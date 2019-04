Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A detonációt követő pillanatokról videófelvétel is készült. ","shortLead":"A detonációt követő pillanatokról videófelvétel is készült. ","id":"20190422_Panik_tort_ki_Sri_Lanka_fovarosaban_egy_ujabb_robbanas_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e08005-7dfa-492a-a00e-65ecdd9d76ad","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Panik_tort_ki_Sri_Lanka_fovarosaban_egy_ujabb_robbanas_miatt","timestamp":"2019. április. 22. 14:12","title":"Pánik tört ki Srí Lanka fővárosában egy újabb robbanás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b41a1f-b3e1-403a-8aec-49fdf7391a09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Márciusban tovább csökkentek az autóeladások az Európai Unióban, így már zsinórban hetedik hónapja tart a világ egyik legnagyobb autópiacának zsugorodása.","shortLead":"Márciusban tovább csökkentek az autóeladások az Európai Unióban, így már zsinórban hetedik hónapja tart a világ egyik...","id":"20190421_A_Dacia_allva_hagyta_vetelytarsait_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41b41a1f-b3e1-403a-8aec-49fdf7391a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76a90e6-8a63-41bc-ad51-481d40f79541","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_A_Dacia_allva_hagyta_vetelytarsait_Europaban","timestamp":"2019. április. 21. 16:23","title":"A Dacia állva hagyta vetélytársait Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Közleményben reagáltak a terrorakcióra.","shortLead":"Közleményben reagáltak a terrorakcióra.","id":"20190422_Magyar_Iszlam_Jogvedo_Egyesulet_eliteli_az_aljas_Sri_Lankai_terrortamadast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f5b14f-8aa4-49be-968d-471f3aceea79","keywords":null,"link":"/itthon/20190422_Magyar_Iszlam_Jogvedo_Egyesulet_eliteli_az_aljas_Sri_Lankai_terrortamadast","timestamp":"2019. április. 22. 19:33","title":"A Magyar Iszlám Jogvédő Egyesület elítéli az \"aljas\" Srí Lanka-i terrortámadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5696bcc0-ab3d-48be-b606-71058489b73e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szervezet magára vállalta a csütörtök éjszakai incidenst. ","shortLead":"A szervezet magára vállalta a csütörtök éjszakai incidenst. ","id":"20190423_Levelet_irt_az_uj_IRA_az_eszakirorszagi_ujsagirono_megoleserol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5696bcc0-ab3d-48be-b606-71058489b73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5322679-ba82-4182-b8e7-4795dad0d65d","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Levelet_irt_az_uj_IRA_az_eszakirorszagi_ujsagirono_megoleserol","timestamp":"2019. április. 23. 08:43","title":"Levelet írt az \"Új IRA\" az észak-írországi újságírónő megöléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1dc9b3-4d39-40c1-9ad2-18c1e59b36ff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hírt fia, Henrik nagyherceg jelentette be kedden Luxemburgban.","shortLead":"A hírt fia, Henrik nagyherceg jelentette be kedden Luxemburgban.","id":"20190423_Elhunyt_Janos_korabbi_luxemburgi_nagyherceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e1dc9b3-4d39-40c1-9ad2-18c1e59b36ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a02ced-8262-4a7e-b62d-bd746b184578","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Elhunyt_Janos_korabbi_luxemburgi_nagyherceg","timestamp":"2019. április. 23. 10:10","title":"Elhunyt János korábbi luxemburgi nagyherceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411198f4-618e-49e3-aeca-9f8053047993","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cég azonnal szakértőket küldött Sanghajba, hogy megállapítsa, mi történt. ","shortLead":"A cég azonnal szakértőket küldött Sanghajba, hogy megállapítsa, mi történt. ","id":"20190422_Video_parkolas_kozben_gyulladt_ki_es_robbant_fel_egy_Tesla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=411198f4-618e-49e3-aeca-9f8053047993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8915a0c8-132c-4c90-a99c-ca68144c7660","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_Video_parkolas_kozben_gyulladt_ki_es_robbant_fel_egy_Tesla","timestamp":"2019. április. 22. 10:28","title":"Videó: parkolás közben robbanhatott fel egy Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd073c96-b27b-487c-bca9-18cb5fd500ca","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Naruhito herceg trónra lépése új korszak kezdetét is jelenti Japánban. Az uralkodó személyéhez kötött, több mint ezeréves hagyomány jól megfér a modern világgal.","shortLead":"Naruhito herceg trónra lépése új korszak kezdetét is jelenti Japánban. Az uralkodó személyéhez kötött, több mint...","id":"201916__japan_korszakok__csodalatos_harmonia__evezredes_szokas__az_ido_hosszu_tortenete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd073c96-b27b-487c-bca9-18cb5fd500ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611e3542-47c3-43df-8ae4-16ae105b5a9e","keywords":null,"link":"/vilag/201916__japan_korszakok__csodalatos_harmonia__evezredes_szokas__az_ido_hosszu_tortenete","timestamp":"2019. április. 22. 15:00","title":"Japán átfordult a Csodálatos harmónia korszakára, és már előre örül neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cad9fc-ae22-43b7-a65c-98c158b89a7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szent György napja lesz.","shortLead":"Szent György napja lesz.","id":"20190421_Ezert_lesz_a_jovo_szerda_munkaszuneti_nap_a_rendorsegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65cad9fc-ae22-43b7-a65c-98c158b89a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7e0f99-48f3-44be-a5ec-1df5ed679bf4","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Ezert_lesz_a_jovo_szerda_munkaszuneti_nap_a_rendorsegen","timestamp":"2019. április. 21. 13:45","title":"Ezért lesz a jövő szerda munkaszüneti nap a rendőrségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]