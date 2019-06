Nem találta el Trump Wales nevét, azt írta, a bálnák hercegével találkozott

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"359964d9-626f-44a7-9f90-88df1a9777c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A teknős testét borító páncél az állat két oldalán is kettéhasadt, emellett belső szervei is súlyosan sérültek. Nem tudtak rajta segíteni, el kellett altatni.","shortLead":"A teknős testét borító páncél az állat két oldalán is kettéhasadt, emellett belső szervei is súlyosan sérültek. Nem...","id":"20190613_gorog_teknos_budapesti_allatkert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=359964d9-626f-44a7-9f90-88df1a9777c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73eb6577-5a71-4dbb-a4e4-357d008110e8","keywords":null,"link":"/elet/20190613_gorog_teknos_budapesti_allatkert","timestamp":"2019. június. 13. 15:05","title":"Egy látogató agyonütötte a budapesti állatkert görög teknősét, amiért az a kezére piszkított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kilométeres torlódás alakult ki az M3-as autópályán Budapest felé.","shortLead":"Több kilométeres torlódás alakult ki az M3-as autópályán Budapest felé.","id":"20190612_kigyulladt_auto_m3_autopalya_torlodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed1cfee-381b-4604-a48e-d5b8aa1de798","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_kigyulladt_auto_m3_autopalya_torlodas","timestamp":"2019. június. 12. 07:52","title":"Kigyulladt egy autó, beállt az M3-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10775709-748b-4151-8606-2f1118c9e9cb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A francia államfő szerint komolyan kell venni az emberek félelmét a technikai változásoktól és a munkahelyek csökkenésétől.","shortLead":"A francia államfő szerint komolyan kell venni az emberek félelmét a technikai változásoktól és a munkahelyek...","id":"20190611_Macron_Eddig_nem_sikerult_bizonyitanunk_hogy_a_muszaki_fejlodes_tarsadalmi_haladassal_jar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10775709-748b-4151-8606-2f1118c9e9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fdc92b-1110-402f-bc3b-f4cbd4506b0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190611_Macron_Eddig_nem_sikerult_bizonyitanunk_hogy_a_muszaki_fejlodes_tarsadalmi_haladassal_jar","timestamp":"2019. június. 11. 19:56","title":"Macron: Eddig nem sikerült bizonyítanunk, hogy a műszaki fejlődés társadalmi haladással jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33dbb7dc-c0f7-40c2-a102-21e898fb2b0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még három embert keresnek.","shortLead":"Még három embert keresnek.","id":"20190613_dunai_hajobaleset_hableany_holttest_rendorseg_azonositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33dbb7dc-c0f7-40c2-a102-21e898fb2b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b506d28-87ae-4df6-b065-cf116777efbb","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_dunai_hajobaleset_hableany_holttest_rendorseg_azonositas","timestamp":"2019. június. 13. 06:20","title":"A Hableány-tragédia újabb áldozatát azonosították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8f90ba-089e-41fe-95bd-0052842d52e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ősztől akciósorozatot indít a Pedagógusok Szakszervezete, mert az eddigi tárgyalások szerintük nem vezettek eredményre.","shortLead":"Ősztől akciósorozatot indít a Pedagógusok Szakszervezete, mert az eddigi tárgyalások szerintük nem vezettek eredményre.","id":"20190613_pedagogusok_szakszervezete_strategiai_megallapodas_tanarsztrajk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab8f90ba-089e-41fe-95bd-0052842d52e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23de001a-4ee6-48d6-83ae-fd78589ed92e","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_pedagogusok_szakszervezete_strategiai_megallapodas_tanarsztrajk","timestamp":"2019. június. 13. 14:21","title":"Pedagógusok: A kormány felrúgta a stratégiai megállapodást, ősztől többnapos sztrájk jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnöki hivatal helyettes vezetője szerint az csak első kör volt.","shortLead":"Az elnöki hivatal helyettes vezetője szerint az csak első kör volt.","id":"20190611_15_kormanyzojat_menesztette_az_ukran_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780f5953-b4de-4b6a-8774-b369160efaac","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_15_kormanyzojat_menesztette_az_ukran_elnok","timestamp":"2019. június. 11. 21:55","title":"15 kormányzóját menesztette az ukrán elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1886436-dcb3-4869-a036-ff048e7526b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem érte meg, 300 ezer forintra bírságolták miatta.","shortLead":"Nem érte meg, 300 ezer forintra bírságolták miatta.","id":"20190611_227_kilometerora_langos_borsod_megye_motoros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1886436-dcb3-4869-a036-ff048e7526b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d28519e-38ed-4578-8bf1-2644a4a02e38","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_227_kilometerora_langos_borsod_megye_motoros","timestamp":"2019. június. 11. 16:22","title":"227 kilométer/órával ment lángosért egy motoros Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy etikus hacker szerint egy látszólag ártalmatlan Airbnb-szálláson is hozzáférhetnek adatainkhoz a tulajdonosok és a vendégek is, ha nem vagyunk elég körültekintőek.","shortLead":"Egy etikus hacker szerint egy látszólag ártalmatlan Airbnb-szálláson is hozzáférhetnek adatainkhoz a tulajdonosok és...","id":"20190612_etikus_hacker_wifi_airbnb_szallashely_kiberbiztonsag_szemelyes_adat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61071c6c-5789-42e9-83c5-96efbf6abc52","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_etikus_hacker_wifi_airbnb_szallashely_kiberbiztonsag_szemelyes_adat","timestamp":"2019. június. 12. 17:03","title":"Az etikus hacker üzeni: óvatosan wifizzünk, ha Airbnb-t foglalunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]