[{"available":true,"c_guid":"dae4ad21-0056-41ad-8868-058547ad687b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Margit híd közelében elsüllyedt hajónál folyamatos a munka, a Terrorelhárítási Központ szerint legkorábban kedden emelhetik ki a roncsot. ","shortLead":"A Margit híd közelében elsüllyedt hajónál folyamatos a munka, a Terrorelhárítási Központ szerint legkorábban kedden...","id":"20190610_Folyik_a_Hableany_kiemelesenek_elokeszitese__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dae4ad21-0056-41ad-8868-058547ad687b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbfbbf6-31c7-4039-8189-900651c1032f","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Folyik_a_Hableany_kiemelesenek_elokeszitese__fotok","timestamp":"2019. június. 10. 10:22","title":"Folyik a Hableány kiemelésének előkészítése - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a60e42-d2f0-4c53-aa3a-0b0dcbaedf21","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Már a hetvenes-nyolcvanas években luxusautókkal közlekedtek Budapesten a szervezett bűnözői csoportok tagjai, miközben a havi átlagkereset alig 3-4 ezer forint volt. Évtizedekig azért dolgoztak, hogy nagy, nemzetközi maffiát hozzanak létre, de a terv - egyebek között a nyelvtudás hiányában - megbukott. Ez a Fülke, a hvg.hu podcastja, vendégünk a Maffiózók mackónadrágban című könyv szerzője, Dezső András, és Bezsenyi Tamás kriminológus.","shortLead":"Már a hetvenes-nyolcvanas években luxusautókkal közlekedtek Budapesten a szervezett bűnözői csoportok tagjai, miközben...","id":"20190608_Fulke_Akik_meggazdagodtak_az_alvilagban_a_legalis_gazdasagban_is_sokra_vittek_volna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35a60e42-d2f0-4c53-aa3a-0b0dcbaedf21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0265bd3f-13f5-4627-9345-1bc59b228b3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190608_Fulke_Akik_meggazdagodtak_az_alvilagban_a_legalis_gazdasagban_is_sokra_vittek_volna","timestamp":"2019. június. 08. 20:00","title":"Fülke: Akik meggazdagodtak az alvilágban, a legális gazdaságban is sokra vitték volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mintegy százezren mentek utcára az Európai Bizottság jelentése után, de szerinte az uniós nyomozók ott is alaptalanul vádaskodtak.","shortLead":"Mintegy százezren mentek utcára az Európai Bizottság jelentése után, de szerinte az uniós nyomozók ott is alaptalanul...","id":"20190608_A_cseh_kormanyfo_nem_akar_lemondani_a_korrupcioja_miatti_tuntetesek_ellenere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8a98e9-58c7-4edb-ab6e-ffdaa0ef3dd8","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_A_cseh_kormanyfo_nem_akar_lemondani_a_korrupcioja_miatti_tuntetesek_ellenere","timestamp":"2019. június. 08. 16:05","title":"A cseh kormányfő nem akar lemondani a korrupciója miatti tüntetések ellenére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3d0c75-18a9-49f5-b1d9-4fe5f7ce637f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek vonultak vasárnap Hongkong utcáira az ellen a törvényjavaslat ellen tüntetni, amely lehetővé tenné, hogy Hongkong kiadjon szökevényeket Kínának. A javaslat ellenző megkérdőjelezik a kínai bírósági rendszer tisztességét és átláthatóságát.","shortLead":"Tízezrek vonultak vasárnap Hongkong utcáira az ellen a törvényjavaslat ellen tüntetni, amely lehetővé tenné...","id":"20190609_Tizezres_tuntetes_volt_Hongkongban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd3d0c75-18a9-49f5-b1d9-4fe5f7ce637f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf24d7a-6a5c-43ba-b312-c0ef57446edb","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Tizezres_tuntetes_volt_Hongkongban","timestamp":"2019. június. 09. 13:49","title":"Tízezres tüntetés volt Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421c06b1-13fc-4df2-a4ac-74a99440f4ee","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Erőszakba torkollottak Haiti fővárosában a Jovenel Moise államfő elleni tüntetések vasárnap, a hatóságok tájékoztatása szerint a zavargásokban két ember meghalt, öten megsérültek.","shortLead":"Erőszakba torkollottak Haiti fővárosában a Jovenel Moise államfő elleni tüntetések vasárnap, a hatóságok tájékoztatása...","id":"20190610_Tuntetesek_hetvegeje_Haitin_is_sok_ezren_mozdultak_meg_ket_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=421c06b1-13fc-4df2-a4ac-74a99440f4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a098cd9-9b60-4289-aca1-a00967579b91","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Tuntetesek_hetvegeje_Haitin_is_sok_ezren_mozdultak_meg_ket_halott","timestamp":"2019. június. 10. 09:41","title":"Tüntetések hétvégéje: Haitin is sok ezren mozdultak meg, két halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A CBS News birtokába került jelentések szerint eszméletlen összegeket költött a katolikus egyház arra, hogy elgáncsolja a papi pedofília áldozatait védő törvényeket.","shortLead":"A CBS News birtokába került jelentések szerint eszméletlen összegeket költött a katolikus egyház arra, hogy elgáncsolja...","id":"20190610_pedofil_papok_USA_lobbi_vasarnapi_mise_katolikus_egyhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb030baa-85ba-46d0-bf74-1673f76cba9d","keywords":null,"link":"/elet/20190610_pedofil_papok_USA_lobbi_vasarnapi_mise_katolikus_egyhaz","timestamp":"2019. június. 10. 14:22","title":"Vasárnapi miséken kalapozták össze a pedofil papok védelmi pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad3e233-3d6b-433e-a4d0-0974b44e90da","c_author":"","category":"elet","description":"A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) eljárást folytatott egy 28 éves mérai lakos ellen, aki megalapozottan gyanúsítható több rendbeli emberkereskedelem bűntett elkövetésével.","shortLead":"A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) eljárást folytatott egy 28 éves mérai lakos ellen, aki...","id":"20190609_Napi_100_eurot_kovetelt_a_prostitualtaktol__vademeles_a_magyar_futtato_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ad3e233-3d6b-433e-a4d0-0974b44e90da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46900b40-9995-496a-9732-9d896b85917e","keywords":null,"link":"/elet/20190609_Napi_100_eurot_kovetelt_a_prostitualtaktol__vademeles_a_magyar_futtato_ellen","timestamp":"2019. június. 09. 10:06","title":"Napi 100 eurót követelt a prostituáltaktól - vádemelés a magyar futtató ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb37fab-fc9f-4191-be06-b031b6438b22","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Rohamrendőrök vették körül hétfőn a parlament épületét, miután a hatóságok a tömeges tiltakozások ellenére bejelentették, hogy kitartanak a kiadatásra vonatkozó törvényjavaslat mellett.","shortLead":"Rohamrendőrök vették körül hétfőn a parlament épületét, miután a hatóságok a tömeges tiltakozások ellenére...","id":"20190610_Tovabbra_sincs_nyugalom_Hongkongban__rendorok_vedik_a_parlamentet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbb37fab-fc9f-4191-be06-b031b6438b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0d7be7-1259-4b6e-87ce-4a616b98de19","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Tovabbra_sincs_nyugalom_Hongkongban__rendorok_vedik_a_parlamentet","timestamp":"2019. június. 10. 09:16","title":"Továbbra sincs nyugalom Hongkongban - rendőrök védik a parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]