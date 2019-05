Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soron kívüli ellenőrzést rendelt el az Állami Egészségügyi Ellátó Központ. ","shortLead":"Soron kívüli ellenőrzést rendelt el az Állami Egészségügyi Ellátó Központ. ","id":"20190520_Minden_korhazban_ellenorzik_az_olommellenyek_allapotat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20161dce-8312-4bf7-ae09-79fc03fe51ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Minden_korhazban_ellenorzik_az_olommellenyek_allapotat","timestamp":"2019. május. 20. 10:34","title":"Minden kórházban ellenőrzik az ólommellények állapotát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dd007a-71dd-491a-a6b1-6ae2f20bbbbd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az utóbbi hónapokban ez már a sokadik eset volt. ","shortLead":"Az utóbbi hónapokban ez már a sokadik eset volt. ","id":"20190520_Most_Szicilianal_pusztult_el_egy_balna_aminek_a_gyomra_tele_volt_muanyaggal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7dd007a-71dd-491a-a6b1-6ae2f20bbbbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cee820b-35b4-4c4d-bd00-d695db18000c","keywords":null,"link":"/elet/20190520_Most_Szicilianal_pusztult_el_egy_balna_aminek_a_gyomra_tele_volt_muanyaggal","timestamp":"2019. május. 20. 09:43","title":"Most Szicíliánál pusztult el egy bálna, aminek a gyomra tele volt műanyaggal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf0a286-92b3-47fc-85a8-6086c66a987e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Duncan Laurance lett az első Arcade című dalával.","shortLead":"Duncan Laurance lett az első Arcade című dalával.","id":"20190519_Hollandia_gyozott_az_Eurovizios_Dalfesztivalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddf0a286-92b3-47fc-85a8-6086c66a987e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d23bea-9a48-4650-9c46-450701fb446a","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_Hollandia_gyozott_az_Eurovizios_Dalfesztivalon","timestamp":"2019. május. 19. 09:41","title":"Hollandia győzött az Eurovíziós Dalfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aba97c0-ce37-4c4c-bc9c-4cfa318e2d55","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A földköpeny eddig ismeretlen régióját fedezték fel a Bermuda-szigetek vulkánkőzeteinek vizsgálata során. A régió a külső földkéreg alatt kezdődik, és a bolygó belsejébe akár 2900 méterre is lenyúlhat.","shortLead":"A földköpeny eddig ismeretlen régióját fedezték fel a Bermuda-szigetek vulkánkőzeteinek vizsgálata során. A régió...","id":"20190520_foldkopeny_ismeretlen_regioja_bermuda_szigetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aba97c0-ce37-4c4c-bc9c-4cfa318e2d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493974f3-82e4-447d-9a30-929cc4344154","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_foldkopeny_ismeretlen_regioja_bermuda_szigetek","timestamp":"2019. május. 20. 07:03","title":"Eddig ismeretlen dologra bukkantak tudósok a Bermuda-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53322903-ab3a-4fbb-93b1-71d463c04a7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a korábbi hagyományokhoz hűen ezúttal is készített egy limitált szériás telefont a közeledő nyári olimpiai játékok tiszteletére.","shortLead":"A Samsung a korábbi hagyományokhoz hűen ezúttal is készített egy limitált szériás telefont a közeledő nyári olimpiai...","id":"20190519_samsung_galaxy_s10_plus_olympic_games_edition_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53322903-ab3a-4fbb-93b1-71d463c04a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406f1736-0f5c-4206-a4b0-804d686352b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_samsung_galaxy_s10_plus_olympic_games_edition_okostelefon","timestamp":"2019. május. 19. 14:03","title":"Csinált egy speciális telefont a Samsung, ami később még nagyon sokat érhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdcd9f5-5178-4600-8245-8e32f6a83ab2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Premier League és a Ligakupa megnyerése után az angol FA Kupát is elhódította a Manchester City labdarúgócsapata, amely a sorozat szombati döntőjében 6-0-ra győzte le a Watfordot.","shortLead":"A Premier League és a Ligakupa megnyerése után az angol FA Kupát is elhódította a Manchester City labdarúgócsapata...","id":"20190518_A_Manchester_City_az_elso_triplazo_angol_csapat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fdcd9f5-5178-4600-8245-8e32f6a83ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8973289-2e66-4c15-bec9-99f00f8e8701","keywords":null,"link":"/sport/20190518_A_Manchester_City_az_elso_triplazo_angol_csapat","timestamp":"2019. május. 18. 21:06","title":"A Manchester City az első triplázó angol csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Theresa May brit miniszterelnök szerint a kormány \"új, merész\" javaslatot terjeszt az alsóház elé, amikor a jövő hónapban szavazásra bocsátja a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) törvénybe iktatását célzó tervezetet.\r

\r

","shortLead":"Theresa May brit miniszterelnök szerint a kormány \"új, merész\" javaslatot terjeszt az alsóház elé, amikor a jövő...","id":"20190519_Theresa_May_vaganykodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76215ab-d86f-49fa-a478-6cf79262c075","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Theresa_May_vaganykodik","timestamp":"2019. május. 19. 13:28","title":"Theresa May vagánykodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4180a169-a4c6-4e8c-85c8-a19607d52d29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem meglepő a zeneválasztás.","shortLead":"Nem meglepő a zeneválasztás.","id":"20190518_Becsben_bulihangulat_van_Heinz_Christian_Strache_lemondasa_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4180a169-a4c6-4e8c-85c8-a19607d52d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6657b002-480f-42b6-8997-9d6165a5bb0f","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Becsben_bulihangulat_van_Heinz_Christian_Strache_lemondasa_utan","timestamp":"2019. május. 18. 13:58","title":"Bécsben bulihangulat van Heinz-Christian Strache lemondása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]