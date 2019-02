Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e50cc872-313f-48d3-b770-093113a4947d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cél a leggyorsabb utcán is használható autó címét megszerezni.","shortLead":"Cél a leggyorsabb utcán is használható autó címét megszerezni.","id":"20190216_ssc_tuatara_1750","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e50cc872-313f-48d3-b770-093113a4947d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692e1dbb-1c6e-4e16-957b-cf27edee8b96","keywords":null,"link":"/cegauto/20190216_ssc_tuatara_1750","timestamp":"2019. február. 17. 10:33","title":"Hangulatos videóval csinálnak kedvet a teljesen ismeretlen 1750 lóerős autóhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174c70af-25a6-4eed-a7f4-f305340368a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Bertalan pártelnök válaszolt Orbán kommunistázására. A párt show-t csinált az MSZP Frans Timmermans meghívásából. Elfogadták az MSZP EP-listáját, Andor László és Kovács László is rajta van.","shortLead":"Tóth Bertalan pártelnök válaszolt Orbán kommunistázására. A párt show-t csinált az MSZP Frans Timmermans meghívásából...","id":"20190216_Showt_csinalt_az_MSZP_Timmermans_meghivasabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=174c70af-25a6-4eed-a7f4-f305340368a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edff895-6ed0-427a-b0cc-7c9876abf318","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Showt_csinalt_az_MSZP_Timmermans_meghivasabol","timestamp":"2019. február. 16. 10:23","title":"\"Orbán posztfasiszta rendszert épít\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db1fdab-4480-40fe-90e5-26df19449aa8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kialakult a Csendes-óceán térségében az egész világ időjárását befolyásoló El Niño jelenség, amely azonban idén gyenge és rövid időtartamú lesz.","shortLead":"Kialakult a Csendes-óceán térségében az egész világ időjárását befolyásoló El Niño jelenség, amely azonban idén gyenge...","id":"20190215_el_nino_jelenseg_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3db1fdab-4480-40fe-90e5-26df19449aa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced5ea98-ccb2-4e16-81af-32eb401c8953","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_el_nino_jelenseg_idojaras","timestamp":"2019. február. 15. 20:33","title":"Megjött a hírhedt El Niño, de idén állítólag nem csinál nagy galibát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be47f31d-a46b-49aa-b6ed-e48be4987f20","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem először fordul elő ilyen.","shortLead":"Nem először fordul elő ilyen.","id":"20190216_Felgyujtott_irodak_hianyzo_cedulak_elnapoltak_az_elnokvalasztast_Afrika_legnepesebb_orszagaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be47f31d-a46b-49aa-b6ed-e48be4987f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff2539b-353a-4130-9a37-a32815aea380","keywords":null,"link":"/vilag/20190216_Felgyujtott_irodak_hianyzo_cedulak_elnapoltak_az_elnokvalasztast_Afrika_legnepesebb_orszagaban","timestamp":"2019. február. 16. 14:18","title":"Felgyújtott irodák, hiányzó cédulák: elnapolták az elnökválasztást Afrika legnépesebb országában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6821323-55c4-431c-b722-c5e348f101be","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók közelebb kerültek annak a rejtélynek a megfejtéséhez, hogy miként védi a szívet egy jó éjszakai alvás.","shortLead":"Amerikai kutatók közelebb kerültek annak a rejtélynek a megfejtéséhez, hogy miként védi a szívet egy jó éjszakai alvás.","id":"20190215_jo_alvas_minoseg_elonyei_erelmeszesedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6821323-55c4-431c-b722-c5e348f101be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9503b02-308c-4f6c-9f28-c0d01e51239c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_jo_alvas_minoseg_elonyei_erelmeszesedes","timestamp":"2019. február. 15. 18:03","title":"Már ma este belevághat: felfedték a jó éjszakai alvás egyik rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96e69b4-9356-4dec-9bef-396fa691f4cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vagy a fogselymet felejtsék el, vagy tessenek alposabban tájékozódni vásárlás előtt – ez olvasható ki egy amerikai kutatóintézet friss eredményeiből, melyek szerint sok használó több méreganyagot juttat szervezetébe.","shortLead":"Vagy a fogselymet felejtsék el, vagy tessenek alposabban tájékozódni vásárlás előtt – ez olvasható ki egy amerikai...","id":"20190217_fogselyem_pfa_anyagok_fluor_fluormentes_fogkrem_pfas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d96e69b4-9356-4dec-9bef-396fa691f4cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62b937b-9e0a-4d61-adb9-8a279c2472cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_fogselyem_pfa_anyagok_fluor_fluormentes_fogkrem_pfas","timestamp":"2019. február. 17. 09:03","title":"Használ fogselymet? Lehet, hogy nem (azt) kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d6a252-493b-47da-aca0-e80bbaf33a7e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), a világ legnagyobb szerződéses félvezetőgyártója rontotta folyó negyedévi bevételére vonatkozó előrejelzését, mert az egyik üzemében le kellett állítania a termelést kémiai szennyeződés miatt.","shortLead":"A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), a világ legnagyobb szerződéses félvezetőgyártója rontotta folyó...","id":"20190217_Bajban_a_vilag_legnagyobb_szerzodeses_felvezetogyartoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62d6a252-493b-47da-aca0-e80bbaf33a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649fa140-ce4d-4e6d-8e7d-a89a7daefe81","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_Bajban_a_vilag_legnagyobb_szerzodeses_felvezetogyartoja","timestamp":"2019. február. 17. 14:01","title":"Bajban a világ legnagyobb szerződéses félvezetőgyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6","c_author":"","category":"elet","description":"Még soha nem látott halottat, főleg ilyen körülmények között, így nagyon megviselte az eset.","shortLead":"Még soha nem látott halottat, főleg ilyen körülmények között, így nagyon megviselte az eset.","id":"20190216_Valentinnapi_kirandulasra_keszult_oszlo_tetemet_talalt_a_bakonyi_erdoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3082817b-38cb-4ffb-91b8-5734f5320b2a","keywords":null,"link":"/elet/20190216_Valentinnapi_kirandulasra_keszult_oszlo_tetemet_talalt_a_bakonyi_erdoben","timestamp":"2019. február. 16. 07:43","title":"Valentin-napi kirándulásra készült, oszló tetemet talált a bakonyi erdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]