Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1a63382-c96d-4886-8275-894f6af5d3af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oakland a második amerikai város, ahol a hatóságok engedélyezték a növényi alapú természetes hallucinogén anyagok, például gombák és kaktuszok fogyasztását. Az úttörő Denver volt, amely májusban hozott hasonló határozatot, s a 21 éven felüliek számára nyitotta meg ezeket a lehetőségeket.","shortLead":"Oakland a második amerikai város, ahol a hatóságok engedélyezték a növényi alapú természetes hallucinogén anyagok...","id":"20190609_Ujabb_amerikai_varosban_szabad_a_vasar_a_termeszetes_hallucinogenek_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1a63382-c96d-4886-8275-894f6af5d3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57d4e91-124c-40e3-b198-f0751ffedbb4","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Ujabb_amerikai_varosban_szabad_a_vasar_a_termeszetes_hallucinogenek_elott","timestamp":"2019. június. 09. 10:10","title":"Újabb amerikai városban szabad a vásár a természetes hallucinogének előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9db762d-4da1-492e-a17f-892388592a6c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ami egyben Gera Zoltán búcsúmeccse is lesz. Ez lesz a második magyar–uruguayi meccs Magyarországon, az első is búcsúmeccs volt.\r

\r

","shortLead":"Ami egyben Gera Zoltán búcsúmeccse is lesz. Ez lesz a második magyar–uruguayi meccs Magyarországon, az első is...","id":"20190607_Suarez_vagy_Cavani_erkezhet_az_Uj_Puskas_nyitomeccsere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9db762d-4da1-492e-a17f-892388592a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107d966b-51e9-41bc-9d4f-1aba5f67cf43","keywords":null,"link":"/sport/20190607_Suarez_vagy_Cavani_erkezhet_az_Uj_Puskas_nyitomeccsere","timestamp":"2019. június. 07. 18:44","title":"Suarez vagy Cavani érkezhet az új Puskás nyitómeccsére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap estig mindenképpen marad a jó idő.","shortLead":"Vasárnap estig mindenképpen marad a jó idő.","id":"20190608_Marad_a_szep_ido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ebf53c-8308-4ac7-bb48-970d4a4779da","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_Marad_a_szep_ido","timestamp":"2019. június. 08. 16:44","title":"Marad a szép idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35d18b6-5ce9-44d8-b240-0f192333404f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 19. század eleji elterjedésük óta a vonatok a modern közlekedés és mérnöki tervezés középpontjában állnak. Mára vasúthálózatok épültek ki szédítő magasságokban, a legsűrűbb vadonban, tengeren és városokban, sőt még a semmi közepén is. Ezekről a technológiai áttörésekről számol be a Spektrum legújabb, Vasút csodák című sorozata.","shortLead":"A 19. század eleji elterjedésük óta a vonatok a modern közlekedés és mérnöki tervezés középpontjában állnak. Mára...","id":"20190608_vasut_csodak_2_csinghaj_tibet_vasutvonal_epitese_permafroszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d35d18b6-5ce9-44d8-b240-0f192333404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abfeae45-76e3-4e7a-b7c1-9983b0e09e14","keywords":null,"link":"/tudomany/20190608_vasut_csodak_2_csinghaj_tibet_vasutvonal_epitese_permafroszt","timestamp":"2019. június. 08. 10:03","title":"4000 méter fölött halad a tibeti vasút, amelynek építését 600 orvos felügyelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bbc4a2a-4a20-4d92-9991-8fa0201e4ca1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"12 sérült került kórházba.","shortLead":"12 sérült került kórházba.","id":"20190608_Tornado_kapta_fel_a_sorsatort_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bbc4a2a-4a20-4d92-9991-8fa0201e4ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f19ac84d-d1cd-4c29-b542-a4e5939052ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_Tornado_kapta_fel_a_sorsatort_Nemetorszagban","timestamp":"2019. június. 08. 08:32","title":"Tornádó kapta fel a sörsátort Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az eső miatt szombaton fejezik be a Djokovic–Thiem-elődöntőt a Roland Garros tenisz Grand Slam-tornán.\r

\r

","shortLead":"Az eső miatt szombaton fejezik be a Djokovic–Thiem-elődöntőt a Roland Garros tenisz Grand Slam-tornán.\r

\r

","id":"20190607_Nadalnak_meg_varnia_kell_egy_kicsit_a_dontobeli_ellefelere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f51d16-2549-4db4-840c-db03a57547c2","keywords":null,"link":"/sport/20190607_Nadalnak_meg_varnia_kell_egy_kicsit_a_dontobeli_ellefelere","timestamp":"2019. június. 07. 19:02","title":"Nadalnak még várnia kell egy kicsit a döntőbeli ellenfelére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A néppárti (EPP), a szociáldemokrata (S&D), illetve a liberális (ALDE) pártcsalád koordinátorai egyeztetnek Brüsszelben.\r

\r

","shortLead":"A néppárti (EPP), a szociáldemokrata (S&D), illetve a liberális (ALDE) pártcsalád koordinátorai egyeztetnek...","id":"20190607_Hat_kormanyfo_egyeztet_pentek_este_az_Europai_Bizottsag_elnokerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bd44f3-5ab5-4bf0-b075-35e8b268f6cb","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_Hat_kormanyfo_egyeztet_pentek_este_az_Europai_Bizottsag_elnokerol","timestamp":"2019. június. 07. 19:47","title":"Hat kormányfő egyeztet péntek este az Európai Bizottság elnökéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Őrizetbe vettek egy 16 éves bolgár fiút, miután robbanószerkezeteket, terrortámadás elkövetésére alkalmas egyéb eszközöket és az Iszlám Állam terrorszervezet zászlaját találtak az otthonában - közölte Ivan Gesev bolgár főügyészhelyettes.","shortLead":"Őrizetbe vettek egy 16 éves bolgár fiút, miután robbanószerkezeteket, terrortámadás elkövetésére alkalmas egyéb...","id":"20190608_Robbantasra_keszult_egy_16_eves_bolgar_fiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dcb19c-bac3-4dc4-8518-9e43d8001338","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_Robbantasra_keszult_egy_16_eves_bolgar_fiu","timestamp":"2019. június. 08. 18:56","title":"Robbantásra készült egy 16 éves bolgár fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]