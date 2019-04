Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f77f3cd-f503-447a-a17e-665767e886f9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Varga Dénes vízilabdázó bánja, hogy a hétvégi bajnokin megütötte az ellenfél egyik játékosát.","shortLead":"Varga Dénes vízilabdázó bánja, hogy a hétvégi bajnokin megütötte az ellenfél egyik játékosát.","id":"20190429_varga_denes_fegyelmi_utes_vizilabda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f77f3cd-f503-447a-a17e-665767e886f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587c71ea-4c8f-4964-a78d-baa6960ccb9c","keywords":null,"link":"/sport/20190429_varga_denes_fegyelmi_utes_vizilabda","timestamp":"2019. április. 29. 18:41","title":"Szégyelli magát a Fradi olimpiai bajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b291c96-317f-48f3-a26a-74fd44a8307b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel kiszállt, a Qualcomm beszállt – mármint ami az 5G-modemek szállítását illeti az Apple-nek. 