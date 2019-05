Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája futotta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Monacói Nagydíj szombati időmérő edzésén, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről.","shortLead":"A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája futotta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Monacói...","id":"20190525_Hamiltone_a_pole_pozicio_Monacoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c83916-8b8a-4a8c-baa0-4dbb1349868f","keywords":null,"link":"/sport/20190525_Hamiltone_a_pole_pozicio_Monacoban","timestamp":"2019. május. 25. 21:20","title":"Hamiltoné a pole pozíció Monacóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A társaság úgy szerzett ügyfeleket, hogy engedélye sincs.","shortLead":"A társaság úgy szerzett ügyfeleket, hogy engedélye sincs.","id":"20190527_Lepett_a_jegybank_irrealisan_magas_hozamot_igert_egy_ceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bbc12f-9d9d-409a-970c-635df93f2da6","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_Lepett_a_jegybank_irrealisan_magas_hozamot_igert_egy_ceg","timestamp":"2019. május. 27. 10:03","title":"Lépett a jegybank, irreálisan magas hozamot ígért egy cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98ac008-f72d-4b81-ad95-552a0c483ed5","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Sor nem volt a magyar követségen, viszont sokan arról beszéltek, szívesebben szavaznának a belga listára. ","shortLead":"Sor nem volt a magyar követségen, viszont sokan arról beszéltek, szívesebben szavaznának a belga listára. ","id":"20190526_LMPs_plakat_es_momentumos_aktivistak_is_fogadtak_a_brusszeli_szavazokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d98ac008-f72d-4b81-ad95-552a0c483ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed45b8ab-ac1e-4250-8daa-29ba2b71738c","keywords":null,"link":"/vilag/20190526_LMPs_plakat_es_momentumos_aktivistak_is_fogadtak_a_brusszeli_szavazokat","timestamp":"2019. május. 26. 16:20","title":"Mindeközben Brüsszelben: LMP-s plakát és momentumos aktivisták a követségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06838c67-0016-4b47-912d-14c917fb331e","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt ragaszkodik ahhoz, hogy a bajor politikus legyen a következő bizottsági elnök, ehhez viszont a szocdemekkel, a zöldekkel és a liberálisokkal is ki kell egyeznie. Ha rajtuk múlik a nagykoalíció, a magyar kormánypárt kezdhet csomagolni. ","shortLead":"Az Európai Néppárt ragaszkodik ahhoz, hogy a bajor politikus legyen a következő bizottsági elnök, ehhez viszont...","id":"20190527_Weber_Fidesz_Europai_Neppart_Brusszel_EP_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06838c67-0016-4b47-912d-14c917fb331e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764afa03-e7d6-41e8-9454-a5fdc42d0050","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Weber_Fidesz_Europai_Neppart_Brusszel_EP_valasztas","timestamp":"2019. május. 27. 11:46","title":"A játszmának vége, Weber kezében a Fidesz sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hír TVvnek adott exkluzív interjút az EP-választások után a miniszterelnök. Szerinte ez még nem az az ország, amelyik úgy néz ki, ahogyan szeretnék. ","shortLead":"A Hír TVvnek adott exkluzív interjút az EP-választások után a miniszterelnök. Szerinte ez még nem az az ország, amelyik...","id":"20190527_ep_valasztas_2019_orban_viktor_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6dafb77-5c49-4a69-a43e-9f85d2409c11","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_ep_valasztas_2019_orban_viktor_fidesz","timestamp":"2019. május. 27. 06:30","title":"Orbán: A magas részvételt nem a szél fújta be az ajtónkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mosonmagyaróváron már délelőtt iszogattak egy cég ünneplő foglalkoztatottjai, délután már ketten egymásnak estek, évekre börtönbe kerülhetnek.\r

\r

","shortLead":"Mosonmagyaróváron már délelőtt iszogattak egy cég ünneplő foglalkoztatottjai, délután már ketten egymásnak estek...","id":"20190527_Kicsit_elfajult_a_karacsonyi_buli_leharapta_az_orrat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ff41bf-6a86-474f-b028-cadb7e762e3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Kicsit_elfajult_a_karacsonyi_buli_leharapta_az_orrat","timestamp":"2019. május. 27. 09:59","title":"Kicsit elfajult a karácsonyi buli: leharapta az orrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6d2d43-aa05-4e12-8987-249ab5be662b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyre jobban gyűrűző Huawei-ügyből váratlanul az Apple is rosszul jöhet ki, legalábbis ami a kínai piacot illeti – állítja egy helyi lap.","shortLead":"Az egyre jobban gyűrűző Huawei-ügyből váratlanul az Apple is rosszul jöhet ki, legalábbis ami a kínai piacot illeti –...","id":"20190527_huawei_ugy_apple_kinai_felhasznalok_bojkott_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca6d2d43-aa05-4e12-8987-249ab5be662b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fdb4a0-3e3f-43dd-a0c1-a07e8191b86b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_huawei_ugy_apple_kinai_felhasznalok_bojkott_iphone","timestamp":"2019. május. 27. 09:33","title":"A végén még az Apple is rosszul jön ki a Huawei-ügyből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5434330-e30f-4648-83f1-497593a0a359","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezúttal a YouTube-on lehet majd nézni Hajós András népszerű zenei műsorának folytatását. ","shortLead":"Ezúttal a YouTube-on lehet majd nézni Hajós András népszerű zenei műsorának folytatását. ","id":"20190527_Folytatodik_Hajos_Andras_vilagslagergyarto_musora_a_Dalfutar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5434330-e30f-4648-83f1-497593a0a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c47cf6-f9ee-4366-a487-186ee3cd8366","keywords":null,"link":"/kultura/20190527_Folytatodik_Hajos_Andras_vilagslagergyarto_musora_a_Dalfutar","timestamp":"2019. május. 27. 15:31","title":"Folytatódik Hajós András világslágergyártó műsora, a Dalfutár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]