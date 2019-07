Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c9c5927-00ed-42f8-996c-66de5b4f538b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Helikopter szállt le egy súlyos balesethez.","shortLead":"Helikopter szállt le egy súlyos balesethez.","id":"20190713_Tobb_kilometeres_dugo_van_az_M0son","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c9c5927-00ed-42f8-996c-66de5b4f538b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304e8e6c-1b60-4f64-81db-d7149f5ddaf4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190713_Tobb_kilometeres_dugo_van_az_M0son","timestamp":"2019. július. 13. 09:06","title":"Több kilométeres dugó van az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c3c4eb-e886-45a1-a578-0d28227b2fe8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190713_Orban_Viktor_braun_bertalan_berci_bacsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86c3c4eb-e886-45a1-a578-0d28227b2fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb01a9b-66ab-4457-b682-648928983f75","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Orban_Viktor_braun_bertalan_berci_bacsi","timestamp":"2019. július. 13. 10:09","title":"Kiderült, kivel vacsorázott Orbán Viktor tegnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29acd3de-fee1-4376-8cb6-ea9beac57cc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német cég kompakt újdonsága egy feltöltéssel akár 60 kilométert is suhanhat tisztán elektromosan.","shortLead":"A német cég kompakt újdonsága egy feltöltéssel akár 60 kilométert is suhanhat tisztán elektromosan.","id":"20190712_ujabb_zold_rendszamos_bmw_13_millio_forinttol_indul_itthon_a_hibrid_330e","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29acd3de-fee1-4376-8cb6-ea9beac57cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af995938-011f-4b22-8c31-42c7699086c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190712_ujabb_zold_rendszamos_bmw_13_millio_forinttol_indul_itthon_a_hibrid_330e","timestamp":"2019. július. 12. 11:21","title":"Újabb zöld rendszámos BMW: 13 millió forinttol indul itthon a hibrid 330e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2868f012-470a-40f7-a6e1-5b145014a3c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A blokkolásgátló több mint 40 évvel ezelőtt került először sorozatgyártású kocsiba. Nem volt könnyű szülés, de végül sikerült, és bár használatának van hátránya is, fénye évtizedek alatt sem kopott meg. ","shortLead":"A blokkolásgátló több mint 40 évvel ezelőtt került először sorozatgyártású kocsiba. Nem volt könnyű szülés, de végül...","id":"20190712_blokkolasgatlo_rendszer_abs_anti_lock_breaking_system","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2868f012-470a-40f7-a6e1-5b145014a3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f39db13-1db5-47ba-96a5-cd1e2af13d78","keywords":null,"link":"/cegauto/20190712_blokkolasgatlo_rendszer_abs_anti_lock_breaking_system","timestamp":"2019. július. 12. 12:00","title":"Három betű, amivel megelőzhető a baleset: hogyan működik az ABS?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e7b471-504d-4098-aa96-a6a6189ee233","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány szerint a családok költségvetése lesz a 2020-as, de ha a szavak helyett a számokra figyelünk, akkor a sportot és a honvédelmet sem kell félteni. Az oktatást és az egészségügyet viszont annál inkább.","shortLead":"A kormány szerint a családok költségvetése lesz a 2020-as, de ha a szavak helyett a számokra figyelünk, akkor a sportot...","id":"20190712_koltsegvetes_2020_ado_csaladok_sport_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14e7b471-504d-4098-aa96-a6a6189ee233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04b770c-9df1-408b-862f-3ff4097d3a76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_koltsegvetes_2020_ado_csaladok_sport_parlament","timestamp":"2019. július. 12. 11:42","title":"Mutatjuk, mire költ 21 792 milliárdot jövőre az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22c2236-a68f-4311-9241-c06b4c04f28d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyűlöletbeszédre hivatkozva tette a Facebook elérhetetlenné a kisfilmet.\r

\r

","shortLead":"Gyűlöletbeszédre hivatkozva tette a Facebook elérhetetlenné a kisfilmet.\r

\r

","id":"20190712_Letiltotta_a_Facebook_Az_Alapjogokert_Kozpont_propagandavideojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b22c2236-a68f-4311-9241-c06b4c04f28d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4014e5c4-a615-4bf4-bfbb-a8f5cb53afdc","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Letiltotta_a_Facebook_Az_Alapjogokert_Kozpont_propagandavideojat","timestamp":"2019. július. 12. 14:56","title":"Letiltotta a Facebook az Alapjogokért Központ propagandavideóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b317b6d1-e23f-46d8-8d06-d37516032f59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leretusálhatjuk a képről a zavaró embert – ezt ígéri az az alkalmazás, amit egy művészeti projekt keretében hoztak létre. Bár a tesztfotók szerint az app jól működik, a gyakorlat azonban azt mutatja, bőven vannak még döccenők a rendszerben.","shortLead":"Leretusálhatjuk a képről a zavaró embert – ezt ígéri az az alkalmazás, amit egy művészeti projekt keretében hoztak...","id":"20190714_bye_bye_camera_applikacio_kepszerkesztes_do_something_good","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b317b6d1-e23f-46d8-8d06-d37516032f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4018e5-ed2c-4d88-8caf-057a3d598748","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_bye_bye_camera_applikacio_kepszerkesztes_do_something_good","timestamp":"2019. július. 14. 08:03","title":"Csináltak egy programot, ami kitörli a belógó embereket a fényképről – de van vele egy kis probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Változik az alapítvány fogalma, három lépcsőben az uniós szintre emelkedik a cigaretta jövedékiadó-mértéke, és kedvezőbbé válik a sportcélú ingatlanok működtetése.","shortLead":"Változik az alapítvány fogalma, három lépcsőben az uniós szintre emelkedik a cigaretta jövedékiadó-mértéke, és...","id":"20190712_Dontott_a_parlament_dragul_a_cigaretta_a_focicsapatok_tobb_penzre_palyazhatnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ccfef9-e993-4dc9-a0a5-b19b63cc0f22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Dontott_a_parlament_dragul_a_cigaretta_a_focicsapatok_tobb_penzre_palyazhatnak","timestamp":"2019. július. 12. 11:58","title":"Döntött a parlament: drágul a cigaretta, a focicsapatok több pénzre pályázhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]