Az osztrák ügyészség szerint Johann Gudenus lemondott szabadságpárti frakcióvezetővel szemben is vizsgálatok folynak.

Hűtlen kezelés gyanúja miatt indított vizsgálatot a gazdasági és korrupciós ügyekben illetékes osztrák ügyészség (WKStA) Heinz-Christian Strache, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) volt elnöke ellen - közölte a profil című hírmagazin csütörtökön.

Az APA osztrák hírügynökség megkeresésére az illetékes vádhatóság megerősítette a folyamatban lévő nyomozást a botrányba keveredett egykori alkancellárral szemben.

A WKStA szerint vizsgálatok folynak Johann Gudenus lemondott szabadságpárti frakcióvezetővel szemben is, illetve további ismeretlen tettesek ellen "különböző társulási formákban" elkövetett hűtlen kezelés miatt.

Johann Pauer, Strache jogi képviselője a profil megkeresésére azzal válaszolt, hogy "folyamatban lévő bűnügyi eljárásokkal kapcsolatban nem nyilatkozhat". A profil emellett úgy tudja, a vizsgálat már május 20. óta zajlik Strachéval és Gudenusszal szemben, a WKStA ezt azonban nem kívánta megerősíteni.

Az Osztrák Néppárt és az FPÖ koalíciójának felbomlásához vezető kormányválság május 17-én robbant ki Ausztriában, miután két német lap nyilvánosságra hozott egy, az akkori alkancellárt, Heinz-Christian Strachét, a kormánykoalíciós FPÖ azóta lemondott elnökét és Johann Gudenust, a párt szintén lemondott frakcióvezetőjét súlyosan kompromittáló videofelvételt.

A Fidesz nem ment el, ezért határozatképtelen lett a Strache-ügy miatt összehívott ülés A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen lett, így nem ülésezett az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága pénteken.

Strache az Ibizán készült rejtett kamerás felvételen magát egy orosz oligarcha unokahúgának kiadó nővel tárgyalt, akinek párt- és médiatámogatásért cserébe zsíros állami megbízásokat ígért. A Politico szerint a videóban Strache azt is mondta: "olyan médiahálózatot szeretnék, amilyen Orbánnak van" - utalva a magyar kormánypárti sajtóra. A két politikus a felvételen arról is beszélt, hogy a 2017-es választási kampányban több vagyonos személy 500 ezer és 2 millió euró közötti összegekkel támogatta az FPÖ-t a párthoz közel álló egyesületeken keresztül, így megkerülve a nagy adományokra vonatkozó bejelentési kötelezettséget az osztrák számvevőszék felé.

Értesülések szerint ugyanebben a korrupciós ügyben vizsgálat folyik Markus Tschank parlamenti képviselő ellen is, mivel az FPÖ-höz közel álló több egyesületben is aktív tevékenységet folytatott. Az osztrák parlament a nap folyamán egyhangúlag döntött Tschank mentességének felfüggesztéséről. A szabadságpárti képviselő egyébként maga is kérte, hogy a törvényhozás eleget tegyen a WKStA erre vonatkozó indítványának.

Strache a kiszivárgott videó után lemondott. A magyar miniszterelnök, Orbán Viktor a történteket úgy kommentálta, vadászidény van. A témával kapcsolatban itt talál még olvasnivalót.