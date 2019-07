Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1dd2d25b-0272-4716-a3c4-09d53f42f80c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Koktélok, kávé, bárzene és egy udvarias pultos.","shortLead":"Koktélok, kávé, bárzene és egy udvarias pultos.","id":"20190708_Megcsinaltak_az_biznisz_osztalyu_buszmegallot__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dd2d25b-0272-4716-a3c4-09d53f42f80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c550ce52-1558-48e8-8d76-3c9e557919b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Megcsinaltak_az_biznisz_osztalyu_buszmegallot__video","timestamp":"2019. július. 08. 10:22","title":"Megcsinálták a biznisz osztályú buszmegállót - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c01eb50-2c34-4624-a6de-393264a368bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Félpályás útlezárás volt Balatonvilágosnál.\r

\r

","shortLead":"Félpályás útlezárás volt Balatonvilágosnál.\r

\r

","id":"20190707_Ujra_zavartalan_a_forgalom_az_M7esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c01eb50-2c34-4624-a6de-393264a368bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eba7e64-50c2-4d46-932b-8bedda87b06c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_Ujra_zavartalan_a_forgalom_az_M7esen","timestamp":"2019. július. 07. 17:06","title":"Újra zavartalan a forgalom az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7759f718-722e-4825-a319-769ea5b0d9d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a V8-as motorral szerelt nyitott tetős járgánnyal garantáltan az érdeklődés középpontjába lehet kerülni.","shortLead":"Ezzel a V8-as motorral szerelt nyitott tetős járgánnyal garantáltan az érdeklődés középpontjába lehet kerülni.","id":"20190707_szovjet_katonai_parades_luxusautot_vasarolna_most_megteheti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7759f718-722e-4825-a319-769ea5b0d9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee78e97-45d5-4b45-a5ed-c6084a453e02","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_szovjet_katonai_parades_luxusautot_vasarolna_most_megteheti","timestamp":"2019. július. 07. 06:41","title":"Szovjet katonai parádés luxusautót vásárolna? Most megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a621c51-f41c-4c56-801f-946e2ca15206","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A véglegesített megállapodás alapján 38 milliárd amerikai dollárba kerül az Amazon alapítójának, Jeff Bezosnak az, hogy 25 évi házasság után elválik feleségétől, MacKenzie Bezostól.","shortLead":"A véglegesített megállapodás alapján 38 milliárd amerikai dollárba kerül az Amazon alapítójának, Jeff Bezosnak az...","id":"20190706_Hivatalossa_valt_minden_idok_legdragabb_valasa_11_ezer_milliard_forint_cserel_gazdat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a621c51-f41c-4c56-801f-946e2ca15206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8d2bb8-e94c-4248-a788-0e9c9ddc1176","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Hivatalossa_valt_minden_idok_legdragabb_valasa_11_ezer_milliard_forint_cserel_gazdat","timestamp":"2019. július. 06. 13:55","title":"Hivatalossá vált minden idők legdrágább válása: 11 ezer milliárd forint cserél gazdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4dab8d3-3994-42c5-b43e-3d373d9565fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sok a sérült.","shortLead":"Sok a sérült.","id":"20190706_Gazrobbanas_volt_egy_amerikai_plazaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4dab8d3-3994-42c5-b43e-3d373d9565fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da7a7a5-f6f5-4183-9012-276832f7b954","keywords":null,"link":"/vilag/20190706_Gazrobbanas_volt_egy_amerikai_plazaban","timestamp":"2019. július. 06. 21:36","title":"Gázrobbanás volt egy amerikai plázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2018-ban már 553 millió forintból gazdálkodhatott a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány. ","shortLead":"2018-ban már 553 millió forintból gazdálkodhatott a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány. ","id":"20190708_Tovabb_gzdagodott_a_Fidesz_partalapitvanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87654008-552e-4e51-a43d-c5e811884e9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Tovabb_gzdagodott_a_Fidesz_partalapitvanya","timestamp":"2019. július. 08. 08:24","title":"Tovább gazdagodott a Fidesz pártalapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha egyszerre húsz böngészőlap van előttünk nyitva, nagyon nehéz megtalálni, melyiken szól a videó. A Google fejlesztői most abban segítenek, hogy keresés nélkül is le tudjuk állítani a lejátszást.","shortLead":"Ha egyszerre húsz böngészőlap van előttünk nyitva, nagyon nehéz megtalálni, melyiken szól a videó. A Google fejlesztői...","id":"20190708_google_chrome_videolejataszas_videolejatszo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee82502-2890-48f8-9e16-568e46753703","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_google_chrome_videolejataszas_videolejatszo","timestamp":"2019. július. 08. 12:33","title":"Álomfunkció jöhet a Google Chrome-ba, egy kattintással leállíthatjuk a videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76353b40-6974-404c-8954-5ac5fa6a98ed","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Végre egy divatterepjáró, ami nem szürkül bele a SUV-ok mindent elárasztó tengerébe. Ráadásul nem felesleges keménykedéssel, sokkal inkább kényelemre hangolva próbál meg pénztárcanyitogatásra csábítani. ","shortLead":"Végre egy divatterepjáró, ami nem szürkül bele a SUV-ok mindent elárasztó tengerébe. Ráadásul nem felesleges...","id":"20190707_citroen_c5_aircross_teszt_menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76353b40-6974-404c-8954-5ac5fa6a98ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b529e3f9-c109-4493-a684-0b8a55eb3b0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_citroen_c5_aircross_teszt_menetproba","timestamp":"2019. július. 07. 13:00","title":"Színes francia varázsszőnyeg: teszten a Citroën C5 Aircross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]