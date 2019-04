Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36bebafd-cb02-45d6-a805-bb0205901940","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Tenisz Szövetség 707 millió forintos tartozást halmozott már fel, és csak 2018-ban sikerült 300 millió forinttal növelnie a nem teljesített fizetési kötelezettségeit. A tavalyi esztendőben a versenybírók kifizetései után a szövetség elfelejtette teljesíteni az adó-, és járulékbefizetési kötelezettségeit, amit a NAV felhívására most éppen az érintettekkel akar kijavíttatni – írja a Magyar Hang.","shortLead":"A Magyar Tenisz Szövetség 707 millió forintos tartozást halmozott már fel, és csak 2018-ban sikerült 300 millió...","id":"20190420_Teljes_a_fejetlenseg_a_teniszszovetsegben_es_itt_az_uj_botrany_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36bebafd-cb02-45d6-a805-bb0205901940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1eb12b-d3cd-44c1-a6bf-79406fa8a029","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190420_Teljes_a_fejetlenseg_a_teniszszovetsegben_es_itt_az_uj_botrany_is","timestamp":"2019. április. 20. 16:31","title":"Teljes a fejetlenség a teniszszövetségben és itt az új botrány is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9bb826-fad9-4633-937f-560f071fd775","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyre súlyosbodó műanyagszennyezés az Adidast is lépésekre sarkallta. Az eredmény egy új, sokkal környezetbarát gyártástechnológia. ","shortLead":"Az egyre súlyosbodó műanyagszennyezés az Adidast is lépésekre sarkallta. Az eredmény egy új, sokkal környezetbarát...","id":"20190421_adidas_futurecraft_loop_edzocipo_ragaszto_muanyag_kornyezetvedelem_ujrahasznositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd9bb826-fad9-4633-937f-560f071fd775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda18a0f-5afd-4a93-a0c5-4f53ec2ca2b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190421_adidas_futurecraft_loop_edzocipo_ragaszto_muanyag_kornyezetvedelem_ujrahasznositas","timestamp":"2019. április. 21. 10:03","title":"100%-ban újrahasznosítható cipőt ad ki az Adidas, ragasztót sem használtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db62f2a8-c826-4632-8de7-3c8d858e8889","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem érte el a 40 százalékot az észak-macedóniai elnökválasztáson szavazók aránya, így második forduló következik, eredmények 22 óra után várhatóak.\r

\r

","shortLead":"Nem érte el a 40 százalékot az észak-macedóniai elnökválasztáson szavazók aránya, így második forduló következik...","id":"20190421_EszakMacedonia_kevesen_szavaztak_masodik_fordulo_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db62f2a8-c826-4632-8de7-3c8d858e8889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1c8382-a1b3-4f07-9255-6e2fae7998c3","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_EszakMacedonia_kevesen_szavaztak_masodik_fordulo_lesz","timestamp":"2019. április. 21. 20:22","title":"Észak-Macedónia: kevesen szavaztak, második forduló lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958b71c5-201e-4320-aa8f-2b4ccc9a4953","c_author":"Diseri Dóra, Berlin","category":"cegauto","description":"Miközben Magyarországon még az Ubert is megfojtotta a taxilobbi, Berlinben virágzik a „car-” és „ridesharing”, vagyis a telekocsirendszer. Sőt, egy új szereplő is megjelent a piacon: a berlini tömegközlekedési vállalat 2018 ősze óta „gyűjtőtaxikat” járat a német főváros éjszaka is legforgalmasabb negyedeiben. Berlini tudósítónk tesztelte a járatokat, és összegyűjtötte a legfontosabb információkat azoknak, akik Berlinbe készülnek, és szeretnének spórolni a helyi közlekedésen. ","shortLead":"Miközben Magyarországon még az Ubert is megfojtotta a taxilobbi, Berlinben virágzik a „car-” és „ridesharing”, vagyis...","id":"20190421_A_berlini_ejszaka_kiralyai_hogy_kozlekedj_a_nemet_fovarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=958b71c5-201e-4320-aa8f-2b4ccc9a4953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a051747-11ad-4031-abd5-8ffd62c63805","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_A_berlini_ejszaka_kiralyai_hogy_kozlekedj_a_nemet_fovarosban","timestamp":"2019. április. 21. 10:00","title":"A berlini utcákon nagy csata dúl az éjszaka királya címért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6fd34b-88de-4515-ab08-7d40afa3fed0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megváltozik a Barátok Közt, a Fókusz, a XXI. Század és a Doktor Murphy kezdési ideje is.","shortLead":"Megváltozik a Barátok Közt, a Fókusz, a XXI. Század és a Doktor Murphy kezdési ideje is.","id":"20190420_Atalakitja_musorrendjet_az_RTL","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e6fd34b-88de-4515-ab08-7d40afa3fed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f74213-1979-4d87-a8a2-455dab1a6c38","keywords":null,"link":"/kultura/20190420_Atalakitja_musorrendjet_az_RTL","timestamp":"2019. április. 20. 12:40","title":"Átalakítja műsorrendjét az RTL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d855fb-2c9e-43eb-a4f8-271cde83dafa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A motorosoknál ritkább a kötelező biztosítás, igaz, a biztosítók nem teszik egyszerűbbé a helyzetet.\r

\r

","shortLead":"A motorosoknál ritkább a kötelező biztosítás, igaz, a biztosítók nem teszik egyszerűbbé a helyzetet.\r

\r

","id":"20190421_Kacifantos_a_motoros_kotelezo_biztositas_akar_horrorara_is_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5d855fb-2c9e-43eb-a4f8-271cde83dafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6326a5-4a6b-4ee1-b5ed-a384d662a0c7","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Kacifantos_a_motoros_kotelezo_biztositas_akar_horrorara_is_lehet","timestamp":"2019. április. 21. 17:05","title":"Kacifántos a motoros kötelező biztosítás, akár horrorára is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e250a3f-3d8d-4970-8e80-21e2f3c2d0e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy lovaskocsi ingázott a sávok között a 88-as főúton.\r

\r

","shortLead":"Egy lovaskocsi ingázott a sávok között a 88-as főúton.\r

\r

","id":"20190421_Megbokrosodott_lovak_okoztak_kis_hijan_tragediat_az_orszaguton__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e250a3f-3d8d-4970-8e80-21e2f3c2d0e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e1f430-c7f4-4f77-b29b-51fcaa31c0ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_Megbokrosodott_lovak_okoztak_kis_hijan_tragediat_az_orszaguton__video","timestamp":"2019. április. 21. 14:58","title":"Megbokrosodott lovak okoztak kis híján tragédiát az országúton - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd11585b-0fd5-4690-a9c7-b401e9b8f511","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dietetikusok előre szóltak, avagy kapott-e egy tockost a koleszterinszintjétől.\r

\r

","shortLead":"A dietetikusok előre szóltak, avagy kapott-e egy tockost a koleszterinszintjétől.\r

\r

","id":"20190421_Eljott_az_igazsag_pillanata_leellenorizheti_mennyivel_evett_tobbet_a_kelletenel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd11585b-0fd5-4690-a9c7-b401e9b8f511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63b06281-547a-4bd1-830e-4f6bdcb30604","keywords":null,"link":"/tudomany/20190421_Eljott_az_igazsag_pillanata_leellenorizheti_mennyivel_evett_tobbet_a_kelletenel","timestamp":"2019. április. 21. 19:03","title":"Eljött az igazság pillanata: leellenőrizheti, mennyivel evett többet a kelleténél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]