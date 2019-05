Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"deb7cfa7-ca9c-4271-b1ba-0166f3d056e9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"5-1-es győzelemmel tette biztossá a bajnoki címét a müncheni csapat.","shortLead":"5-1-es győzelemmel tette biztossá a bajnoki címét a müncheni csapat.","id":"20190518_Zsinorban_hetedszer_nemet_bajnok_a_Bayern_Munchen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=deb7cfa7-ca9c-4271-b1ba-0166f3d056e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7548be83-e592-4cbe-b0cf-e53c64690efd","keywords":null,"link":"/sport/20190518_Zsinorban_hetedszer_nemet_bajnok_a_Bayern_Munchen","timestamp":"2019. május. 18. 17:50","title":"Zsinórban hetedszer német bajnok a Bayern München","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b5912d-c2fb-4323-b76e-203781aefe6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Öt évet kellett várni rá, de ez semmiség egy időutazónak.","shortLead":"Öt évet kellett várni rá, de ez semmiség egy időutazónak.","id":"20190518_Jon_a_Vissza_a_jovobe_musical","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6b5912d-c2fb-4323-b76e-203781aefe6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816200c4-2d5f-4545-aac6-e6b40c497cef","keywords":null,"link":"/kultura/20190518_Jon_a_Vissza_a_jovobe_musical","timestamp":"2019. május. 18. 10:07","title":"Jön a Vissza a jövőbe! musical","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac","c_author":"hvg.hu","category":"_tudomany","description":"A történész a Fókusz Plusznak a globális felmelegedésről, a menekültválságról és a mesterséges intelligenciáról is beszélt.","shortLead":"A történész a Fókusz Plusznak a globális felmelegedésről, a menekültválságról és a mesterséges intelligenciáról is...","id":"20190519_Yuval_Noah_Harari_klimavaltozas_menekultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458b5c0d-3764-4c85-91a1-7d0ba44e2d49","keywords":null,"link":"/_tudomany/20190519_Yuval_Noah_Harari_klimavaltozas_menekultek","timestamp":"2019. május. 19. 20:31","title":"Yuval Noah Harari: A klímaváltozás most történik, most kell vele foglakoznunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9885d817-7ddb-4697-8ab5-567bcf955cd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kelet-Kínai Egyetem kutatója, Ming Hu egy olyan megoldást dolgozott ki, ami nagy segítség lehet a jövőben a búvárrobotok számára.","shortLead":"A Kelet-Kínai Egyetem kutatója, Ming Hu egy olyan megoldást dolgozott ki, ami nagy segítség lehet a jövőben...","id":"20190517_elektromos_aram_tengerviz_buvarrobot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9885d817-7ddb-4697-8ab5-567bcf955cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df6c46b-fa24-478a-8122-5e3570a6a88f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_elektromos_aram_tengerviz_buvarrobot","timestamp":"2019. május. 18. 12:03","title":"Tengervízből képes áramot fejleszteni egy új generátor, ráadásul kétféleképpen teszi mindezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99825ecb-4301-4963-95f3-6c158bd53f9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig eddig úgy tűnt, nagy az összhang a két politikus között.","shortLead":"Pedig eddig úgy tűnt, nagy az összhang a két politikus között.","id":"20190518_Orban_Viktor_nem_kivanta_kommentalni_HeinzChristian_Strache_lemondasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99825ecb-4301-4963-95f3-6c158bd53f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc56dce7-76ba-4ba3-9b68-f223eb5bdae1","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Orban_Viktor_nem_kivanta_kommentalni_HeinzChristian_Strache_lemondasat","timestamp":"2019. május. 18. 15:46","title":"Orbán Viktor nem kívánta kommentálni Heinz-Christian Strache lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfő reggel beiktatták hivatalába Ukrajna új államfőjét, Volodimir Zelenszkijt. A komikusból lett elnök a hivatalban lévő államfőt, Petro Porosenkót győzte le nagy különbséggel a választás második, április 21-ei fordulójában.","shortLead":"Hétfő reggel beiktatták hivatalába Ukrajna új államfőjét, Volodimir Zelenszkijt. A komikusból lett elnök a hivatalban...","id":"20190520_Beiktattak_az_uj_ukran_allamfot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7fc5d7-022a-4776-91c8-08d3694499b3","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Beiktattak_az_uj_ukran_allamfot","timestamp":"2019. május. 20. 09:39","title":"Beiktatták az új ukrán államfőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9404f11a-33ef-4dfd-9ff1-58617f085a60","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Finoman Kína tudtára adta, hogy a Peking által követelt területhez mindenkinek joga van. ","shortLead":"Finoman Kína tudtára adta, hogy a Peking által követelt területhez mindenkinek joga van. ","id":"20190520_Erodemonstraciot_tartott_a_Delkinai_tengeren_egy_amerikai_hadihajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9404f11a-33ef-4dfd-9ff1-58617f085a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe109ba-77c9-47bd-87d3-5ed4699b4f99","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Erodemonstraciot_tartott_a_Delkinai_tengeren_egy_amerikai_hadihajo","timestamp":"2019. május. 20. 07:14","title":"Erődemonstrációt tartott a Dél-kínai-tengeren egy amerikai hadihajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410d0445-66e9-4e8c-840b-a1d4e8af0652","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A zágrábi Rebro kórház orvoscsoportja sikeresen szétválasztott egy sziámi ikerpárt, akik a mellkasuknál és a hasuknál voltak összenőve. A tizennégy órán át tartó beavatkozásban – amely két hónappal ezelőtt történt – 23 orvos vett részt, sebészek és altatóorvosok egyaránt. A sikeres műtétről a héten számoltak be sajtótájékoztatón a kórház orvosai.","shortLead":"A zágrábi Rebro kórház orvoscsoportja sikeresen szétválasztott egy sziámi ikerpárt, akik a mellkasuknál és a hasuknál...","id":"20190519_sziami_ikrek_szetvalasztasa_zagrab_rebro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=410d0445-66e9-4e8c-840b-a1d4e8af0652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44e924e-2419-450f-b435-2c17e28a72b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_sziami_ikrek_szetvalasztasa_zagrab_rebro","timestamp":"2019. május. 19. 13:03","title":"Szétválasztottak egy sziámi ikerpárt Zágrábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]