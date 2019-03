Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EPP frakcióvezető három kéréséből egy teljesül.","shortLead":"Az EPP frakcióvezető három kéréséből egy teljesül.","id":"20190307_Manfred_Weber_udvozli_hogy_lecserelik_az_EUellenes_plakatokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebf58ee-6a5d-4abd-8097-4c1dbca27f96","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Manfred_Weber_udvozli_hogy_lecserelik_az_EUellenes_plakatokat","timestamp":"2019. március. 07. 14:03","title":"Manfred Weber üdvözli, hogy lecserélik az EU-ellenes plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7d661ef-8690-4957-b32c-302116f6a56a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az újdonság úgy néz ki, mint egy Aston Martin sportkocsi, de később négyszemélyes és terepjáró változat is érkezhet belőle.","shortLead":"Az újdonság úgy néz ki, mint egy Aston Martin sportkocsi, de később négyszemélyes és terepjáró változat is érkezhet...","id":"20190308_korbefotoztuk_az_5_perces_toltesi_ideju_500_kilometeres_hatotavu_uj_villanyautot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7d661ef-8690-4957-b32c-302116f6a56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c992509-4a6a-4d53-8f3a-c658d25805a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190308_korbefotoztuk_az_5_perces_toltesi_ideju_500_kilometeres_hatotavu_uj_villanyautot","timestamp":"2019. március. 08. 13:21","title":"Körbefotóztuk az 5 perces töltési idejű, 500 kilométeres hatótávú új villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd816c3-0d85-4f4f-a7fc-291009e0a0b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A húst ételfestékben áztatták, visszafagyasztották, majd marhahúsként értékesítették. ","shortLead":"A húst ételfestékben áztatták, visszafagyasztották, majd marhahúsként értékesítették. ","id":"20190308_Marhahusaromat_fecskendeztek_a_szuzpecsenyebe_letoltendo_bortont_kaptak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fd816c3-0d85-4f4f-a7fc-291009e0a0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774d0d03-4277-48ab-85bf-9dc80ba28213","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Marhahusaromat_fecskendeztek_a_szuzpecsenyebe_letoltendo_bortont_kaptak","timestamp":"2019. március. 08. 16:38","title":"Marhahúsaromát fecskendeztek a szűzpecsenyébe, letöltendő börtönt kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777bd3a5-bbc7-4e26-96b7-3def0b9848e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nyílt levelet írtak a szövetségnek, hogy mondják vissza a 2020-ra tervezett női tornát, mert emiatt bukhatna egy régebbi verseny.","shortLead":"Nyílt levelet írtak a szövetségnek, hogy mondják vissza a 2020-ra tervezett női tornát, mert emiatt bukhatna...","id":"20190307_A_legjobb_magyar_teniszezok_kerik_fujjak_le_a_budapesti_fuvespalyas_tornat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=777bd3a5-bbc7-4e26-96b7-3def0b9848e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac86d8d-e9e1-471a-afc1-38db5b6c7874","keywords":null,"link":"/sport/20190307_A_legjobb_magyar_teniszezok_kerik_fujjak_le_a_budapesti_fuvespalyas_tornat","timestamp":"2019. március. 07. 16:09","title":"A legjobb magyar teniszezők kérik, fújják le a budapesti füves pályás tornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa2695d0-a3a0-4ae3-a055-e3d9dfd262c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valamelyik marketinges a hasát is szereti. ","shortLead":"Valamelyik marketinges a hasát is szereti. ","id":"20190307_palacsinta_nap_toyota_gt_86","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa2695d0-a3a0-4ae3-a055-e3d9dfd262c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3069457-ee6e-448e-916b-db46fa333d25","keywords":null,"link":"/cegauto/20190307_palacsinta_nap_toyota_gt_86","timestamp":"2019. március. 07. 10:55","title":"Az angoloknak „palacsinta nap” a húshagyókedd, a Toyota rá is repült – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube fejlesztői az elmúlt időszakban több olyan lépést is tettek, amivel igyekeznek visszaszorítani az álhíreket és az áltudományos tartalmakat a platformról. Most egy újabb fronton indítotanak támadást ezek ellen.","shortLead":"A YouTube fejlesztői az elmúlt időszakban több olyan lépést is tettek, amivel igyekeznek visszaszorítani az álhíreket...","id":"20190308_youtube_tenyellenorzes_fact_check_hoax","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06abdbf-9b03-4e33-8b7c-205483c25b6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_youtube_tenyellenorzes_fact_check_hoax","timestamp":"2019. március. 08. 20:03","title":"Új kártyát vezet be a YouTube, és ez nagyon fájhat majd az álhírgyárosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e06872a-90c5-4fbc-8d64-6c03750fc48f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A meteogyógyász szerint a roppant változékony időjárás a következő héten is folytatódik. ","shortLead":"A meteogyógyász szerint a roppant változékony időjárás a következő héten is folytatódik. ","id":"20190308_Iden_a_szokasosnal_megterhelobb_lesz_a_tavaszi_faradtsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e06872a-90c5-4fbc-8d64-6c03750fc48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac9de6f3-72a8-427d-b34e-7b0ad5e66a81","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Iden_a_szokasosnal_megterhelobb_lesz_a_tavaszi_faradtsag","timestamp":"2019. március. 08. 11:53","title":"Idén a szokásosnál megterhelőbb lesz a tavaszi fáradtság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1c8638-803c-4146-a5da-295799627fbd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Martha McSally elmondása szerint azért nem jelentette eddig az esetet, mert szégyellte azt. ","shortLead":"Martha McSally elmondása szerint azért nem jelentette eddig az esetet, mert szégyellte azt. ","id":"20190307_Egy_amerikai_szenatorno_azt_allitja_hogy_megeroszakolta_egy_magasrangu_katonatiszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b1c8638-803c-4146-a5da-295799627fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa10f0e-cf9b-4aed-bf52-84110ddcbd95","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Egy_amerikai_szenatorno_azt_allitja_hogy_megeroszakolta_egy_magasrangu_katonatiszt","timestamp":"2019. március. 07. 13:52","title":"Egy amerikai szenátornő azt állítja, hogy megerőszakolta egy magasrangú katonatiszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]