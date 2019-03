Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Az Akadémia nem tégla és habarcs. Nem egy szám a költségvetésben. Nem holt dolgok leltára” – írja az ADF.","shortLead":"„Az Akadémia nem tégla és habarcs. Nem egy szám a költségvetésben. Nem holt dolgok leltára” – írja az ADF.","id":"20190311_MTAugy_a_keresztenyuldozesekhez_hasonlitja_a_helyzetet_az_Akademiai_Dolgozok_Foruma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfc8a56-6afa-440c-9be4-54258ee4cd0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_MTAugy_a_keresztenyuldozesekhez_hasonlitja_a_helyzetet_az_Akademiai_Dolgozok_Foruma","timestamp":"2019. március. 11. 09:05","title":"MTA-ügy: a keresztényüldözésekhez hasonlítja a helyzetet az Akadémiai Dolgozók Fóruma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31168a1d-36ba-4685-8055-079c0a4b53be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem elégedettek a budapesti V. kerületben a gyalogosok a járdafelújításokkal, mert több helyen nem lehet elférni a parkoló autóktól.","shortLead":"Nem elégedettek a budapesti V. kerületben a gyalogosok a járdafelújításokkal, mert több helyen nem lehet elférni...","id":"20190310_Szepek_az_V_keruleti_felujitott_jardak_csak_epp_nem_lehet_rajtuk_elferni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31168a1d-36ba-4685-8055-079c0a4b53be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c5b88a-52c2-4c86-9097-3b0b6340edd9","keywords":null,"link":"/elet/20190310_Szepek_az_V_keruleti_felujitott_jardak_csak_epp_nem_lehet_rajtuk_elferni","timestamp":"2019. március. 10. 20:13","title":"Tenyérnyi széles járdán kell ügyeskedniük a gyalogosoknak egy V. kerületi utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157edec0-cdc3-4104-96c4-e8a5bf4c4fd7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erős légörvény miatt tömeges sérülés történt egy repülőgépen.","shortLead":"Erős légörvény miatt tömeges sérülés történt egy repülőgépen.","id":"20190310_Legorveny_okozott_balesetet_az_IsztambulNew_Yorkjaraton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=157edec0-cdc3-4104-96c4-e8a5bf4c4fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419aed6d-127c-4323-91f8-bddc9452b88c","keywords":null,"link":"/vilag/20190310_Legorveny_okozott_balesetet_az_IsztambulNew_Yorkjaraton","timestamp":"2019. március. 10. 08:40","title":"Légörvény okozott balesetet az Isztambul-New York-járaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c587b3-026d-469d-8043-b91756c0142d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Schengen-busz lényegében egy mobil határátkelőhely, aminek segítségével az út mentén is el tudják végezni a rendőrök a határellenőrzést.","shortLead":"A Schengen-busz lényegében egy mobil határátkelőhely, aminek segítségével az út mentén is el tudják végezni a rendőrök...","id":"20190311_Schengenbuszt_teszteltek_az_M1esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27c587b3-026d-469d-8043-b91756c0142d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed0f001-e29b-4674-be93-b1d475c721cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_Schengenbuszt_teszteltek_az_M1esen","timestamp":"2019. március. 11. 09:14","title":"Schengen-buszt teszteltek az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Háztartások tízezrei maradtak áram nélkül.\r

","shortLead":"Háztartások tízezrei maradtak áram nélkül.\r

","id":"20190311_Szlovakiaban_is_komoly_gondokat_okozott_a_vihar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c22375-0b9f-4f59-a982-97f2488bb1b2","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Szlovakiaban_is_komoly_gondokat_okozott_a_vihar","timestamp":"2019. március. 11. 10:59","title":"Szlovákiában is komoly gondokat okozott a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5776cf74-5fe2-4784-8678-87d7a6cd9b12","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A BMW 3-as mindig álomautó volt mifelénk, elég csak megnézni, mennyit hoznak be az országba használtan. Mostanság, a hobbiterepjárók uralkodásának idején persze változóban vannak a preferenciák, de a 3-as sokaknak még mindig olyan \"szívügy\", mint a gyerek.","shortLead":"A BMW 3-as mindig álomautó volt mifelénk, elég csak megnézni, mennyit hoznak be az országba használtan. Mostanság...","id":"20190310_bmw_320d_xdrive_bemutato_menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5776cf74-5fe2-4784-8678-87d7a6cd9b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e74de49-6c45-44a9-8c41-46b2123a0f84","keywords":null,"link":"/cegauto/20190310_bmw_320d_xdrive_bemutato_menetproba","timestamp":"2019. március. 10. 12:00","title":"Apuka szemefénye - BMW 3-as menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ugyan a feketedobozok megsérültek, kérdéses, mennyi információ nyerhető ki belőlük.","shortLead":"Ugyan a feketedobozok megsérültek, kérdéses, mennyi információ nyerhető ki belőlük.","id":"20190311_Megtalaltak_a_lezuhant_etiop_gep_mindket_feketedobozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66084394-b533-4f71-bab2-ef413e309ad8","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Megtalaltak_a_lezuhant_etiop_gep_mindket_feketedobozat","timestamp":"2019. március. 11. 13:30","title":"Megtalálták a lezuhant etióp gép mindkét feketedobozát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közvélemény-kutató cég szerint a túlóratörvény elleni tiltakozások eredményei a februári pártszimpátiákban látszódnak, így azt lehet megállapítani, hogy a baloldal nem tudott ezekből profitálni, a Jobbik viszont igen. A Fidesz népszerűségét nem rázta meg jelentősen a tiltakozássorozat.\r

\r

","shortLead":"A közvélemény-kutató cég szerint a túlóratörvény elleni tiltakozások eredményei a februári pártszimpátiákban...","id":"20190311_IDEA_a_baloldal_semmit_nem_profitalt_a_tuloratorvenyes_tiltakozasokbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398fe855-7f23-4e16-b1f4-ff642090f2fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_IDEA_a_baloldal_semmit_nem_profitalt_a_tuloratorvenyes_tiltakozasokbol","timestamp":"2019. március. 11. 11:09","title":"IDEA: a baloldal semmit nem profitált a túlóratörvényes tiltakozásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]