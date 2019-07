Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6934e636-13d5-4df0-a7e0-3fd35961420f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szlovéniából érkezik.","shortLead":"Szlovéniából érkezik.","id":"20190716_Uj_vezetoje_lesz_a_BMW_Magyarorszagnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6934e636-13d5-4df0-a7e0-3fd35961420f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e10eda4-c840-409c-ab2a-4d722dda28ef","keywords":null,"link":"/kkv/20190716_Uj_vezetoje_lesz_a_BMW_Magyarorszagnak","timestamp":"2019. július. 16. 10:09","title":"Új vezetője lesz a BMW Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legsúlyosabb állapotban a magyar származású édesapa volt, az orvosok mesterséges altatásban tartották.","shortLead":"A legsúlyosabb állapotban a magyar származású édesapa volt, az orvosok mesterséges altatásban tartották.","id":"20190717_Mar_nincsenek_eletveszelyben_a_horvat_BMWs_aldozatai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b86f63f-9261-4161-9d40-39583ac82457","keywords":null,"link":"/cegauto/20190717_Mar_nincsenek_eletveszelyben_a_horvat_BMWs_aldozatai","timestamp":"2019. július. 17. 17:44","title":"Már nincsenek életveszélyben a horvát BMW-s áldozatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1b5719b-38ec-4c3e-ae05-6e406d0bcf23","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint 40 éve halott a rock and roll királya, de személyes tárgyai most is vagyonokat érnek.","shortLead":"Több mint 40 éve halott a rock and roll királya, de személyes tárgyai most is vagyonokat érnek.","id":"20190717_Elado_Elvis_egyik_hofeher_limuzinja_es_egy_HarleyDavidsonja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1b5719b-38ec-4c3e-ae05-6e406d0bcf23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d913f7-4fda-4a81-8627-0f89de0aed25","keywords":null,"link":"/cegauto/20190717_Elado_Elvis_egyik_hofeher_limuzinja_es_egy_HarleyDavidsonja","timestamp":"2019. július. 17. 14:20","title":"Eladó Elvis egyik hófehér limuzinja és egy Harley-Davidsonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea72612d-0507-4357-8775-1d5c704df4d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia parlament végleges formájában elfogadta kedd este a három hónappal ezelőtti tűzvészben megrongálódott párizsi Notre-Dame felújításáról szóló törvényt, amely Emmanuel Macron államfő elképzelésének megfelelően öt évre tervezi a munkálatok időtartamát.","shortLead":"A francia parlament végleges formájában elfogadta kedd este a három hónappal ezelőtti tűzvészben megrongálódott párizsi...","id":"20190717_Adokedvezmenyt_kap_aki_segit_ujjaepiteni_a_NotreDameot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea72612d-0507-4357-8775-1d5c704df4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d1be0f-d994-4bb1-b840-76e8cee0c940","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Adokedvezmenyt_kap_aki_segit_ujjaepiteni_a_NotreDameot","timestamp":"2019. július. 17. 06:42","title":"Adókedvezményt kap, aki segít újjáépíteni a Notre-Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1da9416-8c7d-4fe1-bdbd-208c068dc5e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk a pletykáknak, a 2020-ban érkező okostelefonokba mostaninál is jóval erősebb kamerák kerülhetnek.","shortLead":"Ha hihetünk a pletykáknak, a 2020-ban érkező okostelefonokba mostaninál is jóval erősebb kamerák kerülhetnek.","id":"20190717_okostelefon_kamera_108_megapixeles_szenzor_mobilfotozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1da9416-8c7d-4fe1-bdbd-208c068dc5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b65e01-f0fc-42e7-97ba-5dfcf7698f9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_okostelefon_kamera_108_megapixeles_szenzor_mobilfotozas","timestamp":"2019. július. 17. 09:33","title":"108 megapixel elég lesz? Brutális kamerákkal szerelt mobilok jöhetnek jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954987c2-9a08-47c8-a090-8c930bd9ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A IX. kerületben előválasztáson döntik el, ki legyen a polgármester-jelölt.","shortLead":"A IX. kerületben előválasztáson döntik el, ki legyen a polgármester-jelölt.","id":"20190716_Puzser_Robert_beallt_Baranyi_Krisztina_moge_Ferencvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=954987c2-9a08-47c8-a090-8c930bd9ae1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223d0753-80e9-443e-8b99-428c7ac3ff61","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Puzser_Robert_beallt_Baranyi_Krisztina_moge_Ferencvarosban","timestamp":"2019. július. 16. 12:44","title":"Puzsér Róbert beállt Baranyi Krisztina mögé Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megnyithatják az M7-es autópályán a leállósávot, hogy így enyhítsék nyáron a forgalmat – írja a Magyar Nemzet.","shortLead":"Megnyithatják az M7-es autópályán a leállósávot, hogy így enyhítsék nyáron a forgalmat – írja a Magyar Nemzet.","id":"20190716_Uj_otlet_a_nyari_dugok_ellen_az_M7es_leallosavjan_is_autozhatnank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb836593-34b4-4103-b406-8b35375f33d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_Uj_otlet_a_nyari_dugok_ellen_az_M7es_leallosavjan_is_autozhatnank","timestamp":"2019. július. 16. 09:16","title":"Új ötlet a nyári dugók ellen: az M7-es leállósávján is autózhatnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41346862-3786-4cf5-b3de-a88c274a58b9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia államfő Elisabeth Borne közlekedési minisztert nevezte ki kedd este új környezetvédelmi miniszternek a délután lemondott Francois de Rugy (képünkön) helyére - jelentette be a francia elnöki hivatal.","shortLead":"Emmanuel Macron francia államfő Elisabeth Borne közlekedési minisztert nevezte ki kedd este új környezetvédelmi...","id":"20190717_Mar_meg_is_van_a_francia_kornyezetvedelmi_miniszter_utodja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41346862-3786-4cf5-b3de-a88c274a58b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48422cc6-9f6f-45ac-ac5e-d8c5b95dff3b","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Mar_meg_is_van_a_francia_kornyezetvedelmi_miniszter_utodja","timestamp":"2019. július. 17. 05:25","title":"Már meg is van a francia környezetvédelmi miniszter utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]