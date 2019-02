Lemondott kedden Jody Wilson-Raybould kanadai veteránügyi miniszter. Egyes elemzők szerint az ügy kapcsán belpolitikai válság robbanhat ki Kanadában – írja az MTI.

Az erről szóló bejelentést olyan sajtójelentések előzték meg, amelyek szerint korábbi igazságügyi miniszteri tisztsége idején Justin Trudeau kormányfő hivatalából nyomást gyakoroltak rá, hogy elnéző legyen egy korrupciós ügybe keveredett építkezési céggel.

Wilson-Raybould nem indokolta lemondását, Trudeau-nak címzett levelében csak azt írta, hogy nehéz szívvel távozik. Hozzátette: tudatában van annak, hogy nyilatkoznia kell majd az utóbbi hetek sajtójelentéseivel kapcsolatban.

A The Globe and Mail kanadai napilap korábbi jelentése szerint a kanadai kormányfő hivatalából nyomást gyakoroltak az igazságügyi tárcát 2015. november és 2019. január közepéig vezető Wilson-Raybouldra, hogy segítsen a SNC-Lavalin Group Inc építkezési cégnek elkerülni egy bírósági eljárást korrupció miatt. Trudeau egy nappal korábban még azt mondta: a volt igazságügyi miniszter teljes bizalmát élvezi, erről árulkodik az is, hogy kormányának tagja.

A Reuters brit hírügynökség meglátása szerint az ügy még bonyolultabbá válhat, mivel Wilson-Raybould felkereste a kanadai legfelsőbb bíróság egyik tagját, hogy adjon neki tanácsot: mennyit mondhat el az SNC-Lavalin ügyéről.