[{"available":true,"c_guid":"ee50d04e-1a51-4704-9a80-b5f50517f3e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszer az életben mindent ki kell próbálni. Mondjuk a lopást nem feltétlen kéne. ","shortLead":"Egyszer az életben mindent ki kell próbálni. Mondjuk a lopást nem feltétlen kéne. ","id":"20190208_vac_jaugar_jarmu_onkenyes_elvetele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee50d04e-1a51-4704-9a80-b5f50517f3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efce62b2-496c-4e65-9e31-6ee635f82469","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_vac_jaugar_jarmu_onkenyes_elvetele","timestamp":"2019. február. 08. 11:53","title":"Nem bírta kihagyni egy férfi, hogy egy nyitott ajtós, járó motorú Jaguarba botlott Vácon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19dec36f-c6f3-4403-adbc-f5bedc8cbba4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többször lett az ország legjobb klubja, legendás magyar zenekarok léptek fel itt, mégis be kellett zárni.","shortLead":"Többször lett az ország legjobb klubja, legendás magyar zenekarok léptek fel itt, mégis be kellett zárni.","id":"20190208_Bontjak_az_egyik_legjobb_videki_klubot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19dec36f-c6f3-4403-adbc-f5bedc8cbba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72e1c82-8f8c-4cc4-87bf-b99997582a41","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Bontjak_az_egyik_legjobb_videki_klubot","timestamp":"2019. február. 08. 14:42","title":"Bontják az egyik legjobb vidéki klubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a fideszesek is elutasítják Bayer Zsolt gyalázkodó szavait, amivel Nagy Blanka diáklányt illette. Az O1G-ről már megoszlanak a vélemények.

","shortLead":"Még a fideszesek is elutasítják Bayer Zsolt gyalázkodó szavait, amivel Nagy Blanka diáklányt illette. Az O1G-ről már...","id":"20190208_Nyomorult_ocska_kis_proli__Teljes_az_elutasitottsaga_Bayer_Zsolt_szavainak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b5a7a0-436a-40bd-98b5-2ccffcd24f8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Nyomorult_ocska_kis_proli__Teljes_az_elutasitottsaga_Bayer_Zsolt_szavainak","timestamp":"2019. február. 08. 16:18","title":"\"Nyomorult, ócska kis proli\" – Teljes az elutasítottsága Bayer Zsolt szavainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46af9592-2e97-4a0f-a39b-507a87440d8f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Drámai a helyzet a több mint negyvenezer ember lakta rukbáni menekülttáborban a polgárháború sújtotta Szíria délnyugati részén az ENSZ szerint. A világszervezet élelmezési programjának (WFP) Szíriáért felelős szóvivője a dpa hírügynökségben szombaton megjelent nyilatkozatában azt mondta, a rukbáni az egyik legsúlyosabb humanitárius szükséghelyzet, amelyet eddig látott.","shortLead":"Drámai a helyzet a több mint negyvenezer ember lakta rukbáni menekülttáborban a polgárháború sújtotta Szíria délnyugati...","id":"20190209_Sorra_halnak_meg_a_nok_es_a_gyerekek_az_egyik_sziriai_menekulttaborban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46af9592-2e97-4a0f-a39b-507a87440d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82979b70-afab-45d5-82e6-2e17232a1de3","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Sorra_halnak_meg_a_nok_es_a_gyerekek_az_egyik_sziriai_menekulttaborban","timestamp":"2019. február. 09. 11:56","title":"Sorra halnak meg a nők és a gyerekek az egyik szíriai menekülttáborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"879b5470-419c-41a5-afa3-209524ef45f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tüdőgyulladása van Jair Bolsonaro brazil elnöknek – jelentette be a Sao Pauló-i Albert Einstein Kórház, ahol az elnököt jelenleg ápolják, miután korábban többször is megműtötték őt egy késeléses merénylet okozta súlyos sérüléseivel.","shortLead":"Tüdőgyulladása van Jair Bolsonaro brazil elnöknek – jelentette be a Sao Pauló-i Albert Einstein Kórház, ahol az elnököt...","id":"20190208_jair_bolsonaro_brazil_elnok_tudogyulladas_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=879b5470-419c-41a5-afa3-209524ef45f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd72430-6ab4-4758-870a-343ef061a535","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_jair_bolsonaro_brazil_elnok_tudogyulladas_korhaz","timestamp":"2019. február. 08. 13:57","title":"Tüdőgyulladást kapott a műtétje után a brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f33504-eca6-4673-84d5-a182611419c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nagy múltú lap alapítójának, Pethő Sándornak a dédunokája a Pátria Rádióban fejtette ki, miért gondolja a Magyar Időkből lett Magyar Nemzetről, hogy annak nincs köze az eredeti újsághoz.



","shortLead":"A nagy múltú lap alapítójának, Pethő Sándornak a dédunokája a Pátria Rádióban fejtette ki, miért gondolja a Magyar...","id":"20190208_Petho_Tibor_Az_ujjaindult_Magyar_Nemzet_nem_a_regi_jogfolytonos_valtozata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5f33504-eca6-4673-84d5-a182611419c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e0b4cb-9342-4858-9fb6-a4950a52958b","keywords":null,"link":"/kultura/20190208_Petho_Tibor_Az_ujjaindult_Magyar_Nemzet_nem_a_regi_jogfolytonos_valtozata","timestamp":"2019. február. 08. 14:32","title":"Pethő Tibor: Az újjáindult Magyar Nemzet nem a régi jogfolytonos változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyre kékebb lehet a kék bolygó: a hőmérséklet emelkedésével a világ vizeinek színe is megváltozik egy friss kutatás megállapításai szerint.","shortLead":"Egyre kékebb lehet a kék bolygó: a hőmérséklet emelkedésével a világ vizeinek színe is megváltozik egy friss kutatás...","id":"20190207_oceanok_szine_valtozas_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a5f4f6-4cdd-4418-8fd4-95ba9fccbee1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_oceanok_szine_valtozas_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. február. 07. 14:03","title":"Annyit mesterkedett az ember a Földön, hogy megváltozik az óceánok színe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ab7c6c-b1c3-47f1-8713-1251947b133e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"59 új emoji bevezetését jelentette be a Unicode konzorcium. Egy vércsepp és vakvezető kutya is szerepelnek az új képek között. ","shortLead":"59 új emoji bevezetését jelentette be a Unicode konzorcium. Egy vércsepp és vakvezető kutya is szerepelnek az új képek...","id":"20190207_Ha_tudatni_akarja_a_vilaggal_hogy_eppen_menstrual_ezt_az_emojit_hasznalja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51ab7c6c-b1c3-47f1-8713-1251947b133e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79c0537-8642-4edf-a8c7-19cc3f056c5e","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Ha_tudatni_akarja_a_vilaggal_hogy_eppen_menstrual_ezt_az_emojit_hasznalja","timestamp":"2019. február. 07. 14:42","title":"Ha tudatni akarja a világgal, hogy éppen menstruál, ezt az emojit használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]