[{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ittas férfi minden előzmény nélkül tette ezt ismerősével, akinél szívességi alapon lakott.","shortLead":"Az ittas férfi minden előzmény nélkül tette ezt ismerősével, akinél szívességi alapon lakott.","id":"20190416_Negy_ev_ortonre_iteltek_mert_sosavval_ontotte_le_szallasadojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40d6b99-c2bf-4527-8468-1e89982598ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Negy_ev_ortonre_iteltek_mert_sosavval_ontotte_le_szallasadojat","timestamp":"2019. április. 16. 18:23","title":"Négy év börtönre ítélték, mert sósavval öntötte le szállásadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Cook Twitteren jelentette be, hogy az Apple is beszáll a Notre-Dame újjáépítésének költségeibe.","shortLead":"Tim Cook Twitteren jelentette be, hogy az Apple is beszáll a Notre-Dame újjáépítésének költségeibe.","id":"20190417_notre_dame_tuz_ujjaepites_adomany_apple_tim_cook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0323179d-23d3-41bd-b2c2-875ce3a255d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_notre_dame_tuz_ujjaepites_adomany_apple_tim_cook","timestamp":"2019. április. 17. 08:33","title":"Az Apple is beszáll a Notre-Dame újjáépítésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8bcb6d5-80f2-4143-bc65-675d39c44a1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem sok hiányzott ahhoz, hogy a párizsi főszékesegyház menthetetlen legyen.","shortLead":"Nem sok hiányzott ahhoz, hogy a párizsi főszékesegyház menthetetlen legyen.","id":"20190417_Tizenot_percre_volt_a_teljes_pusztulastol_a_NotreDame","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8bcb6d5-80f2-4143-bc65-675d39c44a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04b0a55-8a4d-4b09-b546-11d5218c7d36","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Tizenot_percre_volt_a_teljes_pusztulastol_a_NotreDame","timestamp":"2019. április. 17. 09:35","title":"Tizenöt percre volt a teljes pusztulástól a Notre-Dame","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan már korábban bejelentette a Samsung az összehajtható telefonját, azonban csak a hónap végén kezdi árusítani. Az alábbi videón viszont már működés közben nézhető meg a készülék.","shortLead":"Ugyan már korábban bejelentette a Samsung az összehajtható telefonját, azonban csak a hónap végén kezdi árusítani...","id":"20190416_samsung_galaxy_fold_mukodes_kozben_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1643f5e-3a1f-4164-8fd4-b5ce867bc8c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_samsung_galaxy_fold_mukodes_kozben_video","timestamp":"2019. április. 16. 17:03","title":"Videó: megnézheti, milyen működés közben a Samsung összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook mától kezdve mindenki számára elérhetővé tette a funkciót, amivel sötétre válthatjuk a Messenger kinézetét.","shortLead":"A Facebook mától kezdve mindenki számára elérhetővé tette a funkciót, amivel sötétre válthatjuk a Messenger kinézetét.","id":"20190416_facebook_messenger_sotet_mod_bekapcsolasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"992cd4c0-c06c-4346-aced-d9f531be42d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_facebook_messenger_sotet_mod_bekapcsolasa","timestamp":"2019. április. 16. 10:33","title":"Frissítsen rá a Messengerre, ön is megkapta a \"titkos kapcsolót\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ab751c-d053-4041-9fb0-50c9f2f9e0a4","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A tél végével sokunkon úrrá lesz a kimerültség és az extrém fáradékonyság. Egy ideig ez természetes, ám érdemes szakemberhez fordulni, ha a stresszes, letargikus szakasz hosszabb ideig kitart. Könnyen lehet, hogy kezeletlen alvásbetegség vagy lelki eredetű probléma áll a háttérben. Dr. Ádám Ágnes belgyógyásszal, alvásszakértővel, az Alvástársaság vezetőségi tagjával beszélgettünk.","shortLead":"A tél végével sokunkon úrrá lesz a kimerültség és az extrém fáradékonyság. Egy ideig ez természetes, ám érdemes...","id":"sedacurforte_20190416_adam_agnes_alvasproblemak_faradtsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0ab751c-d053-4041-9fb0-50c9f2f9e0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efa3eed-9623-46ff-b34c-4d031ed8394c","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20190416_adam_agnes_alvasproblemak_faradtsag","timestamp":"2019. április. 16. 12:30","title":"Folyamatosan fáradt és levert? Ne fogja az időjárásra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"700824a1-1efb-4137-acc6-27916e1dea51","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Az Akadémián belül kell maradnia az intézethálózatnak – erről döntött ma a köztestület elnöksége, értesült a HVG.","shortLead":"Az Akadémián belül kell maradnia az intézethálózatnak – erről döntött ma a köztestület elnöksége, értesült a HVG.","id":"20190416_Megis_tovabb_harcol_az_MTA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5969e6f6-b05f-4ccf-87e4-4387a9a7e6cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Megis_tovabb_harcol_az_MTA","timestamp":"2019. április. 16. 18:17","title":"Mégis tovább harcol az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bef8086-0fc8-4141-8c68-bfd80455be3c","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"A Notre-Dame lángjainál égetik magukat a kormány házi keresztényei. 