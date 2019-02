Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac9c6ac2-85b0-42c4-b678-519c915c96f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Nem fontban, forintban. Ennyit egy hét alatt keres meg. ","shortLead":"Nem fontban, forintban. Ennyit egy hét alatt keres meg. ","id":"20190226_kepa_arrizabalaga_maurizio_sarri_chelsea_manchester_city_buntetes_angol_ligakupa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac9c6ac2-85b0-42c4-b678-519c915c96f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18263db7-04aa-4195-b99d-031cd9378206","keywords":null,"link":"/sport/20190226_kepa_arrizabalaga_maurizio_sarri_chelsea_manchester_city_buntetes_angol_ligakupa","timestamp":"2019. február. 26. 15:11","title":"Megbüntették az ellenszegülő Kepát, 72 milliója bánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83dce25e-0b52-41cb-877b-8b8450f5b9d2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eredetileg májustól akarták bevezetni a 3 eurós napidíjat. ","shortLead":"Eredetileg májustól akarták bevezetni a 3 eurós napidíjat. ","id":"20190227_Dontottek_Velenceben_megis_bevezetik_a_napidijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83dce25e-0b52-41cb-877b-8b8450f5b9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0041759-0520-4744-8156-82e8ff9d1634","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Dontottek_Velenceben_megis_bevezetik_a_napidijat","timestamp":"2019. február. 27. 05:48","title":"Döntöttek Velencében: mégis bevezetik a napidíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"047aa95f-eefa-4492-8e80-26f739bda388","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igazi állathorror játszódott Boconádon.","shortLead":"Igazi állathorror játszódott Boconádon.","id":"20190226_Kutyakkal_etette_fel_megkinzott_kecskeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=047aa95f-eefa-4492-8e80-26f739bda388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f2bcc4-925a-45e5-bcbf-2bba2b7f816d","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Kutyakkal_etette_fel_megkinzott_kecskeit","timestamp":"2019. február. 26. 09:54","title":"Kutyákkal etette fel megkínzott kecskéit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbdabef-7356-4cc7-a4b7-11558bd8cca0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változik a 2013-as restitúciós rendelet.","shortLead":"Változik a 2013-as restitúciós rendelet.","id":"20190227_Megtarthatja_az_allam_a_vitatott_tulajdonu_mukincseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acbdabef-7356-4cc7-a4b7-11558bd8cca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec1d472-84f7-40fa-9dca-60f9398b6175","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Megtarthatja_az_allam_a_vitatott_tulajdonu_mukincseket","timestamp":"2019. február. 27. 07:19","title":"Megtartaná az állam a vitatott tulajdonú műkincseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eff6230-19f0-4be4-9851-33623abe2488","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy elítélt indított polgári pert fogvatartotti jogaiért a szegedi Csillagbörtön ellen, mert elvették a tévékészülékét. ","shortLead":"Egy elítélt indított polgári pert fogvatartotti jogaiért a szegedi Csillagbörtön ellen, mert elvették a tévékészülékét. ","id":"20190226_Nemcsak_Czegledy_Csabanak_szuk_a_bortonrend","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8eff6230-19f0-4be4-9851-33623abe2488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ce4376-8800-48ec-9e37-599923deab10","keywords":null,"link":"/kkv/20190226_Nemcsak_Czegledy_Csabanak_szuk_a_bortonrend","timestamp":"2019. február. 26. 15:33","title":"Perre megy a rab, mert elvették a tévéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mohácsi férfi első fokon három évet kapott és a vezetéstől is eltiltották. ","shortLead":"A mohácsi férfi első fokon három évet kapott és a vezetéstől is eltiltották. ","id":"20190227_Bedrogozva_vezetett_balesetet_okozott_majd_a_mentotisztre_is_ratamadt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e33c08-8d9b-4e70-b45c-4bb2ba2f3ced","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Bedrogozva_vezetett_balesetet_okozott_majd_a_mentotisztre_is_ratamadt","timestamp":"2019. február. 27. 10:45","title":"Bedrogozva vezetett, balesetet okozott, majd a mentőtisztre is rátámadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833127a6-f3b5-4294-a801-149248fd247d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 64 éves férfi állatkínzásért egy év, két évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték. ","shortLead":"A 64 éves férfi állatkínzásért egy év, két évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték. ","id":"20190227_Rabiztak_a_kutyat_de_kidobta_az_otodik_emeletrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=833127a6-f3b5-4294-a801-149248fd247d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586218e5-fcb5-44dc-b794-db2609ccf24d","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Rabiztak_a_kutyat_de_kidobta_az_otodik_emeletrol","timestamp":"2019. február. 27. 09:16","title":"Rábízták a kutyát, de kidobta az ötödik emeletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0628f69-b7c2-4aab-9bd8-eb8e0da8eef3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mélyen megosztó Colin Kaepernick-reklám után erős nőkkel folytatódik a Nike kampánya, amelyet szlogenje, a Just Do It megszületésének 30. évfordulójára indított.","shortLead":"A mélyen megosztó Colin Kaepernick-reklám után erős nőkkel folytatódik a Nike kampánya, amelyet szlogenje, a Just Do It...","id":"20190226_Serena_Williams_Oscar_Nike_reklam_Just_do_it","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0628f69-b7c2-4aab-9bd8-eb8e0da8eef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e41af5-149b-420b-b5b3-66498ecd387d","keywords":null,"link":"/elet/20190226_Serena_Williams_Oscar_Nike_reklam_Just_do_it","timestamp":"2019. február. 26. 13:52","title":"Serena Williamsszel és más \"őrült nőkkel\" készült az Oscar legütősebb reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]