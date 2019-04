Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Okozott kárt az elmúlt egy év a Magyar Tudományos Akadémiának (MTA), mert voltak kutatók, akik elmentek, és vannak, akik menni készülnek – mondta hvg.hu-nak Lovász László. Az Akadémia elnökét a kormány és az MTA tavaly kirobbant vitájáról, a kutatóintézeti hálózatok jövőjéről és a napokban aláírt szándéknyilatkozatról kérdeztük. Tisztázni igyekeztünk, mit jelent ez a megállapodás, minek köszönhető, hogy a kormány a jelek szerint jelentős engedményeket tett.","shortLead":"Okozott kárt az elmúlt egy év a Magyar Tudományos Akadémiának (MTA), mert voltak kutatók, akik elmentek, és vannak...","id":"20190423_Lovasz_Laszlo_az_MTA_elnoke_Sajnos_voltak_kutatok_akik_elmentek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26475bc3-5ab0-40cb-b36c-3a3b579fff21","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Lovasz_Laszlo_az_MTA_elnoke_Sajnos_voltak_kutatok_akik_elmentek","timestamp":"2019. április. 23. 06:30","title":"Lovász László: Sajnos voltak kutatók, akik elmentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12421973-8e08-41b0-9cf0-8c41cd6c63da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak három napra.","shortLead":"Csak három napra.","id":"20190422_Aramhiany_miatt_leroviditettek_a_munkaidot_Venezuelaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12421973-8e08-41b0-9cf0-8c41cd6c63da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb64cf2-9c5c-43f5-aaa8-611b7f2f1704","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Aramhiany_miatt_leroviditettek_a_munkaidot_Venezuelaban","timestamp":"2019. április. 22. 21:21","title":"Áramhiány miatt lerövidítették a munkaidőt Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Donald Trump iránti tisztelet jeleként tenné mindezt az izraeli kormányfő. ","shortLead":"A Donald Trump iránti tisztelet jeleként tenné mindezt az izraeli kormányfő. ","id":"20190423_Trumprol_nevezne_el_egy_telepulest_a_Golanfennsikon_Netanjahu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a9fe824-6eda-4476-899f-64750306c7e2","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Trumprol_nevezne_el_egy_telepulest_a_Golanfennsikon_Netanjahu","timestamp":"2019. április. 23. 21:15","title":"Trumpról nevezne el egy települést a Golán-fennsíkon Netanjahu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e986249-b09e-4d41-9ff2-1387b70848eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Lánchíd felújításának előkészítése csúszik, viszont a híd és az Alagút felújításával párhuzamosan átalakítják a Clark Ádám teret és a Széchenyi teret is. Az alapelvek értelmében a Lánchíd környékén véget ér a gépjárművek uralma, a gyalogos-, kerékpáros- és tömegközlekedést fogják előtérbe helyezni. A Clark Ádám téren kisebb lesz a körforgalom, a Széchenyi téren megszűnik, a Bazilika és a Budai Vár között gyalogostengelyt alakítanak ki, több lesz a zebra és a zöldfelület.","shortLead":"A Lánchíd felújításának előkészítése csúszik, viszont a híd és az Alagút felújításával párhuzamosan átalakítják a Clark...","id":"20190424_A_Lanchid_mindket_oldalan_veget_er_az_autok_uralma_elerkezik_a_gyalogoskanaan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e986249-b09e-4d41-9ff2-1387b70848eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3340f96e-f818-453e-8d5e-3b0c398d4492","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_A_Lanchid_mindket_oldalan_veget_er_az_autok_uralma_elerkezik_a_gyalogoskanaan","timestamp":"2019. április. 24. 12:18","title":"A Lánchíd mindkét oldalán véget ér az autók uralma, elérkezik a gyalogoskánaán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"30 ezer fontos éves fizetésben állapítaná meg Theresa May kormánya azt a szintet, amelyet egy bevándorlónak fel kell mutatnia ahhoz, hogy munkavállalási engedélyhez jusson.","shortLead":"30 ezer fontos éves fizetésben állapítaná meg Theresa May kormánya azt a szintet, amelyet egy bevándorlónak fel kell...","id":"20190423_Katasztrofa_lenne_a_brit_egeszsegugynek_ha_a_bevandorlast_magas_fizeteshez_kotnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be2c229-7c82-43f2-8449-0b1f36d1d647","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Katasztrofa_lenne_a_brit_egeszsegugynek_ha_a_bevandorlast_magas_fizeteshez_kotnek","timestamp":"2019. április. 23. 11:21","title":"Katasztrófa lenne a brit egészségügynek, ha a bevándorlást magas fizetéshez kötnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"992e40cf-805a-4619-b662-373d803d8523","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kelebiánál találtak rá a pénzügyőrök egy nagy cipőszállítmányra.","shortLead":"Kelebiánál találtak rá a pénzügyőrök egy nagy cipőszállítmányra.","id":"20190424_164_millio_forintot_ero_hamis_cipoket_talalt_a_NAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=992e40cf-805a-4619-b662-373d803d8523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d16acf1-c3aa-434b-86eb-4fdd6e5ec2ec","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_164_millio_forintot_ero_hamis_cipoket_talalt_a_NAV","timestamp":"2019. április. 24. 11:28","title":"164 millió forintot érő hamis cipőket talált a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbbe12b-ade6-4cf7-916a-52eb1346588b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyikük nagyon erőlködik, a másik könnyedén és egyszerűen tehetséges. ","shortLead":"Az egyikük nagyon erőlködik, a másik könnyedén és egyszerűen tehetséges. ","id":"20190424_Ki_a_jobb_fotos_Katalin_hercegno_vagy_Harry_herceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dbbe12b-ade6-4cf7-916a-52eb1346588b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3943139-45c3-4112-8ff5-304012129549","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Ki_a_jobb_fotos_Katalin_hercegno_vagy_Harry_herceg","timestamp":"2019. április. 24. 10:45","title":"Ki a jobb fotós: Katalin hercegnő vagy Harry herceg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az üzleti, ezen belül is különösen az ipari, építőipari várakozások romlása miatt jelentősen csökkent áprilisban a GKI konjunktúraindexe, nagyjából két évvel ezelőtti szintjére esett vissza – közölte GKI Gazdaságkutató Zrt. az MTI-vel.","shortLead":"Az üzleti, ezen belül is különösen az ipari, építőipari várakozások romlása miatt jelentősen csökkent áprilisban a GKI...","id":"20190423_Borulatobbak_a_hazai_cegek_keteves_melypontjara_esett_a_GKI_konjunkturaindexe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270099af-3d08-45d4-8af3-e55fa1a17bb3","keywords":null,"link":"/kkv/20190423_Borulatobbak_a_hazai_cegek_keteves_melypontjara_esett_a_GKI_konjunkturaindexe","timestamp":"2019. április. 23. 11:59","title":"Borúlátóbbak a hazai cégek, kétéves mélypontjára esett a GKI konjunktúraindexe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]