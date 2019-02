Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Urban Legends blog ezúttal is összegyűjtött egy csokorral az elmúlt hetek igaznak tűnő álhíreiből és kamunak tűnő, de igaz információiból.","shortLead":"Az Urban Legends blog ezúttal is összegyűjtött egy csokorral az elmúlt hetek igaznak tűnő álhíreiből és kamunak tűnő...","id":"20190206_facebook_csoport_inaktiv_tagok_torlese_hoaxkviz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f055775-ef6c-4973-8c39-cfc3e981b7de","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_facebook_csoport_inaktiv_tagok_torlese_hoaxkviz","timestamp":"2019. február. 06. 12:03","title":"A Facebook tényleg töröl mindenkit a csoportokból, aki nem ír be most semmit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf5cfd2-8bc8-4a0e-aa37-46cbca50d89d","c_author":"Hamvay Péter","category":"hetilap","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201906_hazardjatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cf5cfd2-8bc8-4a0e-aa37-46cbca50d89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb49c95-ce6c-40bf-980c-36bd0e39577b","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.06/201906_hazardjatek","timestamp":"2019. február. 07. 10:45","title":"Hamvay Péter: Hazárdjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Theresa May brüsszeli turnéjának első állomásán a legnagyobb siker az, hogy nem küldték el a pokolba.","shortLead":"Theresa May brüsszeli turnéjának első állomásán a legnagyobb siker az, hogy nem küldték el a pokolba.","id":"20190207_Megint_csalodnia_kellett_annak_aki_attorest_var_Brexitugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6fc9ba-5999-4cf6-99f5-9b1276aff6db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Megint_csalodnia_kellett_annak_aki_attorest_var_Brexitugyben","timestamp":"2019. február. 07. 13:58","title":"Megint csalódnia kellett annak, aki áttörést vár Brexit-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da99dd9-c958-48f2-99a3-1c34ac761cb1","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Összesen negyedmilliárd forintot költött tavaly az állam a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren található kormányváróra. Megtudtuk, a vezetők közül ki mennyi időt töltött ott. Orbán Viktor magánútjain nem nagyon használta a várót, talán egy kivétellel: július 10-én vb-meccsen is járt, és a váróban is megfordult.","shortLead":"Összesen negyedmilliárd forintot költött tavaly az állam a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren található kormányváróra...","id":"20190207_ferihegy_kormanyvaro_repuloter_maganhasznalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2da99dd9-c958-48f2-99a3-1c34ac761cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6421c2d1-e41d-48fe-a896-72298c792180","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_ferihegy_kormanyvaro_repuloter_maganhasznalat","timestamp":"2019. február. 07. 14:20","title":"Így használta Orbán és Áder a negyedmilliárdos exkluzív ferihegyi várót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig születnek magyarázatok a kormányoldali sajtóval kritikus Varga István megszólalásával és távozásával kapcsolatban, most L. Simon László nyilvánított a Fideszben tapasztaltakhoz képest mérsékeltebb véleményt a kormányzati sajtóholdingban rövid életű vezetői karriert befutó Varga szavairól.\r

","shortLead":"Még mindig születnek magyarázatok a kormányoldali sajtóval kritikus Varga István megszólalásával és távozásával...","id":"20190206_L_Simon_szerint_Varga_onkent_mondott_le_es_nem_olvas_eleg_Figyelot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c176c0fd-8a28-4194-bd7e-f252c6923488","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_L_Simon_szerint_Varga_onkent_mondott_le_es_nem_olvas_eleg_Figyelot","timestamp":"2019. február. 06. 10:21","title":"L. Simon szerint Varga önként mondott le, és nem olvas elég Figyelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Siemens és az Alstom vasúti üzletágai egyesültek volna, de az Európai Bizottság szerint ez kiiktatta volna a versenyt a piacról.","shortLead":"A Siemens és az Alstom vasúti üzletágai egyesültek volna, de az Európai Bizottság szerint ez kiiktatta volna a versenyt...","id":"20190206_Megvetozta_az_Europai_Bizottsag_a_SiemensAlstom_egyesulest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3be2637-4656-4c8f-bbe4-1d49722af85b","keywords":null,"link":"/kkv/20190206_Megvetozta_az_Europai_Bizottsag_a_SiemensAlstom_egyesulest","timestamp":"2019. február. 06. 12:15","title":"Megvétózta az Európai Bizottság a Siemens–Alstom-egyesülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c3df9d-01c9-4105-990c-7f735098ffb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Becslések szerint mintegy húszezer lumma pusztult el Hollandia partjainál, azt azonban, hogy mi okozza ezt, még nem tudni, a szakemberek is értetlenül állnak a vadmadarak tömeges pusztulása előtt. ","shortLead":"Becslések szerint mintegy húszezer lumma pusztult el Hollandia partjainál, azt azonban, hogy mi okozza ezt, még nem...","id":"20190206_lumma_hollandia_vadmadarak_madarpusztulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23c3df9d-01c9-4105-990c-7f735098ffb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c057e8b-a687-4fd4-a9ac-4c111cb38e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_lumma_hollandia_vadmadarak_madarpusztulas","timestamp":"2019. február. 06. 14:33","title":"Százával sodorja partra a víz a madártetemeket Hollandiánál, a tudósok sem értik, mi okozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9238a18-1441-47fe-b6d4-f63013951533","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mérgező a munkahelyi légkör az ismert nemzetközi emberi jogi szervezetnél, az Amnesty International-nél (AI): gyakoriak a zaklatások, a nyilvános megszégyenítések, a diszkriminatív intézkedések, illetve egyéb jogsértések – ezt az a vizsgálat állapította meg, amelyet az után indítottak, hogy tavaly a szervezet két tagja is öngyilkosságot hajtott végre. A magyar iroda igazgatója is nyilatkozott a magyarországi viszonyokról. ","shortLead":"Mérgező a munkahelyi légkör az ismert nemzetközi emberi jogi szervezetnél, az Amnesty International-nél (AI): gyakoriak...","id":"20190207_Egymast_alazzak_az_Amnesty_International_emberei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9238a18-1441-47fe-b6d4-f63013951533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00beab2b-0210-4de6-a8b7-fb31ed4e19dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Egymast_alazzak_az_Amnesty_International_emberei","timestamp":"2019. február. 07. 14:02","title":"A súlyos vádak után őszinte szembenézés az Amnesty-nél ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]