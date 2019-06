Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"149868e4-aa5e-4459-ba61-30a20f33019e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft amerikai információtechnológiai óriásvállalat titokban törölte az egyik adatbázisát, amely több mint 10 millió képet tartalmazott mintegy 100 ezer személyről. A Financial Times értesülését a Microsoft megerősítette.","shortLead":"A Microsoft amerikai információtechnológiai óriásvállalat titokban törölte az egyik adatbázisát, amely több mint 10...","id":"20190608_microsoft_celeb_ms_celeb_adatbazis_torlese_arcfelismeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=149868e4-aa5e-4459-ba61-30a20f33019e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf64bb52-d160-4048-8ead-996824e9e58e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190608_microsoft_celeb_ms_celeb_adatbazis_torlese_arcfelismeres","timestamp":"2019. június. 08. 08:03","title":"A Microsoft titokban törölte a 100 ezer ember arcáról 10 millió fotót tartalmazó adatbázisát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74b38d3-50c7-4556-80b2-140dce9e67c9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"60 millió eurót kell megspórolnunk – nyilatkozta a Radio France elnöke a párizsi Le Monde-nak. Sybile Veil, aki egy éve áll az intézmény élén, előterjesztette a javaslatát arról, hogy milyen is legyen a Radio France 2022-ben.","shortLead":"60 millió eurót kell megspórolnunk – nyilatkozta a Radio France elnöke a párizsi Le Monde-nak. Sybile Veil, aki egy éve...","id":"20190607_Mikozben_a_magyar_kozmedia_uszik_a_penzben_a_francia_megszoritasokra_kenyszerul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e74b38d3-50c7-4556-80b2-140dce9e67c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de16e6f2-fb88-4548-a1de-b87a7a906023","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Mikozben_a_magyar_kozmedia_uszik_a_penzben_a_francia_megszoritasokra_kenyszerul","timestamp":"2019. június. 07. 12:29","title":"Miközben a magyar közmédia úszik a pénzben, a francia megszorításokra kényszerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e1f9fe-63e1-4f3d-9666-a1d408de7092","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy londoni buszon történt az eset. ","shortLead":"Egy londoni buszon történt az eset. ","id":"20190607_London_homoszexualisok_verekedes_homofob","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1e1f9fe-63e1-4f3d-9666-a1d408de7092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b5a825-bbf6-48dd-b4da-aa38a1e0e800","keywords":null,"link":"/elet/20190607_London_homoszexualisok_verekedes_homofob","timestamp":"2019. június. 07. 14:59","title":"Véresre vertek egy homoszexuális párt, mert nem voltak hajlandóak csókolózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"A Szent János Kórházban is dübörög az egészségügy: nem működik a lift, a betegeket lépcsőn cipelik fel a mentősök.","shortLead":"A Szent János Kórházban is dübörög az egészségügy: nem működik a lift, a betegeket lépcsőn cipelik fel a mentősök.","id":"20190608_Lepcson_kell_vinni_a_betegeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665330ba-7062-4872-8620-f5948e1d7e8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190608_Lepcson_kell_vinni_a_betegeket","timestamp":"2019. június. 08. 19:37","title":"Lépcsőn kell vinni a betegeket a Szent János Kórház urológiáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A változást követően a benzin literenkénti átlagára 391 forintra, a gázolajé 397 forintra csökkent.","shortLead":"A változást követően a benzin literenkénti átlagára 391 forintra, a gázolajé 397 forintra csökkent.","id":"20190607_benzin_gazolaj_uzemanyagar_csokkenes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f54b9681-3ac0-420f-941d-308b01a25d7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_benzin_gazolaj_uzemanyagar_csokkenes","timestamp":"2019. június. 07. 06:26","title":"Megint olcsóbb lett az üzemanyag, nem is kevéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt egy évben a szeszes italok, dohányáruk és az élelmiszerek ára emelkedett jelentős mértékben, így 3,9 százalékos lett az infláció. ","shortLead":"Az elmúlt egy évben a szeszes italok, dohányáruk és az élelmiszerek ára emelkedett jelentős mértékben, így 3,9...","id":"20190607_2012_ota_nem_volt_ennel_nagyobb_az_inflacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f204f86-6bea-4350-b0b9-a5b236cfb1e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_2012_ota_nem_volt_ennel_nagyobb_az_inflacio","timestamp":"2019. június. 07. 09:25","title":"2012 óta nem volt ennél nagyobb az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccefcc28-43b5-4d63-971f-9aab557a9b85","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190607_Az_apatest_vidam_dicserte_Apak_napjara_keszult_egy_zsenialis_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccefcc28-43b5-4d63-971f-9aab557a9b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15637e0-653b-4419-a566-374b447b9156","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Az_apatest_vidam_dicserte_Apak_napjara_keszult_egy_zsenialis_video","timestamp":"2019. június. 07. 15:53","title":"Az apatest vidám dicsérete: apák napjára készült egy zseniális videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b2ab47-877f-4cd3-ad38-465dcfa20d5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd főpolgármester jelöltje egy Facebook-bejegyzésben közölte, nem száll vitába az őt egy nappal korábban bíráló Gyurcsány Ferenc ellen, a célja ugyanis az összefogás és a Fidesz legyőzése.","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd főpolgármester jelöltje egy Facebook-bejegyzésben közölte, nem száll vitába az őt egy nappal korábban...","id":"20190608_Karacsony_nem_szol_vissza_Gyurcsanynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61b2ab47-877f-4cd3-ad38-465dcfa20d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a176e97-bf57-41a7-9f2c-e70ad96b99ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_Karacsony_nem_szol_vissza_Gyurcsanynak","timestamp":"2019. június. 08. 17:18","title":"Karácsony nem szól vissza Gyurcsánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]