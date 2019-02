Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae98a3c3-bd4d-4219-ad1c-7933a90ba679","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamar elfogták a férfit, aki késsel támadt egy troli vezetőjére.","shortLead":"Hamar elfogták a férfit, aki késsel támadt egy troli vezetőjére.","id":"20190204_Megszurta_a_sofort_mert_nem_cigizhetett_reszegen_a_trolin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae98a3c3-bd4d-4219-ad1c-7933a90ba679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20948c76-d9e4-4129-a520-d6981a1f38f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Megszurta_a_sofort_mert_nem_cigizhetett_reszegen_a_trolin","timestamp":"2019. február. 04. 09:46","title":"Megszúrta a sofőrt, mert nem cigizhetett részegen a trolin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ea051e-c66b-4981-9c28-e20bbf465283","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Ne kényeskedjünk! 