Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a925cb71-af33-4a62-b263-34e8d0d369a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hogy ne keltsünk feltűnést: egy részeg sofőr gyakorlatilag feladta magát a parkolásával.","shortLead":"Hogy ne keltsünk feltűnést: egy részeg sofőr gyakorlatilag feladta magát a parkolásával.","id":"20190127_Nem_is_parkolhatott_volna_rosszabb_helyre_a_reszeg_vezeto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a925cb71-af33-4a62-b263-34e8d0d369a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad8bfa8-e962-4210-b555-eb8f8c3fa17d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_Nem_is_parkolhatott_volna_rosszabb_helyre_a_reszeg_vezeto","timestamp":"2019. január. 27. 16:09","title":"Nem is parkolhatott volna rosszabb helyre a részeg vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669ee47a-92f8-4c61-9441-3df93b2e7ef9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óriásit emelkedett egy év alatt a kaviártermelés, ám ennek eredménye épp hogy az árcsökkenés.","shortLead":"Óriásit emelkedett egy év alatt a kaviártermelés, ám ennek eredménye épp hogy az árcsökkenés.","id":"20190127_Oroszorszag_bele_fog_fulladni_a_voroskaviarba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=669ee47a-92f8-4c61-9441-3df93b2e7ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499c2748-e110-4d63-b279-bdec8f5add04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_Oroszorszag_bele_fog_fulladni_a_voroskaviarba","timestamp":"2019. január. 27. 15:42","title":"Oroszország bele fog fulladni a vöröskaviárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"371fac20-d048-4cac-ac2a-65d4c1524e5b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokszor nem a végletesen kiszámíthatatlan autista gyereket nehéz elviselni, hanem a környezet rá adott reakcióit, elutasítását, illetve az intézményrendszer hiányosságait – derül ki Mocsonoky Anna könyvéből, amelyben autista gyermeket nevelő szülők vallanak küzdelmeikről, csalódásaikról és örömeikről.","shortLead":"Sokszor nem a végletesen kiszámíthatatlan autista gyereket nehéz elviselni, hanem a környezet rá adott reakcióit...","id":"20190127_Az_autizmus_mindent_elvett_es_mindent_adott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=371fac20-d048-4cac-ac2a-65d4c1524e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12352b1-3401-4295-9e63-72855be5b05f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190127_Az_autizmus_mindent_elvett_es_mindent_adott","timestamp":"2019. január. 27. 20:15","title":"„Az autizmus mindent elvett és mindent adott”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy másik bánya gátja is átszakadhat a magas vízállás miatt. Az embereket felküldték a városuk legmagasabban található pontjára.","shortLead":"Egy másik bánya gátja is átszakadhat a magas vízállás miatt. Az embereket felküldték a városuk legmagasabban található...","id":"20190127_Menjenek_a_varos_legmagasabb_pontjara__ujabb_gat_szakadhat_at_Braziliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4fee88-3e9b-4875-9e33-883fa597a616","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Menjenek_a_varos_legmagasabb_pontjara__ujabb_gat_szakadhat_at_Braziliaban","timestamp":"2019. január. 27. 16:59","title":"\"Menjenek a város legmagasabb pontjára\" - újabb gát szakadhat át Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52b9d34-8622-4961-81f1-9d3ab4941dd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset a VII. kerületben történt.","shortLead":"Az eset a VII. kerületben történt.","id":"20190128_Budapest_lakastuz_Istvan_utca_holttest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f52b9d34-8622-4961-81f1-9d3ab4941dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ec5f69-394a-4293-905e-44c059ca2fb6","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Budapest_lakastuz_Istvan_utca_holttest","timestamp":"2019. január. 28. 17:37","title":"Holtan találtak egy embert egy budapesti lakástűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8070ddd-496a-4339-8db0-662546eff9b8","c_author":"D. Bányász Gergő, Windisch Judit","category":"itthon","description":"Miközben a kormányoldali média sorra közli a leleplező vagy annak szánt felvételeket a Jobbik elnökéről, Gulyás Gergely miniszter az antiszemita vonalon egybemossa a baloldalt a Jobbikkal. A hirtelen jött összefogást ez eléggé megnehezítheti, a baloldali szavazókban ugyanis előjöhet a mélyen gyökerező elutasítás. ","shortLead":"Miközben a kormányoldali média sorra közli a leleplező vagy annak szánt felvételeket a Jobbik elnökéről, Gulyás Gergely...","id":"20190129_baloldal_jobbik_fidesz_osszefogas_antiszemita_rasszista_ellenzek_tuloratorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8070ddd-496a-4339-8db0-662546eff9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00fbacbf-ab82-429f-952c-9358ca35bf1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_baloldal_jobbik_fidesz_osszefogas_antiszemita_rasszista_ellenzek_tuloratorveny","timestamp":"2019. január. 29. 06:30","title":"A Jobbikot trancsírozzák, de mindenkire fröccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91648ca-6b29-499f-bf0d-0a8dcea0fea8","c_author":"Pálmai Erika","category":"elet","description":"Többféle kagyló és csontos karaj – ebből kell maradandót alkotniuk a 2019-es Bocuse d'Or világdöntőjén részt vevő séfeknek. Pohner Ádám és magyar csapat kedden, másodikként kezd főzni.","shortLead":"Többféle kagyló és csontos karaj – ebből kell maradandót alkotniuk a 2019-es Bocuse d'Or világdöntőjén részt vevő...","id":"20190129_Ujra_Lyonban_a_sefek_Forma1es_versenye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d91648ca-6b29-499f-bf0d-0a8dcea0fea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efaa10d4-cebe-4321-8fdb-c243b92d5e13","keywords":null,"link":"/elet/20190129_Ujra_Lyonban_a_sefek_Forma1es_versenye","timestamp":"2019. január. 29. 06:00","title":"Újra Lyonban a szakácsok Forma–1-es versenye, a Kistücsök séfjének lehet szurkolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube száműzi ajánlórendszeréből videókat, amelyek nem sértik ugyan a tartalmi irányelveket, de nem is tekinthetők biztonságosnak.","shortLead":"A YouTube száműzi ajánlórendszeréből videókat, amelyek nem sértik ugyan a tartalmi irányelveket, de nem is tekinthetők...","id":"20190128_youtube_altudomanyos_video_osszeeskuves_elmelet_video_ajanlasa_algoritmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403d461d-272a-4c45-9647-40778a87c969","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_youtube_altudomanyos_video_osszeeskuves_elmelet_video_ajanlasa_algoritmus","timestamp":"2019. január. 28. 10:03","title":"A YouTube karanténba zárja az áltudományos és összeesküvés-elméletes videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]