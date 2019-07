Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"954987c2-9a08-47c8-a090-8c930bd9ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A IX. kerületben előválasztáson döntik el, ki legyen a polgármester-jelölt.","shortLead":"A IX. kerületben előválasztáson döntik el, ki legyen a polgármester-jelölt.","id":"20190716_Puzser_Robert_beallt_Baranyi_Krisztina_moge_Ferencvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=954987c2-9a08-47c8-a090-8c930bd9ae1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223d0753-80e9-443e-8b99-428c7ac3ff61","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Puzser_Robert_beallt_Baranyi_Krisztina_moge_Ferencvarosban","timestamp":"2019. július. 16. 12:44","title":"Puzsér Róbert beállt Baranyi Krisztina mögé Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Üdvözlendő, hogy Ursula von der Leyen megválasztásával sikerült stabilitást teremteni, és a német elnök ambiciózus új kezdetet jelent Európa számára, az EU további demokratizálását ígérte, amiért az Európai Parlament (EP) továbbra is küzdeni fog – jelentette ki a Deutschlandfunk német közszolgálati rádiónak adott interjúban szerdán Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) EP-frakcióvezetője.","shortLead":"Üdvözlendő, hogy Ursula von der Leyen megválasztásával sikerült stabilitást teremteni, és a német elnök ambiciózus új...","id":"20190717_Weber_reagalt_Von_der_Leyen_megvalasztasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dbab3b8-3eb1-4872-9339-c27dd55c046c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4669918-6cbc-4950-951a-9024746d40aa","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Weber_reagalt_Von_der_Leyen_megvalasztasara","timestamp":"2019. július. 17. 10:01","title":"Weber reagált Von der Leyen megválasztására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3336be69-6868-477d-a998-075410408825","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Alexa által használt mesterséges intelligenciát használná ki a brit egészségügyi minisztérium, hogy a felhasználók könnyebben hozzáférhessenek az egészségükkel, panaszaikkal kapcsolatos információkhoz. Az adatvédőknek máris kifogásuk van az ötlet ellen.","shortLead":"Az Alexa által használt mesterséges intelligenciát használná ki a brit egészségügyi minisztérium, hogy a felhasználók...","id":"20190717_amazon_alexa_egeszsegugyi_informaciok_nhs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3336be69-6868-477d-a998-075410408825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d1aca6-2d22-4c97-9862-f6a697c5fadd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_amazon_alexa_egeszsegugyi_informaciok_nhs","timestamp":"2019. július. 17. 10:03","title":"Nagyot újíthat a brit egészségügy, hogy csökkentsék az orvosok leterheltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec0e5b1-1d5d-4d26-b3c6-f3dee4e7a22f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy biciklis halott fecskéket talált. A rendőrség kinyomozta, hogy ki vétett ellenük.","shortLead":"Egy biciklis halott fecskéket talált. A rendőrség kinyomozta, hogy ki vétett ellenük.","id":"20190715_Megtalaltak_a_fecskegyilkos_redonyszerelot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cec0e5b1-1d5d-4d26-b3c6-f3dee4e7a22f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b00c52-28ec-4589-8559-b9f275dc0188","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Megtalaltak_a_fecskegyilkos_redonyszerelot","timestamp":"2019. július. 15. 15:56","title":"Megtalálták a fecskegyilkos redőnyszerelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286ba06c-c0c7-45b0-adce-6dc6cfc64053","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A legtöbben Fejér és Győr-Moson-Sopron megyében dolgoznak, a legkevesebben Nógrádban.","shortLead":"A legtöbben Fejér és Győr-Moson-Sopron megyében dolgoznak, a legkevesebben Nógrádban.","id":"20190716_Az_Unioban_nalunk_van_a_legkevesebb_megvaltozott_munkakepessegu_embernek_munkaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=286ba06c-c0c7-45b0-adce-6dc6cfc64053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7e6b9e-01ab-425f-a589-c03473f024fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Az_Unioban_nalunk_van_a_legkevesebb_megvaltozott_munkakepessegu_embernek_munkaja","timestamp":"2019. július. 16. 05:49","title":"Az Unióban nálunk van a legkevesebb megváltozott munkaképességű embernek munkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ec57d5-4115-4e82-aac7-4ceb5cdcffc4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az UNESCO-nak nagyon nem tetszik, amit a kormány a világörökségi helyszínekkel, például a Budai Várral csinál, így kérdés az, hogy mire készülnek a szintén annak számító Andrássy úton, ahol szerzett már ingatlant a Miniszterelnökség, Mészáros Lőrinc és Tiborcz István is.","shortLead":"Az UNESCO-nak nagyon nem tetszik, amit a kormány a világörökségi helyszínekkel, például a Budai Várral csinál...","id":"20190717_andrassy_ut_terezvaros_vilagorokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36ec57d5-4115-4e82-aac7-4ceb5cdcffc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08863e0-62b2-41ec-b24e-31f1aa45c99d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_andrassy_ut_terezvaros_vilagorokseg","timestamp":"2019. július. 17. 06:30","title":"Orbán és Tarlós megegyeztek a NER főutcájának felújításáról, de most titkolóznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f24ade4-47b2-459f-81c5-356f579d9c70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az európai navigációs rendszer egyre pontatlanabbá válik: jelenleg 500 méteres tévedéssel dolgozik, ám ez bizonyos helyzetekben még mindig elfogadható.","shortLead":"Az európai navigációs rendszer egyre pontatlanabbá válik: jelenleg 500 méteres tévedéssel dolgozik, ám ez bizonyos...","id":"20190717_galileo_muhold_helymeghatarozas_gps_navigacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f24ade4-47b2-459f-81c5-356f579d9c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bda9333-bb4e-4b6b-98fe-8b7de9bb89a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_galileo_muhold_helymeghatarozas_gps_navigacio","timestamp":"2019. július. 17. 14:03","title":"Nagy baj lehet: továbbra sem tudni, miért állt le az európai GPS 24 műholdja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdca365-e114-4c99-9f7c-a5c8ef29db9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szlovák főváros főpolgármestere és az ember jogi ombudsman is támogatja a hétvégi szivárványos menetet – írta az ujszo.com.","shortLead":"A szlovák főváros főpolgármestere és az ember jogi ombudsman is támogatja a hétvégi szivárványos menetet – írta...","id":"20190717_Tarlos_pozsonyi_kollegaja_beszedet_mond_a_szlovak_prideon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bdca365-e114-4c99-9f7c-a5c8ef29db9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc52f37f-50bc-462b-84bb-2893c7a442c1","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Tarlos_pozsonyi_kollegaja_beszedet_mond_a_szlovak_prideon","timestamp":"2019. július. 17. 11:05","title":"Tarlós pozsonyi kollégája beszédet mond a szlovák pride-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]