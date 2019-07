Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7443ed85-2e93-4c25-b014-341df20b0ec8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatali visszaélés gyanújával nyomozás indult Demeter Márta ellen, kikérték a mentelmi jogát.","shortLead":"Hivatali visszaélés gyanújával nyomozás indult Demeter Márta ellen, kikérték a mentelmi jogát.","id":"20190709_Magyar_Gyorgy_szerint_csak_meg_akarjak_felemliteni_Demeter_Martat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7443ed85-2e93-4c25-b014-341df20b0ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5da9ddb-6ea1-4053-a548-2edca018d778","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Magyar_Gyorgy_szerint_csak_meg_akarjak_felemliteni_Demeter_Martat","timestamp":"2019. július. 09. 13:34","title":"Magyar György szerint csak meg akarják félemlíteni Demeter Mártát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a301355-ca5f-40cb-8c9b-2ff133a18af6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előző három hónaphoz képest lassult az infláció, de így is az MNB 3 százalékos célja fölötti az adat.","shortLead":"Az előző három hónaphoz képest lassult az infláció, de így is az MNB 3 százalékos célja fölötti az adat.","id":"20190709_Nagyot_dragult_az_alkohol_a_dohany_es_a_zoldsegek_34_szazalekos_az_inflacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a301355-ca5f-40cb-8c9b-2ff133a18af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b95d3c-cb34-4eb9-98f6-f6ad892010cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Nagyot_dragult_az_alkohol_a_dohany_es_a_zoldsegek_34_szazalekos_az_inflacio","timestamp":"2019. július. 09. 09:08","title":"Nagyot drágult az alkohol, a dohány és a zöldségek, 3,4 százalékos az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél, helyenként egy-egy eső, és maximum 29 fok – ez lesz ma. ","shortLead":"Szél, helyenként egy-egy eső, és maximum 29 fok – ez lesz ma. ","id":"20190708_Ma_elvileg_30_fok_alatt_marad_a_homerseklet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77058d62-fe3c-4600-a8a1-78f6d17f2a70","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Ma_elvileg_30_fok_alatt_marad_a_homerseklet","timestamp":"2019. július. 08. 05:16","title":"Ma elvileg 30 fok alatt marad a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1414f37-65dc-4e8d-962a-71e16dd767d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, az egészséggel kapcsolatos funkciókkal is felruházhatja a Samsung hamarosan megjelenő Galaxy Watch Active 2 okosóráját. Olyanokkal, amelyek eddig csak az Apple okosóráját jellemezték.","shortLead":"Új, az egészséggel kapcsolatos funkciókkal is felruházhatja a Samsung hamarosan megjelenő Galaxy Watch Active 2...","id":"20190708_samsung_galaxy_watch_active2_ekg_eleses_erzekeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1414f37-65dc-4e8d-962a-71e16dd767d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1340295f-c7f4-4de6-8038-c7ce8ce80e66","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_samsung_galaxy_watch_active2_ekg_eleses_erzekeles","timestamp":"2019. július. 08. 16:03","title":"Az Apple Watch legirigyeltebb funkcióit kaphatja meg a Samsung okosórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b885cd2-ecad-4cd9-b757-dba139463dc7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekart is váratlanul érte társuk halála. ","shortLead":"A zenekart is váratlanul érte társuk halála. ","id":"20190708_Irigy_Honaljmirigy_Ambrus_Zoltan_Sipos_Peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b885cd2-ecad-4cd9-b757-dba139463dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b00a517-d505-4267-86d6-7fe9952b3ca7","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_Irigy_Honaljmirigy_Ambrus_Zoltan_Sipos_Peter","timestamp":"2019. július. 08. 10:52","title":"Megszólalt az Irigy Hónaljmirigy egyik tagja Ambrus Zoltán halálával kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84383b25-6155-4cfa-8a56-0dae4119ee14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ambiciózus, de kissé őrült tervet eszelt ki Abdulla Alshehi üzletember, hogy hazáját tiszta ivóvízhez juttassa: egy hatalmas jéghegyet vinne az Egyesült Arab Emírségekbe az Antarktiszról.","shortLead":"Ambiciózus, de kissé őrült tervet eszelt ki Abdulla Alshehi üzletember, hogy hazáját tiszta ivóvízhez juttassa...","id":"20190708_antarktisz_egyesult_arab_emirsegek_jeghegy_vontatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84383b25-6155-4cfa-8a56-0dae4119ee14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e07024-c431-4029-b91b-ce13e029407c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_antarktisz_egyesult_arab_emirsegek_jeghegy_vontatas","timestamp":"2019. július. 08. 15:33","title":"Az Antarktiszról vontatna az Emírségekbe egy hatalmas jéghegyet egy gazdag üzletember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3fcae0-2da4-41a3-9ff3-1862877e1e2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felemás a közgazdász öröme.","shortLead":"Felemás a közgazdász öröme.","id":"20190709_Rona_Peter_Az_adosok_szamara_attores_a_birosag_dontese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b3fcae0-2da4-41a3-9ff3-1862877e1e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0350c5-0eb5-4889-a0b5-44fcbeef55ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Rona_Peter_Az_adosok_szamara_attores_a_birosag_dontese","timestamp":"2019. július. 09. 17:29","title":"Róna Péter a devizahitelekről: Áttörés a bíróság döntése, bár ő tovább ment volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Megvalósítható közelségbe került a 3-as metró klimatizálása, mivel egy hete újabb 6 milliárd forintot szerzett vissza a fővárosnak peres úton a jelenlegi vezetés – közölte a Főpolgármesteri Hivatal hétfőn ellenzéki nyilatkozatokra reagálva.","shortLead":"Megvalósítható közelségbe került a 3-as metró klimatizálása, mivel egy hete újabb 6 milliárd forintot szerzett vissza...","id":"20190708_3_as_metro_tarlos_istvan_karacsony_gergely_klimaberendezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036f9dde-1995-4ce4-8e5e-bd3905b665da","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_3_as_metro_tarlos_istvan_karacsony_gergely_klimaberendezes","timestamp":"2019. július. 08. 17:01","title":"Még a végén tényleg klímás lesz a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]