Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bacb4c77-b1df-4356-aac8-bb5628ba6778","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A The Rolling Stones veterán gitárosa a kastélyának kertjébe járt ki alkalomadtán csapatni velük. ","shortLead":"A The Rolling Stones veterán gitárosa a kastélyának kertjébe járt ki alkalomadtán csapatni velük. ","id":"20190301_Tudtak_hogy_Keith_Richards_motorozik_Mi_is_csak_onnan_hogy_elloptak_a_jarmuveit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bacb4c77-b1df-4356-aac8-bb5628ba6778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2648d40-ab43-44a1-82c9-d9048948218d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_Tudtak_hogy_Keith_Richards_motorozik_Mi_is_csak_onnan_hogy_elloptak_a_jarmuveit","timestamp":"2019. március. 01. 15:10","title":"Tudták, hogy Keith Richards motorozik? Mi is csak onnan, hogy ellopták a járműveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f09dd9b-3094-45bc-baa9-c27aed31f7f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Járdán előzte a kocsisort a dugóban, videó készült róla.","shortLead":"Járdán előzte a kocsisort a dugóban, videó készült róla.","id":"20190301_Video_80_metert_ment_jardan_gyalogos_aluljaroban_hogy_megelozze_a_sort_ez_a_pesti_autos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f09dd9b-3094-45bc-baa9-c27aed31f7f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8430d08-3af0-465d-8ecd-6eb05f652e0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_Video_80_metert_ment_jardan_gyalogos_aluljaroban_hogy_megelozze_a_sort_ez_a_pesti_autos","timestamp":"2019. március. 01. 08:08","title":"A nap videója: 80 métert ment az aluljáró járdáján ez a pesti autós, hogy megelőzze a sort ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5812d06f-eaf8-4d9a-a81b-efacb18e5346","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A módszer megbízhatóbb, mint a hagyományos állatmegfigyelő technikák, és a koalákat is kevésbé zavarja. ","shortLead":"A módszer megbízhatóbb, mint a hagyományos állatmegfigyelő technikák, és a koalákat is kevésbé zavarja. ","id":"20190301_Dronokkal_figyelik_a_koalakat_Ausztraliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5812d06f-eaf8-4d9a-a81b-efacb18e5346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee36c545-f477-4fc7-9fbf-fb2b558b7a75","keywords":null,"link":"/elet/20190301_Dronokkal_figyelik_a_koalakat_Ausztraliaban","timestamp":"2019. március. 01. 21:15","title":"Drónokkal figyelik a koalákat Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98027a2-37c8-48d6-a7fa-6447bfeb0c2c","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"„Ne adjuk a jövőnket” címmel programbemutatót tartott a Momentum az EP-választások előtt. Erős és összetartó Európát akarnak, közös hadsereggel és sokat utazó fiatalokkal.","shortLead":"„Ne adjuk a jövőnket” címmel programbemutatót tartott a Momentum az EP-választások előtt. Erős és összetartó Európát...","id":"20190302_Orban_szethuzasa_helyett_osszetarto_Europat_akar_a_Momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e98027a2-37c8-48d6-a7fa-6447bfeb0c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae58fcf1-49cb-4a38-9518-dbd272f9f3c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Orban_szethuzasa_helyett_osszetarto_Europat_akar_a_Momentum","timestamp":"2019. március. 02. 14:25","title":"Orbán széthúzása helyett összetartó Európát akar a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ciprusi iratai lejártak, de az ottani külügyminisztérium nem reagált a kérelmére és nem látták el érvényes papírokkal. ","shortLead":"Ciprusi iratai lejártak, de az ottani külügyminisztérium nem reagált a kérelmére és nem látták el érvényes papírokkal. ","id":"20190302_Nem_tudja_elhagyni_Magyarorszagot_Ahmed_H","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193cab75-2fdf-4e12-b109-01b46233bff5","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Nem_tudja_elhagyni_Magyarorszagot_Ahmed_H","timestamp":"2019. március. 02. 08:43","title":"Nem tudja elhagyni Magyarországot Ahmed H.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 10 százalékos lesz a bérfejlesztés az idén a Magyar Postánál a pénteken aláírt bérmegállapodás szerint.","shortLead":"Átlagosan 10 százalékos lesz a bérfejlesztés az idén a Magyar Postánál a pénteken aláírt bérmegállapodás szerint.","id":"20190301_beremeles_bermegallapodas_magyar_posta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985a44d3-4c8a-4790-8a88-8e7eee5d1871","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_beremeles_bermegallapodas_magyar_posta","timestamp":"2019. március. 01. 17:19","title":"Megállapodtak a béremelésről a postánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6555d26-a736-4738-bce0-43960e3315f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűz körbálákra is átterjedt. ","shortLead":"A tűz körbálákra is átterjedt. ","id":"20190301_Ot_hektaron_langolt_az_aljnovenyzet_Kiskoroson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6555d26-a736-4738-bce0-43960e3315f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b69ca7-f179-492c-bee8-a608de26c468","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Ot_hektaron_langolt_az_aljnovenyzet_Kiskoroson","timestamp":"2019. március. 01. 21:42","title":"Öt hektáron lángolt az aljnövényzet Kiskőrösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök órákra leterelték a forgalmat az autópályáról. ","shortLead":"A rendőrök órákra leterelték a forgalmat az autópályáról. ","id":"20190301_Elszabadult_potkerek_okozott_sulyos_balesetet_az_M1esen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad67a598-f06d-4acc-8175-0bd7b13c6a37","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_Elszabadult_potkerek_okozott_sulyos_balesetet_az_M1esen","timestamp":"2019. március. 01. 07:26","title":"Elszabadult pótkerék okozott súlyos balesetet az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]