[{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ezúttal literenként 7 forinttal.","shortLead":"Ezúttal literenként 7 forinttal.","id":"20190716_Szerdatol_dragul_a_benzin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c4e6f9-35b0-40fe-b5ed-5ecac09133c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Szerdatol_dragul_a_benzin","timestamp":"2019. július. 16. 13:19","title":"Szerdától drágul a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b162f634-c30c-4541-aae5-6b990edf3d9a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Áprilishoz képest rosszabbul teljesített a szektor az év 5. hónapjában.","shortLead":"Áprilishoz képest rosszabbul teljesített a szektor az év 5. hónapjában.","id":"20190716_Foleg_utepitesekre_szerzodtek_majusban_az_epitoiparban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b162f634-c30c-4541-aae5-6b990edf3d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11574338-099e-4f21-b43e-203137943377","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Foleg_utepitesekre_szerzodtek_majusban_az_epitoiparban","timestamp":"2019. július. 16. 10:24","title":"Főleg útépítésekre szerződtek májusban az építőiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20d77a8-a481-43a4-a813-5ef21372c676","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság visszadobta 51 ellenzéki képviselő panaszát a lakás-takarékpénztárak állami támogatásának 2018 októberi megvonása miatt.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság visszadobta 51 ellenzéki képviselő panaszát a lakás-takarékpénztárak állami támogatásának 2018...","id":"20190717_Hiaba_tiltakoztak_nem_lesz_allami_tamogatas_a_lakastakarekpenztarak_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c20d77a8-a481-43a4-a813-5ef21372c676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946bd662-fdbf-4521-96d4-11737bb5309c","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Hiaba_tiltakoztak_nem_lesz_allami_tamogatas_a_lakastakarekpenztarak_utan","timestamp":"2019. július. 17. 10:35","title":"Hiába tiltakoztak, nem lesz állami támogatás a lakás-takarékpénztárak után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5b2161-4ccf-40a5-bd86-09781d06c9ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem teljesültek a feltételek.","shortLead":"Nem teljesültek a feltételek.","id":"20190716_A_kormany_targyalt_de_nem_dontott_a_Budapest_Bank_privatizaciojarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c5b2161-4ccf-40a5-bd86-09781d06c9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835943e9-cb8f-47fa-9f49-4708249af3d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_A_kormany_targyalt_de_nem_dontott_a_Budapest_Bank_privatizaciojarol","timestamp":"2019. július. 16. 09:47","title":"A kormány tárgyalt, de nem döntött a Budapest Bank privatizációjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f47f09-5798-40da-9fa4-7b7655c49060","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Második mérkőzését is megnyerte a magyar női vízilabda-válogatott a Kvangdzsuban zajló világbajnokság csoportküzdelmei során, Bíró Attila együttese kedden Kanadát győzte le 15-14-re. A magyarok csütörtökön az olimpiai bronzérmes oroszokkal csapnak össze a csoportelsőségért. ","shortLead":"Második mérkőzését is megnyerte a magyar női vízilabda-válogatott a Kvangdzsuban zajló világbajnokság csoportküzdelmei...","id":"20190716_Szoros_meccsen_gyozte_le_noi_vizilabdavalogatottunk_Kanadat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9f47f09-5798-40da-9fa4-7b7655c49060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb4543e-b282-4c9f-ba28-25316fc8038d","keywords":null,"link":"/sport/20190716_Szoros_meccsen_gyozte_le_noi_vizilabdavalogatottunk_Kanadat","timestamp":"2019. július. 16. 07:20","title":"Szoros meccsen győzte le női vízilabda-válogatottunk Kanadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc85e45-108e-498e-a89d-86f4201cbf20","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akkor alkalmazzák, ha valakinek a közúti közlekedési szabályok iránti teljes közömbössége bizonyított. ","shortLead":"Akkor alkalmazzák, ha valakinek a közúti közlekedési szabályok iránti teljes közömbössége bizonyított. ","id":"20190715_Vajon_hany_autos_tiltanak_el_allandosult_jellemhiba_miatt_a_vezetestol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fc85e45-108e-498e-a89d-86f4201cbf20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ddd4bd-2b3f-4107-b9d1-5ec2d35f7b0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Vajon_hany_autos_tiltanak_el_allandosult_jellemhiba_miatt_a_vezetestol","timestamp":"2019. július. 15. 14:27","title":"Vajon hány autóst tiltanak el állandósult jellemhiba miatt a vezetéstől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3128cc3e-e1de-468e-8cc9-dcec252e3ed3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annak ellenére, hogy sokat tudunk a mélytengeri élőlényekről, még napjainkban is látni olyat, ami képes megdöbbenteni a kutatókat. Ezúttal egy roncssügér támadása okozott ilyesmit.","shortLead":"Annak ellenére, hogy sokat tudunk a mélytengeri élőlényekről, még napjainkban is látni olyat, ami képes megdöbbenteni...","id":"20190717_tuskescapa_roncssuger_noaa_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3128cc3e-e1de-468e-8cc9-dcec252e3ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e40624b-28bf-4df3-80e3-592b731b3226","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_tuskescapa_roncssuger_noaa_video","timestamp":"2019. július. 17. 11:03","title":"Megdöbbentek a kutatók: a szemük előtt ragadta el a cápát egy óriási hal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5636e58-cc06-4485-acd0-2fed174b1cb7","c_author":"Gergely Márton","category":"gazdasag","description":"Még van remény, de ahhoz végre cselekedni kell - mondta a HVG-nek a Greenpeace nemzetközi ügyvezető igazgatója. Jennifer Morgan elmondta, mit vár el a kormányoktól és cégektől, és mit tesz ő azért, hogy csökkentse karbonlábnyomát. Interjú.","shortLead":"Még van remény, de ahhoz végre cselekedni kell - mondta a HVG-nek a Greenpeace nemzetközi ügyvezető igazgatója...","id":"20190716_Nem_csak_a_rak_halalos_a_klimavaltozas_mar_most_emberek_eletet_koveteli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5636e58-cc06-4485-acd0-2fed174b1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1ab6f4-4938-4d3c-9003-f31ac7b52508","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Nem_csak_a_rak_halalos_a_klimavaltozas_mar_most_emberek_eletet_koveteli","timestamp":"2019. július. 16. 11:30","title":"\"Nem csak a rák halálos, a klímaváltozás már most emberek életét követeli\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]