból készítene képeket a magyar festő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]